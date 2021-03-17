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ЦСК против ZEN Dream11 прогнозы, лучшие выборы, игра 11, превью матча Российской Премьер-лиги

17 марта, 2021
Boleslava Sokolova

В 23-м туре Российской Премьер-лиги в следующем матче чемпионата в среду ЦСКА встретится с ЦСКА, занявшим третье место, «Зенитом». Матч чемпионата России по футболу запланирован на 17 марта на «ВЭБ Арене» с началом в 22:30, сообщает IST. Давайте посмотрим на прогнозы CSK vs ZEN Dream11, Top Picks, Play 11, а также на другие детали матчей российской лиги.

CSK vs ZEN Live: превью матча CSK vs ZEN Dream11

ЦСКА в последних матчах показывает нестабильность: в последних пяти матчах хозяин добился трех побед и двух поражений при двух поражениях в последних трех матчах. Выйдя в этот матч после небольшого проигрыша «Арсеналу» 2: 1 в чемпионате, ЦСКА оказался на третьем месте в турнирной таблице. В этом сезоне они одержали 12 побед при четырех ничьих и шести поражениях. С 40 очками на столе эта игра будет рассматриваться как возможность приблизиться к своим оппонентам и занять второе место в турнирной таблице лиги.

“Зенит” из Санкт-Петербурга находится на вершине турнирной таблицы, поскольку хозяева направляются на этот матч с крупной победой над Ахмедом со счетом 4: 0. Пока в этом сезоне гости одержали 13 побед при шести ничьих и трех поражениях в матчах чемпионата в этом сезоне. На четыре очка отставая от московского «Спартака», занявшего второе место, гости будут стремиться закрепить свой прогресс и закрепиться на вершине российской Премьер-лиги.

CSK против ZEN Геймплей 11

Ceska Moscow – Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Хородор Магнусон, Марио Фернандес, Вадим Карпов, Константин Марадишвили, Алан Дзагоев, Арнур Сигурдссон, Константин Кошаев, Никола Власич, Саломон Рондон

Зенит Санкт-Петербург – Андрей Лаунёв, Дайан Ловрен, Даниэла Брохин, Алексей Сутурмин, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Магомед Оздоев, Далер Козяев, Сердар Азмон, Артем Дзюба

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CSK против ZEN Dream11 Team

Вратарь – Игорь Акинфеев

Защитники: Дайан Ловрен, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Хородор Магнусон

Полузащитники – Никола Влашич, Далер Козяев, Константин Кучаев, Вендель

Нападавшие – Сардар Азмун, Саломон Рондон.

CSK против ZEN Dream11 Team: Лучшие выборы

Капитан – Саломон Рондон или Венделл

Вице-капитан – Сардар Азмон или Никола Власич

Прогноз матча CSK vs ZEN

Мы ожидаем, что обе команды сыграют вничью, поскольку они, вероятно, аннулируют друг друга в течение 90 минут.

Прогноз – ЦСКА 1: 1 Зенит Санкт-Петербург

Примечание: прогноз CSK против ZEN Dream11 выше, прогноз матча CSK против ZEN и лучшие выборы основаны на нашем собственном анализе. CSK против ZEN Dream11 Team и CSK против ZEN Playing 11 не гарантируют положительного результата.

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