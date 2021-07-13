Французский производитель шампанского: мы не можем позволить России сокращать наш бренд

Французский производитель шампанского Мишель Дрейпер любит российских покупателей: он продает им тысячи бутылок каждый год, его бренд обслуживает национальная авиакомпания в бизнес-классе, и он был в списке, когда Владимир Путин посетил Францию.

Но Дрейпер опасается, что новый российский закон о маркировке импортного шампанского подорвет тот принцип, который он считает священным, что только шампанское, произведенное во французском регионе Шампань, заслуживает этого названия. «Слово шампанское волшебно, – сказал 62-летний Дрейпер на винограднике, который принадлежит его семье на протяжении семи поколений. «Мы должны бороться до тех пор, пока наше имя не будет признано, а не разбавлено», – сказал он, стоя над пыльными винными погребами XII века.

В России принят закон, требующий от французских производителей прикреплять этикетку к обратной стороне продаваемых в России бутылок с описанием «игристое вино». Напротив, отечественным производителям того, что в России известно как «шампанское», не нужно будет добавлять такое обозначение. После вступления закона в силу акции одного из ведущих российских производителей выросли.

В более чем 120 странах название «шампанское» имеет защищенный статус, но по-прежнему используется для игристых вин из региона Шампань во Франции. «Мир перевернулся с ног на голову», – сказал Дрейпер, который унаследовал компанию от своего 95-летнего отца и работает вместе со своими тремя сыновьями.

«Русские пишут« шампанское »на своих этикетках, а нам это не разрешено». Производители «в шоке»

Французское правительство пообещало отреагировать и предупредило, что может потребовать возмещения через Всемирную торговую организацию. “Сообщество шампанского в шоке”, – сказал Рейтер Чарльз Гимер, президент Producers ‘Lounge. Он сказал, что Россия продает своим членам около двух миллионов бутылок в год.

Виноградник Дрейпера, расположенный в 230 км к юго-востоку от Парижа, принадлежит его семье с 1808 года. Елисейский дворец, официальная резиденция президента Франции, является одним из клиентов Дрейпера. На стене семейного дома висит список встреч на высшем уровне «Большой восьмерки» 2003 года в Эвиане, на юге Франции, когда Путину вместе с другими мировыми лидерами подавали шампанское Draper.

Сегодня виноградник ежегодно отправляет в Россию от 50 000 до 7 000 бутылок, что составляет до 5% от общего объема продаж. Теперь Дрейпер справляется с логистической головной болью, связанной с изменением этикеток на последующих поставках, направляемых в Россию, с добавлением термина «игристое вино».

Но его больше беспокоит то, что этот шаг России может стать концом клина. «Это может дать государствам идеи», – сказал он. «Будет аргентинское или корейское шампанское, и в конечном итоге это будет опасно для нас».

«Это потребитель будет обманут. Он пьет шампанское или азиатское игристое вино?» «Весь мир признал, что шампанское – универсальное сокровище. Те, кто хочет напасть на него, – это какие-то жулики или хулиганы, которые хотят нажиться на этом имени», – сказал он. (Написано Кристианом Лоу, редакция Раисы Касуловски)

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически создается из общей ленты.)