sport

Хилари Найт возглавляет список хоккеисток США со свежим взглядом на Мировую серию.

1 апреля, 2023
Boleslava Sokolova

Хиллари Найт Хедлайнер женского хоккейного состава США в этом месяце на Мировой серии, в котором отсутствуют некоторые из самых громких имен из прошлогодней олимпийской сборной, завоевавшей серебряные медали. Изменения были внесены, поскольку США надеются прервать серию поражений от Канады как в целом, так и в основных финалах.

Полный список здесь. Чемпионат мира начнется в среду в Брамптоне, Онтарио, и продолжится игрой за золотую медаль 16 апреля.

Уже было известно, что команда останется без сильных нападающих. Кендалл Куинн Скофилдкоторая планирует вернуться в сборную после рождения первого ребенка этим летом, и Брианна Декеркоторая объявила о своем уходе в прошлом месяце.

Заметные сокращения включают вратарей №1 на двух последних Олимпийских играх: Алекс Каваллиникоторый на прошлой неделе вернулся с рождественских родов в испытательный лагерь, и Мэдди РуниПрорыв команды олимпийских чемпионов 2018 года.

31-летняя Каваллини пытается стать первым игроком, попавшим в олимпийскую или мировую команду после родов. Дженни Поттеручаствовавшая в Олимпийских играх 2002, 2006 и 2010 годов в качестве матери, а также многократных чемпионатах мира, в том числе менее чем через три месяца после родов в 2007 году.

прямо Ханна Бранткоторый играл в первом ряду на прошлогодних Олимпийских играх с Найтом и Куинном Скофилдами, также не попал в команду.

Всего в команде 13 из 25 игроков, включая трехкратных призеров Олимпийских игр. Аманда Кессель и пушки Ли Стиклин.

Включает следующее поколение вперед Тейлор Хейс23 года, который возглавил Мировую серию 2022 года с семью голами и стал самым ценным игроком года NCAA 2022 года в Миннесоте.

В состав команды входят два подростка — 19-летний защитник Хейли Уэйн и 18-летний нападающий Тесса Джаник — которые также были единственными подростками в пробном лагере из 46 человек на прошлой неделе. Джанеке, первокурсник Пенсильванского университета, собирается стать самым молодым американским нападающим, сыгравшим на Олимпийских играх или чемпионатах мира со времен Брандта в 2012 году.

READ  Российские депутаты поддержали приостановку ядерной сделки с США | виды спорта

Эбби Левивратарь ростом 6 футов 1 дюйм из Бостонского колледжа, попала в свою первую сборную мира и присоединилась к ветеранам. Николь Хенсли И Эрин Франкель.

Прошлым летом Канада снова стала чемпионом мира, победив США в финале, через шесть месяцев после победы над США в олимпийском финале. У Канады самая длинная серия мировых титулов с тех пор, как она выиграла все пять титулов на Олимпийских или Всемирных играх в период с 1999 по 2004 год.

Также на чемпионате мира прошлым летом 33-летний гонщик побил рекорд по очкам чемпионата мира (сейчас до 89). У нее также больше всего голов в истории Мировой серии (53). Найт, которая уже является старейшей олимпийской хоккеисткой в ​​истории США, после этого станет второй старейшей американкой, сыгравшей в мире. Ками Гранатокоторой было 34 года на последнем чемпионате мира в 2005 году.

«Канадиенс» продолжили победную серию из четырех игр против американцев, завершившуюся камбэком в их недавней серии соперничества из семи игр с трех игр до нуля. Их победа со счетом 5:0 в решающем сете в феврале стала самым большим отрывом от США с 2005 года.

В мае прошлого года бывший тренер АХЛ Джон Вроблевски Он был назначен главным тренером сборной США по успеху. Джоэл Джонсонолимпийский тренер.

OlympicTalk включен новости Apple. Мы предпочли!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *