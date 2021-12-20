Хотите быть космическим ковбоем? Повсюду появляются космические лагеря — сообщает Робб

Космический туризм набирает обороты. В этом году Blue Origin, Space X и Virgin Galactic отправили частных лиц в стратосферу, а японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его гражданский помощник стали девятым и десятым, посетившими Международную космическую станцию 8 декабря. И возможности покинуть атмосферу Земли увеличатся.
Для гражданских астронавтов, которые хотят смело отправиться туда, где наконец-то ушел Уильям Шатнер — или кого-то еще. мышление О Go — Путешествие начинается с космической подготовки, которая становится все более доступной для ряда компаний и с разным уровнем интенсивности и затрат.
«Для тех, кто задумывается о космических путешествиях, это лучший способ насладиться впечатлениями», — говорит Том Шелли, президент Space Adventures в Вене, Вирджиния. «Некоторые люди делают это и чувствуют себя достаточно близкими, в то время как другие придерживаются полной программы».
Stellar Frontiers, лондонская обучающая компания, организовала поездку для семьи из четырех человек, чтобы посмотреть, как с близкого расстояния взорвется ракета. Генеральный директор Джорди Маккей Льюис говорит: «Есть большой спрос, но люди хотят сначала понять это. Они думают, что это неудобно и сложно, поэтому они хотят получить представление об опыте».
Самые простые варианты варьируются от сцен запуска до однодневного визита в Центр космонавтов Гаргарина в Звездном городке, Россия, который включает в себя осмотр объекта, находящегося в центре российской космической программы, и возможность опробовать настоящий скафандр.
Двух- или трехдневные пакеты смешиваются с несколькими симуляторами, тестированием вкуса еды в космосе, аварийными тренировками, тренировками в условиях невесомости, испытанием центробежной силы и симуляцией выхода в открытый космос. Наконец, программы полного погружения на срок от одного до трех месяцев соответствуют тому, что испытывают посетители Международной космической станции, и доступны даже тем, кто никогда не хочет покидать Землю.
«У нас есть несколько специальных пакетов, но мы также создаем индивидуальное программное обеспечение», — говорит Шелли, чья компания обучила Маэдзаву. «Все возможно в зависимости от времени и бюджета».
Многодневные пакеты могут варьироваться от 20000 до 100000 долларов, но они включают в себя удобства для зрителей. правильные типы Невообразимо. Посещения Звездного городка, которые может организовать любая компания, включают размещение в пятизвездочных отелях и индивидуальные услуги.
«Мы добавляем уровень роскоши и номера, которые стоит испытать», — говорит Николя Гаум, давний генеральный директор Hospitality и соучредитель французской компании Orbite, которая планирует построить роскошный комплекс Space Gateway, спроектированный Филиппом Старком, в нераскрытое местоположение в США
В настоящее время Orbite проводит сеансы на юге Франции и в Орландо, штат Флорида, которые включают испытания нулевой перегрузки и перегрузки, а также интенсивное моделирование в виртуальной реальности различных имеющихся подвесных устройств и космических кораблей, а также самого полета. «Это дает вам возможность увидеть, как машины расширяются, и почувствовать, какой будет поездка», — говорит Гауме. «Достаточно реально, что у нас было немало участников, разрыдавшихся от красоты этого опыта».
Эмоциональная и ментальная подготовка к космосу — удивительный, но эффективный аспект тренировки.
«Мы опровергли этот миф о том, что нужно быть каким-то сумасшедшим авантюристом, очень хорошо подготовленным, чтобы отправиться в космос», — говорит Шелли. Но многие из умерших людей имели глубокий духовный опыт. Наблюдение за планетой сверху позволяет им увидеть, насколько она мала и хрупка. Они изменились ».
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