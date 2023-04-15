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Хина Раббани министру иностранных дел России

15 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

«Пакистан — не такая большая держава, как Россия», — заявила государственный министр иностранных дел Хина Раббани Хар на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Видео беседы государственного министра иностранных дел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым распространяется в социальных сетях. Хар сказал, что Пакистан не является такой большой и могущественной страной, как Россия, в ответ на вопрос о небольшой группе пакистанских делегатов, присутствующих на встрече.

На видео встреча делегаций двух стран на полях четвертой встречи соседних с Афганистаном стран в Самарканде. Пока Хар готовилась к встрече, министр иностранных дел России Лавров спросил ее об остальных членах ее команды. Стоит отметить, что в состав пакистанской делегации в тот момент входили только Хина Раббани Хар и один из чиновников МИД. Пользователи сети считают, что Лавров мог спросить о министре иностранных дел Билавале Бхутто Зардари.

В ответ на его вопрос Хана Раббани Хар сказал: «Мы небольшая команда, а остальные придут». Она добавила, что у Пакистана небольшое посольство и меньше людей, потому что Пакистан не такая большая держава, как Россия.

Министр иностранных дел Лавров в ответ заявил, что Пакистан и Россия друзья И размер не имеет значения между друзьями.

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Здесь Раббани Хар находится в Самарканде для участия в конференции. Похоже, что Билавал Бхутто Зардари не присутствовал на конференции с пакистанскими делегатами.

Видео набирает обороты в социальных сетях. Пользователи сети возмущены тем, как государственный министр иностранных дел Хина Раббани Хар поступила с министром иностранных дел России Лавровым.

Некоторые ставят под сомнение его описание Пакистана как маленькой страны, в то время как нынешнее правительство имеет большой кабинет из 90 членов. Пользователи сети считают, что непродуманная реакция Хины Раббани смутила Пакистан.

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