- Члены партии избрали Хамзу Юсуфа новым президентом ШНП.
- В речи после объявления он сказал, что чувствует себя «самым удачливым человеком в мире» и будет действовать в интересах всех членов партии и руководит Шотландией в интересах всех граждан.
- SNP поддерживает кампанию Шотландии за независимость от Соединенного Королевства и имеет большинство из 64 из 129 мест в шотландском парламенте, что дает ей контроль над делегированными областями, включая жилье, образование, правосудие, местное самоуправление и области налогообложения.
Недавно назначенный лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсуф выступает после объявления результатов выборов руководства ШНП на стадионе Мюррейфилд в Эдинбурге 27 марта 2023 года.
Энди Бьюкенен | Афп | Гетти Изображений
Хамза Юсуф был избран в понедельник новым главой Шотландской национальной партии, и в своем выступлении он пообещал объединить партию и поддержать граждан в условиях кризиса стоимости жизни и добиться независимости от Соединенного Королевства.
Он собирается взять на себя политическое руководство в Шотландии после того, как во вторник его выдвинули в шотландский парламент.
Юсуф сказал, что его непосредственным приоритетом будет «защитить каждого шотландца, насколько это возможно, от ущерба, вызванного кризисом стоимости жизни, восстановить и отремонтировать NHS и другие жизненно важные общественные службы, поддержать нашу экономику социального обеспечения, чтобы улучшить жизненные шансы. для людей по всей стране».
Он добавил, что будет работать над планами по «расширению ухода за детьми, улучшению сельского жилья, поддержке малого бизнеса и содействию инновациям».
ШНП поддерживает кампанию Шотландии за независимость от Соединенного Королевства и имеет большинство в 64 из 129 мест в шотландском парламенте, что дает ей контроль над делегировать Области, которые включают жилье, образование, правосудие, местное самоуправление и области налогообложения.
Юсеф, в настоящее время министр здравоохранения Шотландии, работает в правительстве с 2012 года и считался лидером в гонке против Кейт Форбс и Эша Рейгана.
Он позиционировал себя как кандидат от единства, и сторонники описывали его как лучшего человека, способного сохранить ШНП. альянс С Шотландской партией зеленых. Он сказал BBC Scotland, что его стиль руководства по сравнению с его предшественницей Николой Стерджен будет «менее узким кругом и более агрессивным».
Его послужной список в качестве министра здравоохранения подвергся критике со стороны его политических оппонентов из-за времени ожидания в A&E. Рекордные высоты Смертность от наркотиков в стране растет.
Юсуф, чей отец родом из Пакистана и иммигрировал в Глазго в 1960-х годах, а его мать живет в Кении, должен стать первым темнокожим капитаном Шотландии. В случае утверждения во вторник он станет шестым лидером страны с момента создания шотландского парламента в 1999 году.
«Мы все должны гордиться тем, что сегодня мы дали четкий сигнал о том, что цвет вашей кожи и ваша вера не являются препятствием для руководства страной, которую мы все называем домом», — сказал Юсеф.
Избрание Юсуфа последовало за внезапной отставкой 15 февраля Стерджена, который занимал пост лидера Шотландской национальной партии и первого министра Шотландии с ноября 2014 года.
Она стала известной политической фигурой в Соединенном Королевстве, объединив свою партию и приведя ее к завоеванию подавляющего большинства в Шотландии на трех всеобщих выборах. В последнее время осетр вызвал много похвал и споров. ремонт к гендерному законодательству в Шотландии, оставив после себя Смешанное наследие в местных вопросах.
Юсуф, союзник Осетра, ранее заявил, что бросит вызов правительству Великобритании. разрешение сорвать гендерные реформы, но это было бы управляемый Воспользовавшись для этого юридической консультацией.
Политические обозреватели говорят, что новый председатель SNP должен возглавить партию, в которой разногласия усилились во время бурной предвыборной кампании, и он также будет заниматься вопросами о том, как продвигаться вперед с независимостью Шотландии.
В своем выступлении в понедельник Юссеф сказал: «Мы будем командой, которая обеспечит независимость Шотландии», и подчеркнул, что эта общая цель объединила ШНП после недавних распрей. Он продолжил, что оказание поддержки делу должно происходить «на пороге».
Стерджен был лидером во время референдума о независимости 2014 года, когда 55,3% опрошенных проголосовали против выхода из союза.
SNP провела кампанию за второй референдум после голосования по Brexit в 2016 году, при этом 62% тех, кто направляется в Шотландию по избирательным бюллетеням, предпочли остаться в ЕС. В ноябре Верховный суд Великобритании постановил, что любое второе голосование за независимость Шотландии должно быть одобрено правительством Великобритании, которое выступает против этого шага.
Юсуф не собирался, как Стерджен, использовать предстоящие выборы, которые, как ожидается, состоятся в следующем году, в качестве фактического референдума о независимости.
В понедельник он сказал, что он «гордый шотландец и столь же гордый европеец».
«Шотландия — европейская страна. Мы хотим вернуться в Европейский союз и внести свой вклад в строительство континента, основанного на правах человека, мире, процветании и социальной справедливости», — сказал он.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».