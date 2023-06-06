Четвертьфиналист Открытого чемпионата Франции по теннису Циципас вместе со своим братом сыграл в парном разряде

У Стефаноса Циципаса уже было много возможностей, когда он добрался до Открытого чемпионата Франции.

Он пытался достичь уровня чемпионов Большого шлема, которые были до него, таких как Новак Джокович, обыгравший Циципаса в двух финалах турниров Большого шлема, как вдруг ему пришлось защищаться от атаки молодых звезд спорта во главе с Карлосом Алькарасом, 20-летним летний испанец занял первое место в мире. У 24-летнего Циципаса есть и другой приоритет — помочь своему младшему брату Петросу, 22 года, утвердить свою индивидуальность и стать лучшим игроком в парном разряде. В этом сезоне они планируют сыграть вместе до девяти турниров, независимо от того, поможет ли это Стефаносу играть в одиночном разряде, что Петрос не уверен, что всегда так делает.

«Я не думаю, что сделал бы это с кем-то другим», — сказал Циципас на прошлой неделе, когда ему оставалось еще две победы до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции против Алькараса во вторник. «Это наша мечта».

Теннис всегда был семейным делом клана Циципас. Мать, Юлия Сальникова-Апостоли, в 1980-х годах была одной из лучших российских шахматисток, а когда-то была лучшей молодой шахматисткой мира. Отец, Апостолос, тоже опытный игрок, хотя и не бывший гастролер. Он тренировался в качестве тренера и линейного судьи, а сейчас является тренером Стефаноса, хотя он не слишком вовлекается, когда его сыновья играют вместе.