Хаковская плотина разрушена в результате атаки: российско-украинская война в прямом эфире

Для украинцев, испытавших всевозможные разрушения за более чем 15 месяцев войны, уровень воды, затопивший города и села на юге Украины во вторник, представлял собой новую и иную угрозу.

В отличие от ракетного удара, который может произойти без предупреждения и мгновенно стать разрушительным, прилив воды, вызванный прорывом плотины на Днепре, был медленным кризисом, разворачивающимся в течение нескольких часов, когда достоверной информации и так не хватало.

В южном портовом городе Николаеве со станции отправился аварийный поезд, чтобы забрать людей, спасающихся от подъема воды в Херсоне, в 40 милях к востоку. Гуманитарные группы начали прибывать, чтобы поддержать людей, перемещенных в результате наводнения.

Евгений Чупина, спасатель Красного Креста, сказал, что масштабы бедствия еще не осознали многие люди, живущие в подверженных наводнениям районах.

«Эмоционально и психологически ситуация сложная», — сказал он, помогая открывать ящики с гуманитарной помощью. «Люди на самом деле не знают, что произошло. Они не понимают, что это катастрофа.

Он сказал, что трудно получить точную информацию о ситуации с наводнением из-за отсутствия каналов связи. За рекой Днепр стоит город Херсон, который стал линией фронта, разделяющей враждующие армии.

Западный берег, где живет и работает большая часть херсонцев, контролируется Украиной и отвоевана прошлой осенью после восьмимесячной российской оккупации. В основном он находится на возвышенности, но есть районы у берегов реки, где уже сообщалось о наводнениях. Восточный берег, контролируемый русскими, до прорыва плотины был чем-то вроде залива с островами, болотами и множеством загородных домов, до которых можно было добраться только на лодке.

Украинские официальные лица, ссылаясь на сообщения спасателей и волонтеров, заявили, что некоторые районы у реки уже были затоплены. 40-летний Василий, заводской рабочий из Херсона, рассказал в коротком текстовом сообщении, что люди пытались эвакуировать низменные районы, но русские все еще обстреливали этот район.

«Русские открыли огонь из минометов, когда люди готовились покинуть Остров», — написал он. «Они пугают нас».

Добровольцы Красного Креста разгружают гуманитарную помощь в Николаеве во вторник в ожидании эвакуационного поезда. долг… Брендан Хоффман для The New York Times

Алим, приехавший из Херсона по СМС, сказал, что люди в нижней части города паникуют. «Некоторые переносят вещи на пол и крышу своих домов, а другие пытаются выбраться из машин», — написал он.

Были организованы автобусы, чтобы доставить людей из дома на вокзал, но по состоянию на 12 часов дня по местному времени на посадку в первый поезд из 10 вагонов зарегистрировалось всего около 30 человек. Мистер. — сказала Супина.

После более чем 15 месяцев войны украинские добровольческие организации умеют быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. Но поднять воду из прорвавшейся плотины было совершенно новой задачей. Ольга Набканенко, 40 лет, волонтер Фонд Сергея ПритулыЕго коллеги в Херсоне говорят, что по состоянию на полдень только около 5 процентов города серьезно пострадали, но ситуация может ухудшиться.

Пока она готовила закуски для детей, которые могли прибыть, национальный гимн Украины эхом разносился по вокзалу, пока рабочие складывали товары.

«Худшее будет на восточном берегу», — сказал он, имея в виду территорию, оккупированную Россией. — К сожалению, мы не можем им помочь.

52-летняя Светлана Сидник, волонтер из другой организации, рассказала, что ее тетя находилась в одном из оккупированных Россией городов на Восточном берегу и что Олешки общались там с людьми через частный Telegram-канал. Они описали все более ужасающую ситуацию для мирных жителей, поскольку российские солдаты продолжали патрулировать улицы и отказывались предлагать помощь, когда вода поднялась.

По словам горожан, русские объявили план эвакуации, но подробностей о том, как он будет работать, было мало.

На данный момент, мисс. Сидник говорит, что это соседи помогают соседям в Олешках. «Местные волонтеры предлагают помочь людям переехать в Крым», — сказал он.

Но интернет и сотовая связь были нестабильны, и даже если они могли пользоваться своими телефонами, люди боялись использовать их на улицах, опасаясь привлечь внимание российских солдат, сказал он. «Все люди истощены», — сказал он, делясь разговорами по телефону с репортером в защищенном канале Telegram. «Они на грани. У них нет прав.