Четвертьфиналист Открытого чемпионата Франции по теннису Циципас вместе со своим братом сыграл в парном разряде

У Стефаноса Циципаса уже было много возможностей, когда он добрался до Открытого чемпионата Франции.
Он пытался достичь уровня чемпионов Большого шлема, которые были до него, таких как Новак Джокович, обыгравший Циципаса в двух финалах турниров Большого шлема, как вдруг ему пришлось защищаться от атаки молодых звезд спорта во главе с Карлосом Алькарасом, 20-летним летний испанец занял первое место в мире. У 24-летнего Циципаса есть и другой приоритет — помочь своему младшему брату Петросу, 22 года, утвердить свою индивидуальность и стать лучшим игроком в парном разряде. В этом сезоне они планируют сыграть вместе до девяти турниров, независимо от того, поможет ли это Стефаносу играть в одиночном разряде, что Петрос не уверен, что всегда так делает.
«Я не думаю, что сделал бы это с кем-то другим», — сказал Циципас на прошлой неделе, когда ему оставалось еще две победы до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции против Алькараса во вторник. «Это наша мечта».
Теннис всегда был семейным делом клана Циципас. Мать, Юлия Сальникова-Апостоли, в 1980-х годах была одной из лучших российских шахматисток, а когда-то была лучшей молодой шахматисткой мира. Отец, Апостолос, тоже опытный игрок, хотя и не бывший гастролер. Он тренировался в качестве тренера и линейного судьи, а сейчас является тренером Стефаноса, хотя он не слишком вовлекается, когда его сыновья играют вместе.
У Циципаса есть еще двое братьев и сестер, играющих в теннис: 17-летний Павлос и 15-летняя Елизавета.
Наличие большой семьи может иметь свои риски в теннисе, как показала семья Циципаса на Открытом чемпионате Италии в прошлом месяце, когда родители Стефаноса болтали с ним во время его матча против Даниила Медведева из России. После того, как Юлия заговорила с ним по-русски, дав ему инструкции, которые Медведев мог легко услышать и понять, Стефанос употребил несколько соленых слов и заказал их из своей ложи на стадионе, что вызвало небольшой скандал в Греции. Он отказался комментировать этот вопрос по прибытии в Париж.
На данный момент его отношения с Петросом гораздо менее серьезны. Но умение справляться с любой задачей с помощью теннисной ракетки, особенно когда эта деятельность доминирует в семейной жизни, требует особого набора навыков, особенно когда талант одного брата или сестры развивается так, как не развивается другой, что неизбежно происходит в теннисе.
В начале прошлого года, после долгого времени и потерь на проселочных дорогах теннисных кортов, Петрос Циципас принял важное решение — пора перестать пытаться сделать из себя одиночного игрока, как его старший брат, и удвоить свою игру. В этом движении было задействовано больше, чем просто теннис. Ему был 21 год, и он получил травму, а его рейтинг в одиночном разряде был на уровне 70-х. Пришло время для Петроса создать свою собственную личность и перестать бороться за участие в турнирах более низкого уровня — «пробраться в кусты», как он описал это на прошлой неделе на Ролан Гаррос.
Двойники предлагают путь наименьшего сопротивления. Хорошие игроки, которые не могут оставаться рядом или с самыми элитными игроками в туре и готовы изучать углы, причуды и стратегии, уникальные для парных игроков, могут неплохо зарабатывать. Они просто должны быть готовы бороться за гораздо меньшие призовые, такие как андеркарт или ночное программирование на турнирах, особенно когда они поднимаются по лестнице.
Вот тут-то и пригодится Стефанос. Из-за его высокого рейтинга в одиночном разряде (в настоящее время № 5) братья Циципас могут участвовать в крупных турнирах, на которые Петрос может не иметь права с партнером с более низким рейтингом. Кроме того, учитывая звездную силу Стефаноса, организаторы турнира, скорее всего, предложат ему wild card для участия в розыгрыше парного разряда.
Однако для того, чтобы Петрос поднялся в парном разряде так, как он не смог в одиночном разряде, он должен играть более восьми или девяти раз в год со Стефаносом, изучать матч и выигрывать как можно больше. Недавно, когда его старший брат был недоступен, он играл в турнирах Challenger Tour с Сандером Арендсом, 31-летним голландским юниором, который не попал в топ-1000 в одиночном разряде, но занял 98-е место в парном разряде. В прошлом году Петрос был другим почти каждую неделю. Он поднялся на 115-е место в рейтинге из менее чем 400 двумя годами ранее.
«Это как учиться играть в шахматы, — сказал Петрос.
он Образец для подражания можно легко найти в раздевалке. Джейми Мюррей годами пытался прославиться вместе со своим братом Энди Мюрреем, который в 2013 году стал первым британцем за 77 лет, выигравшим Уимблдон.
Джейми Мюррей сказал, что до сих пор слышит, как люди говорят: «Это брат Энди Мюррея», когда он идет по территории теннисного турнира, и он научился принимать это много лет назад.
Он сказал: «Нет смысла бороться с ним».
Но Мюррей сказал, что, по его словам, люди перестали думать о нем как о брате кого-то, кто лучше разбирается в своем виде спорта, чем он был после 2016 года. Все, что потребовалось, это объединиться с его братом, чтобы выиграть Кубок Дэвиса и стать лучшим игроком в парном разряде в мире. в том же году его брат стал игроком в одиночном разряде с самым высоким рейтингом.
Теперь он видит, как Петрос пытается добиться того же, добиться своего с людьми, которые в основном видят в нем чьего-то брата.
«Это непросто, — сказал он.
По словам Петроса, когда Петрос играет со Стефаносом, а не со специалистом, парные игры кажутся другой игрой. Специалист может быть лучше в парном разряде, чем Стефанос, но он далеко не так хорош в теннисе. Со специалистом игра сводится к тактике и стратегии. Со Стефаносом, как и с любым отличным игроком в одиночном разряде, все дело в чувствах и импровизации.
«Больше от руки, — сказал Петрос, — это как разница между игрой на нотах и джемом с исключительно талантливым музыкантом, который любит спонтанность».
Раньше считалось общепринятым мнение, что игра в парном разряде улучшает игру в одиночном разряде, сохраняя остроту рефлексов и сосредоточенность ума на протяжении всего большого турнира. Петрос не совсем уверен, что это всегда так, особенно с учетом того, что одиночные игры становятся все более тяжелыми, и насколько отличается скоростное ралли парных гонок от обычных сражений одиночных игр.
Это не было проблемой на Открытом чемпионате Франции. Братья Циципас проиграли душераздирающий матч первого круга на тай-брейке в третьем сете.
«Поверьте мне, это отстой», — сказал Стефанос на следующий день. «Потерять это с твоим братом, это даже хуже, чем обычно».
Однако теперь нет пути назад. Пока Стефанос не слишком утомился на Открытом чемпионате Франции по теннису, братья надеются сыграть на Уимблдоне, где в этом году в мужском парном разряде будет до трех сетов, а не до пяти. Оттуда они также хотят играть в летних турнирах в Северной Америке, включая Открытый чемпионат США.
Стефанос сказал, что Петрос много работал. Он хочет помочь ему добраться как можно дальше.
«Я просто хочу пойти на это», сказал Стефанос.
Они хотят представлять Грецию на Олимпийских играх и выиграть Кубок Дэвиса.
«Делать это со своим братом, — сказал он, — наверное, самое прекрасное, что вы можете наблюдать на теннисном корте».
Во-первых, у него есть еще одно дело: Алькарас находится в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
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