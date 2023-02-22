Художественный музей Беркли и Pacific Film Archive назначают трех новых кураторов.

Художественный музей Беркли и Калифорнийский тихоокеанский киноархив (BAMPFA) объявили о наборе трех новых кураторов. Марго Нортон, которая в настоящее время является старшим куратором Алин и Лолы Голдринг в Новом музее в Нью-Йорке, возьмет на себя роль главного куратора, а Виктория Сонг из Художественного центра Уокера в Миннеаполисе и Энтони Грэм из Музея современного искусства Сан-Диего будут старшими кураторами. кураторы. Весной все займут свои новые должности.

Все трое были выбраны после международного поиска под руководством исполнительного директора Жюли Родригес Видхольм. С момента своего назначения более двух лет назад Видхольм стремилась изменить программу музея, сосредоточив внимание на современном искусстве представителей чернокожих, азиатских и латиноамериканских диаспор со всего мира.

«Для нас действительно сбылась мечта выбрать первых кандидатов на каждую из этих трех важных и жизненно важных ролей, которые в совокупности оживят художественную программу BAMPFA с новой приверженностью участию сообщества, академической стипендии и актуальности», — сказал он. Видхольм. «Эти назначения сигнализируют о новом направлении для BAMPFA как учреждения, которое привносит социально активную перспективу двадцать первого века в свои глобальные коллекции, чтобы переосмыслить более инклюзивный художественный исторический канон».

Нортон, которая прибудет в BAMPFA 1 мая, проработала в новом музее двенадцать лет, в 2011 году она была назначена помощником куратора, прежде чем ее повысили до нынешней должности. Среди выставок, которые она курировала в этом учреждении, были персональные выставки работ таких художников, как Кармен Арго, Дидерик Бракенс, Пиа Камилла, Сара Лукас, Линн Хиршман-Лессон, Джоска Макуга, Крис Офили, Пипилотти Рест, Мика Ротенберг, Барбара Вагнер и Бенджамин. Д. Бурка. и Кэрри Апсон. В настоящее время она вместе с Вивиан Крокетт участвует в обзоре работ Вангичи Муто, который должен открыться 2 марта в Новом музее. Нортон начала свою карьеру в 2008 году в качестве куратора Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке.

Сонг примет на себя свою новую роль куратора Филлис С. Уоттис 1 марта после восьми лет работы над Уокером. Она покидает этот музей в качестве помощника куратора изобразительного искусства, курировав «Theaster Gates: Assembly Hall» в 2019 году и «Siah Armajani: Follow This Line» годом ранее. Ее последняя выставка открылась для The Walker, ретроспективы работ современной филиппино-американской художницы Пачиты Абад. Уитни, все в Нью-Йорке.

Грэм, который вступит в должность в BAMPFA 20 марта, проработал в MCASD семь лет. В качестве младшего куратора он организовывал и был одним из кураторов выставок сольных работ художников, включая Сэди Барнетт, Гризельду Росас и Нэнси Лобо. Совсем недавно он курировал выставку «Алексис Смит: американский путь» 2022 года, первую крупную ретроспективу и публикацию работ художника за тридцать лет. До прихода в MCASD он занимал должности в Storefront for Art and Architecture, Центре изучения американской архитектуры Temple Hoyne Buell и издательстве книг Columbia по архитектуре и городу в Нью-Йорке.