Хина Раббани министру иностранных дел России

«Пакистан — не такая большая держава, как Россия», — заявила государственный министр иностранных дел Хина Раббани Хар на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Видео беседы государственного министра иностранных дел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым распространяется в социальных сетях. Хар сказал, что Пакистан не является такой большой и могущественной страной, как Россия, в ответ на вопрос о небольшой группе пакистанских делегатов, присутствующих на встрече.

На видео встреча делегаций двух стран на полях четвертой встречи соседних с Афганистаном стран в Самарканде. Пока Хар готовилась к встрече, министр иностранных дел России Лавров спросил ее об остальных членах ее команды. Стоит отметить, что в состав пакистанской делегации в тот момент входили только Хина Раббани Хар и один из чиновников МИД. Пользователи сети считают, что Лавров мог спросить о министре иностранных дел Билавале Бхутто Зардари.

В ответ на его вопрос Хана Раббани Хар сказал: «Мы небольшая команда, а остальные придут». Она добавила, что у Пакистана небольшое посольство и меньше людей, потому что Пакистан не такая большая держава, как Россия.

🇵🇰🇷🇺 | «У нас небольшая команда (дипломатов). Мы не такая большая держава, как Россия», — сказал государственный министр иностранных дел Пакистана министру иностранных дел России Лаврову в кулуарах Самарканда. Министр иностранных дел России пакистанской Хине Раббани Хар: «Мы друзья, друзья, которым все равно… pic.twitter.com/rcfWhXSdtp — Брайан X — Ветераны за Конституцию (@Admiral747) 15 апреля 2023 г.

ПНП всегда смущал Пакистан. От Зардари, говорящего, что атаки беспилотников на пакистанцев его не беспокоят, до Хины Раббани Хар, говорящей, что мы не являемся большой державой перед русскими. — Шахан (@xzydc) 15 апреля 2023 г.

Когда Билавала критиковали за то, что он совершил мировое турне и посещал за другим даже неважные страны и события, Гьялас сказал нам, что это его работа в качестве министра иностранных дел.

Они могут объяснить, почему он не поехал в Афганистан? В Самарканд? Почему бы не встретиться с министром иностранных дел России? — Асры (@frekonomist5) 15 апреля 2023 г.

Министр иностранных дел Лавров в ответ заявил, что Пакистан и Россия друзья И размер не имеет значения между друзьями.

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Здесь Раббани Хар находится в Самарканде для участия в конференции. Похоже, что Билавал Бхутто Зардари не присутствовал на конференции с пакистанскими делегатами.

Видео набирает обороты в социальных сетях. Пользователи сети возмущены тем, как государственный министр иностранных дел Хина Раббани Хар поступила с министром иностранных дел России Лавровым.

Некоторые ставят под сомнение его описание Пакистана как маленькой страны, в то время как нынешнее правительство имеет большой кабинет из 90 членов. Пользователи сети считают, что непродуманная реакция Хины Раббани смутила Пакистан.