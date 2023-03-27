Хамза Юсуф берет на себя руководство Шотландией после победы над правящей партией.

Недавно назначенный лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсуф выступает после объявления результатов выборов руководства ШНП на стадионе Мюррейфилд в Эдинбурге 27 марта 2023 года.

Хамза Юсуф был избран в понедельник новым главой Шотландской национальной партии, и в своем выступлении он пообещал объединить партию и поддержать граждан в условиях кризиса стоимости жизни и добиться независимости от Соединенного Королевства.

Он собирается взять на себя политическое руководство в Шотландии после того, как во вторник его выдвинули в шотландский парламент.

Юсуф сказал, что его непосредственным приоритетом будет «защитить каждого шотландца, насколько это возможно, от ущерба, вызванного кризисом стоимости жизни, восстановить и отремонтировать NHS и другие жизненно важные общественные службы, поддержать нашу экономику социального обеспечения, чтобы улучшить жизненные шансы. для людей по всей стране».

Он добавил, что будет работать над планами по «расширению ухода за детьми, улучшению сельского жилья, поддержке малого бизнеса и содействию инновациям».

ШНП поддерживает кампанию Шотландии за независимость от Соединенного Королевства и имеет большинство в 64 из 129 мест в шотландском парламенте, что дает ей контроль над делегировать Области, которые включают жилье, образование, правосудие, местное самоуправление и области налогообложения.

Юсеф, в настоящее время министр здравоохранения Шотландии, работает в правительстве с 2012 года и считался лидером в гонке против Кейт Форбс и Эша Рейгана.

Он позиционировал себя как кандидат от единства, и сторонники описывали его как лучшего человека, способного сохранить ШНП. альянс С Шотландской партией зеленых. Он сказал BBC Scotland, что его стиль руководства по сравнению с его предшественницей Николой Стерджен будет «менее узким кругом и более агрессивным».

Его послужной список в качестве министра здравоохранения подвергся критике со стороны его политических оппонентов из-за времени ожидания в A&E. Рекордные высоты Смертность от наркотиков в стране растет.

Юсуф, чей отец родом из Пакистана и иммигрировал в Глазго в 1960-х годах, а его мать живет в Кении, должен стать первым темнокожим капитаном Шотландии. В случае утверждения во вторник он станет шестым лидером страны с момента создания шотландского парламента в 1999 году.

«Мы все должны гордиться тем, что сегодня мы дали четкий сигнал о том, что цвет вашей кожи и ваша вера не являются препятствием для руководства страной, которую мы все называем домом», — сказал Юсеф.