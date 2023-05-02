Хадер Аднан: После смерти палестинца, объявившего голодовку в израильской тюрьме, были выпущены ракеты

2 мая 2023 г., 06:32 по Гринвичу Обновлено 1 час назад

Подпись к фотографии, Хадер Аднан был известным активистом Исламского джихада.

Боевики Газы выпустили более 20 ракет по Израилю после того, как в израильской тюрьме был убит палестинский заключенный, объявивший голодовку.

Трое иностранных рабочих были ранены в результате нападения, которое произошло после того, как израильские танки обстреляли Газу в ответ на ранний ракетный обстрел.

Заключенный, Хадер Аднан, был видным лидером движения «Исламский джихад», обвиняемым в террористических преступлениях.

Израильские власти заявили, что он отказывался от медицинской помощи во время 87-дневной забастовки.

Но один из его адвокатов обвинил их в халатности врачей, а премьер-министр Палестины назвал его смерть «умышленным убийством».

Группа, представляющая вооруженные группировки в Газе, в том числе «Исламский джихад», заявила, что ракетный обстрел был «предварительным ответом на это гнусное преступление».

В ЦАХАЛе заявили, что первые три ракеты, выпущенные через несколько часов после объявления о смерти Аднана, упали на открытой местности.

Позже ЦАХАЛ заявил, что в ответ обстрелял Газу из танков. Вскоре после этого ЦАХАЛ сообщил, что боевики выпустили еще 22 ракеты, четыре из которых были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол», а 16 ракет упали на открытой местности.

По крайней мере, одна ракета упала на строительную площадку в южном израильском городе Сдерот, где служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что трое иностранных рабочих получили осколочные ранения, один серьезно.

Подпись к фотографии, Вооруженные палестинские группировки в Газе заявили, что ракетный обстрел был «первым ответом на это гнусное преступление».

Напряженность вспыхнула после смерти Хадера Аднана, который в течение последних двух десятилетий находился под стражей в Израиле. READ Имран Хан изображает Пакистан жертвой неблагодарности США

45-летний мужчина ранее четыре раза объявлял голодовку в знак протеста, что помогло сделать его имя известным палестинцам.

Хотя палестинские заключенные в израильских тюрьмах часто отказываются от еды, считается, что это первая подобная смерть за три десятилетия.

Аднан начал свою пятую голодовку сразу после ареста израильскими войсками в своем доме в Аррабе, недалеко от города Дженин, на севере оккупированного Западного берега, 5 февраля.

Власти Израиля обвинили его в поддержке терроризма, принадлежности к террористической группе и подстрекательстве к нему, а суд над ним был назначен на этот месяц.

Но организация Addameer по правам палестинских заключенных заявила, что он содержится под стражей по «сфабрикованным обвинениям, направленным на дальнейшее подавление палестинских активистов».

Клуб палестинских заключенных, еще одна правозащитная группа, на прошлой неделе предупредил, что состояние здоровья Аднана «чрезвычайно серьезное». По ее словам, он отказывается от пищевых добавок и медицинских осмотров.

Жена Аднана, Ранда Муса, сказала, что он делает это, потому что израильские власти «отказались перевести его в гражданскую больницу». [and] Он отказался позволить своему адвокату посетить».

А израильская тюремная служба объявила во вторник, что Аднан «был найден рано утром в своей камере без сознания» и доставлен в больницу, где он был объявлен мертвым после того, как попытки оживить его не увенчались успехом.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Agence France-Presse, что Аднан рисковал своей жизнью, отказавшись от медицинской помощи, добавив: «В последние дни военный апелляционный суд решил не освобождать его исключительно из-за состояния его здоровья».

Однако премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад Штайе заявил, что Израиль «осуществил преднамеренное убийство заключенного Хадера Аднана, отклонив его просьбу о его освобождении, пренебрегая его медицинским обслуживанием и удерживая его в камере, несмотря на серьезность состояния его здоровья. « READ Украина и Россия: что нужно знать сейчас

«Исламский джихад», вторая по мощи вооруженная группировка в контролируемом ХАМАС секторе Газа, заявила: «Наша борьба продолжается, и враг еще раз осознает, что его преступления не останутся без ответа».

Подпись к фотографии, Ранда Муса, вдова Кадера Аднана, заявила, что не хочет кровопролития из-за его смерти.

Ранда Мусса сказала, что не хочет, чтобы люди оплакивали ее мужа.

«Мы будем принимать только доброжелателей, потому что это мученичество [like] свадьба, а [moment of] «Мы гордимся собой и короной на наших головах», — сказала она журналистам в Аррабе, сообщает Agence France-Presse.

Она также уверяла, что не хочет «пролить ни капли крови» в отместку.

Мы не хотим, чтобы кто-то ответил на мученичество. Мы не хотим, чтобы после этого кто-то запускал ракеты. [Israel] «Он поражает Газу», — добавила она.

Судьба их заключенных в Израиле является серьезной проблемой для палестинцев, которые считают Израиль ответственным за свое благополучие.

По словам Аддамира, в израильских тюрьмах содержится около 4900 палестинцев.

Большинство из них отбывают наказание после того, как были осуждены израильскими судами, задержаны для допроса, им предъявлены обвинения, они ожидают суда или находятся под следствием. В нем говорится, что еще 1016 человек находятся под «административным задержанием» — спорной мерой, согласно которой подозреваемые содержатся под стражей на неопределенный срок без предъявления обвинения или суда в течение шести месяцев с возможностью продления. Палестинцы считают всех, кого удерживает Израиль, политическими заключенными.