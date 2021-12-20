Хотите быть космическим ковбоем? Повсюду появляются космические лагеря — сообщает Робб

Космический туризм набирает обороты. В этом году Blue Origin, Space X и Virgin Galactic отправили частных лиц в стратосферу, а японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его гражданский помощник стали девятым и десятым, посетившими Международную космическую станцию ​​8 декабря. И возможности покинуть атмосферу Земли увеличатся.

Для гражданских астронавтов, которые хотят смело отправиться туда, где наконец-то ушел Уильям Шатнер — или кого-то еще. мышление О Go — Путешествие начинается с космической подготовки, которая становится все более доступной для ряда компаний и с разным уровнем интенсивности и затрат.

«Для тех, кто задумывается о космических путешествиях, это лучший способ насладиться впечатлениями», — говорит Том Шелли, президент Space Adventures в Вене, Вирджиния. «Некоторые люди делают это и чувствуют себя достаточно близкими, в то время как другие придерживаются полной программы».

Японский миллиардер Юсакава Маэдзава (слева) тренировался с российским космонавтом в течение нескольких месяцев перед его последним полетом на Международную космическую станцию.



Предоставлено Space Adventures

Stellar Frontiers, лондонская обучающая компания, организовала поездку для семьи из четырех человек, чтобы посмотреть, как с близкого расстояния взорвется ракета. Генеральный директор Джорди Маккей Льюис говорит: «Есть большой спрос, но люди хотят сначала понять это. Они думают, что это неудобно и сложно, поэтому они хотят получить представление об опыте».

Самые простые варианты варьируются от сцен запуска до однодневного визита в Центр космонавтов Гаргарина в Звездном городке, Россия, который включает в себя осмотр объекта, находящегося в центре российской космической программы, и возможность опробовать настоящий скафандр.

Двух- или трехдневные пакеты смешиваются с несколькими симуляторами, тестированием вкуса еды в космосе, аварийными тренировками, тренировками в условиях невесомости, испытанием центробежной силы и симуляцией выхода в открытый космос. Наконец, программы полного погружения на срок от одного до трех месяцев соответствуют тому, что испытывают посетители Международной космической станции, и доступны даже тем, кто никогда не хочет покидать Землю.

Полеты в невесомости — хороший способ ощутить невесомость, не выходя в космос.



Предоставлено Zero G

«У нас есть несколько специальных пакетов, но мы также создаем индивидуальное программное обеспечение», — говорит Шелли, чья компания обучила Маэдзаву. «Все возможно в зависимости от времени и бюджета».

Многодневные пакеты могут варьироваться от 20000 до 100000 долларов, но они включают в себя удобства для зрителей. правильные типы Невообразимо. Посещения Звездного городка, которые может организовать любая компания, включают размещение в пятизвездочных отелях и индивидуальные услуги.

«Мы добавляем уровень роскоши и номера, которые стоит испытать», — говорит Николя Гаум, давний генеральный директор Hospitality и соучредитель французской компании Orbite, которая планирует построить роскошный комплекс Space Gateway, спроектированный Филиппом Старком, в нераскрытое местоположение в США

Некоторые учебные программы, такие как Orbite, используют самолеты для имитации интенсивных перегрузок при запуске ракеты.



Предоставлено Orbit

В настоящее время Orbite проводит сеансы на юге Франции и в Орландо, штат Флорида, которые включают испытания нулевой перегрузки и перегрузки, а также интенсивное моделирование в виртуальной реальности различных имеющихся подвесных устройств и космических кораблей, а также самого полета. «Это дает вам возможность увидеть, как машины расширяются, и почувствовать, какой будет поездка», — говорит Гауме. «Достаточно реально, что у нас было немало участников, разрыдавшихся от красоты этого опыта».

Эмоциональная и ментальная подготовка к космосу — удивительный, но эффективный аспект тренировки.

«Мы опровергли этот миф о том, что нужно быть каким-то сумасшедшим авантюристом, очень хорошо подготовленным, чтобы отправиться в космос», — говорит Шелли. Но многие из умерших людей имели глубокий духовный опыт. Наблюдение за планетой сверху позволяет им увидеть, насколько она мала и хрупка. Они изменились ».

Международная космическая станция остается предпочтительным местом назначения для гражданских астронавтов.



Предоставлено SpaceX

Капитан Джеймс Т. Кирк так тронут Он плакал, когда вернулся на землю Всего десять минут до последнего рубежа.