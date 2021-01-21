Хищник приходит в Fortnite, глава 2, сезон 5, боевой пропуск

Хищник, воин Яутжа, дебютировавший в фильме 1987 года. хищник, Является последним дополнением к Это электронная игра. Epic Games объявила в среду, что Predator теперь доступен по адресу Это электронная игра В составе боевого пропуска из второй главы пятого сезона.

Игроки могут разблокировать костюм Хищника, повысив уровень существующего боевого пропуска, и могут заработать дополнительную косметику в стиле Хищника, выполняя миссии Охотника за джунглями. Разблокируемые косметические предметы включают костюм Хищника со встроенным онлайн-биошлемом, уникальный спрей HeatVision Hunter, баннер и смайлики.

Predator присоединяется к эклектичной команде Это электронная игра Гостевые персонажи как часть дуги Zero Point. Эпические игры Дин Джарин и Грогу (известные как Мандалорианец и Малыш Йода соответственно) из «Звездных войн», Мастер Чиф из Halo, Кратос из God of War, Дэрил Диксон и Мишон из «Ходячих мертвецов» в роли Охотников добавили еще одного малыша.

Для «Хищника» это были напряженные несколько лет. Чужой появился в Tom Clancy’s Ghost Recon WildlandsИ Mortal Kombat X., И комиксы Арчи. У Хищника также есть своя собственная игра, Хищник: охотничьи угодьяВ 2020 году и еще один фильм, хищникВ 2018 году. Еще один фильм «Хищник» находится в разработке Дэна Трахтенберга, известного своей работой над 10 Cloverfield Lane И Черное зеркало.