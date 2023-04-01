Хилари Найт возглавляет список хоккеисток США со свежим взглядом на Мировую серию.

Хиллари Найт Хедлайнер женского хоккейного состава США в этом месяце на Мировой серии, в котором отсутствуют некоторые из самых громких имен из прошлогодней олимпийской сборной, завоевавшей серебряные медали. Изменения были внесены, поскольку США надеются прервать серию поражений от Канады как в целом, так и в основных финалах.

Полный список здесь. Чемпионат мира начнется в среду в Брамптоне, Онтарио, и продолжится игрой за золотую медаль 16 апреля.

Уже было известно, что команда останется без сильных нападающих. Кендалл Куинн Скофилдкоторая планирует вернуться в сборную после рождения первого ребенка этим летом, и Брианна Декеркоторая объявила о своем уходе в прошлом месяце.

Заметные сокращения включают вратарей №1 на двух последних Олимпийских играх: Алекс Каваллиникоторый на прошлой неделе вернулся с рождественских родов в испытательный лагерь, и Мэдди РуниПрорыв команды олимпийских чемпионов 2018 года.

31-летняя Каваллини пытается стать первым игроком, попавшим в олимпийскую или мировую команду после родов. Дженни Поттеручаствовавшая в Олимпийских играх 2002, 2006 и 2010 годов в качестве матери, а также многократных чемпионатах мира, в том числе менее чем через три месяца после родов в 2007 году.

прямо Ханна Бранткоторый играл в первом ряду на прошлогодних Олимпийских играх с Найтом и Куинном Скофилдами, также не попал в команду.

Всего в команде 13 из 25 игроков, включая трехкратных призеров Олимпийских игр. Аманда Кессель и пушки Ли Стиклин.

Включает следующее поколение вперед Тейлор Хейс23 года, который возглавил Мировую серию 2022 года с семью голами и стал самым ценным игроком года NCAA 2022 года в Миннесоте.

В состав команды входят два подростка — 19-летний защитник Хейли Уэйн и 18-летний нападающий Тесса Джаник — которые также были единственными подростками в пробном лагере из 46 человек на прошлой неделе. Джанеке, первокурсник Пенсильванского университета, собирается стать самым молодым американским нападающим, сыгравшим на Олимпийских играх или чемпионатах мира со времен Брандта в 2012 году.

Эбби Левивратарь ростом 6 футов 1 дюйм из Бостонского колледжа, попала в свою первую сборную мира и присоединилась к ветеранам. Николь Хенсли И Эрин Франкель.

Прошлым летом Канада снова стала чемпионом мира, победив США в финале, через шесть месяцев после победы над США в олимпийском финале. У Канады самая длинная серия мировых титулов с тех пор, как она выиграла все пять титулов на Олимпийских или Всемирных играх в период с 1999 по 2004 год.

Также на чемпионате мира прошлым летом 33-летний гонщик побил рекорд по очкам чемпионата мира (сейчас до 89). У нее также больше всего голов в истории Мировой серии (53). Найт, которая уже является старейшей олимпийской хоккеисткой в ​​истории США, после этого станет второй старейшей американкой, сыгравшей в мире. Ками Гранатокоторой было 34 года на последнем чемпионате мира в 2005 году.

«Канадиенс» продолжили победную серию из четырех игр против американцев, завершившуюся камбэком в их недавней серии соперничества из семи игр с трех игр до нуля. Их победа со счетом 5:0 в решающем сете в феврале стала самым большим отрывом от США с 2005 года.

В мае прошлого года бывший тренер АХЛ Джон Вроблевски Он был назначен главным тренером сборной США по успеху. Джоэл Джонсонолимпийский тренер.

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