Хамелеон размером с семечко, найденный на Мадагаскаре, может быть самой маленькой рептилией в мире Рептилии

Ученые заявили, что обнаружили подвид хамелеона размером с семечку подсолнечника, который может быть самыми маленькими рептилиями на Земле.

Две миниатюрные ящерицы, самец и самка, были обнаружены немецкой экспедицией на Мадагаскар на севере Мадагаскар.

Баварская государственная группа зоологии в Мюнхене заявила, что самец Bruxia nana, или нано-хамелеон, имеет тело всего 13,5 мм (0,53 дюйма) в длину, что делает его самым маленьким из всех известных видов из 11500 рептилий. Общая длина от носа до хвоста составляет чуть менее 22 мм (0,87 дюйма).

Исследовательский институт заявил, что наночастицы женского хамелеона намного больше, их общая длина составляет 29 мм, добавив, что ученые не смогли найти другие образцы нового подвида «несмотря на большие усилия».

Ближайший родственник этого вида – немного более крупная Brookesia micra, открытие которой было объявлено в 2012 году.

Ученые предполагают, что среда обитания ящерицы невелика, как и у аналогичных подвидов.

«Среда обитания наноразмерных хамелеонов, к сожалению, подверглась обезлесению, но недавно эта территория была взята под охрану, поэтому этот вид выживет», – сказал Оливер Холличик, ученый из Центра естественной истории в Гамбурге.