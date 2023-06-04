«Небольшой город дает пример последствий 20-летней пародии», — сказал он, комментируя новость из Белгородской области.
Россияне должны быть осторожны В их стране царит неразбериха Российские военные обстреливают собственные жилые кварталы с тех пор, как власть вышла из правительства и не имеет реальной власти. По его словам, российская армия агрессивно все грабит, власти обдирают жителей с выселениями и издеваются над ними во всех смыслах этого слова.
Он добавил, что в вакууме власти это на самом деле тирания преступной группировки.
Наиболее ярким моментом является полное информационное замалчивание событий в Белгородской области, добавил Подоляк.
«Если этого нет по телевизору, значит, этого нет, верно?» Офицер написал.
4 июня Русский Добровольческий Корпус заявил, что вошел в Белгородскую область.
22 мая Освободительная армия России объявила, что «полностью освободила» деревню Косинка Белгородской области России, обошла деревню Кора-Подол и вместе с Русской Добровольческой армией начала наступление на деревню Греворон.
Местные власти объявили «антитеррористическую операцию» и, по словам губернатора, большинство жителей Граверона эвакуировали.
Россия заявила, что большинство диверсантов было устранено, а остальные оттеснены на территорию Украины. Боевики опровергли слова властей.
Российский добровольческий корпус (РДК) и Легион «Свобода России» заявили, что однажды взяли под контроль некоторые населенные пункты в Белгородской области, пройдя в ходе рейда на 42 км вглубь России. Они утверждают, что в бою потеряли двоих и ранили 10 человек. Они утверждают, что уничтожили несколько десятков офицеров Сил обороны России и около 10 единиц бронетехники. Они также захватили трофеи.
Главное разведывательное управление Украины назвало действия «Легиона» и РДК в Белгородской области России «формированием полосы безопасности» для защиты украинцев. Андрей Юсов, представитель службы безопасности Украины, заявил, что в рейде принимали участие только граждане России.
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