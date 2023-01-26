Чего ждать (и чего не ожидать) от Ubisoft в 2023 году

Игровая приставка

И, наконец, это наименее вероятная игра Ubisoft, которая будет выпущена в 2023 году или, возможно, вообще когда-либо. Что очень печально.

Оригинал 2003 г. Принц Персии: Пески времени Это было откровением. Исключительная игра, которая заново изобретает способ игры во все экшн-игры от третьего лица, с потрясающей механикой перемотки времени и великолепным 3D-платформером. К сожалению, ни у кого больше не хватило ума скопировать их, и 20 лет спустя мы все еще застряли в болоте экшн-игр, которые бесконечно убивают нас, вместо того, чтобы позволить нам продолжать. О, и был фильм Джейка Джилленихала, чтобы посыпать соль на рану.

В 2020 году было объявлено о ремейке с амбициозной датой выхода — январь 2021 года. Спойлер: этого не произошло, и, возможно, это было к лучшему, учитывая, насколько ужасно это было в трейлере выше. Потом ее оптимистично отложили только до 21 марта, прежде чем они вроде бы признали себе, что она похожа на игру для PS3, и вышвырнули ее на дорогу. Позже в том же году Ubisoft заявила, что он появится в 2022-2023 финансовом году, затем взяла его у индийских разработчиков Ubisoft Mumbai и передала Ubisoft Montreal, прежде чем объявить об очередной отсрочке в мае прошлого года, даже не угадав финансовый год.

В ноябре прошлого года все выглядело еще хуже, когда Ubisoft отменила все предзаказы и вернула всем деньги. Возможно, это поучительный урок о том, почему не стоит предварительно заказывать игры, которых еще не существует. издатель Он уверяет, что игру никто не отменял.но новая дата выхода пока не предложена, а значит это маловероятно даже в 2024 году.

Но эй, это, вероятно, выйдет До За гранью добра и зла 2.