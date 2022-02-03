Цены на продовольствие приближаются к рекордным уровням, угрожая беднейшим странам мира

Данные Международного валютного фонда показывают, что мировая инфляция цен на продовольствие в среднем составила 6,85% в годовом исчислении в декабре, что является самым высоким показателем с начала его серии в 2014 году. В период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года цены на сою, кукурузу и пшеницу выросли на 52%. Данные фонда показали, что и то, и другое выросло на 80 процентов, в то время как цены на кофе выросли на 70 процентов, в основном из-за засухи и морозов в Бразилии.

По словам г-на Багманса, в то время как цены на продовольствие, похоже, стабилизируются, такие события, как конфликт в Украине, крупный производитель пшеницы и кукурузы или более плохая погода, могут изменить эти расчеты.

Последствия роста цен на продовольствие неравномерно ощущались во всем мире. Азию в значительной степени спасли обильные урожаи риса. Но страдают части Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые больше всего зависят от импорта продовольствия.

Г-н Богманс сказал, что такие страны, как Россия, Бразилия, Турция и Аргентина, также пострадали, поскольку их валюты обесценились по отношению к доллару, который используется во всем мире для оплаты большинства продуктов питания.

В Африке плохая погода, ограничения на распространение эпидемий, конфликты в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане и Судане привели к нарушению транспортных путей и росту цен на продукты питания.

Джозеф Сигел, директор по исследованиям Африканского центра стратегических исследований в Университете национальной обороны, подсчитал, что 106 миллионов человек на континенте сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности, что вдвое больше, чем в 2018 году.

«Африка сталкивается с рекордным уровнем незащищенности», — сказал он.

Делая покупки на рынке в районе Хуарес в Мехико в четверг, Габриэла Рамирес Рамирес, 43-летняя домашняя работница, сказала, что повышение цен напрягло ее ежемесячный бюджет, примерно половина которого идет на еду.