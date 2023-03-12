Четыре астронавта выплеснулись у берегов Флориды, завершив 5-месячную миссию

Мыс Канаверал, штат Флорида. Четыре астронавта с космических станций вернулись на Землю поздно вечером в субботу после быстрого полета SpaceX домой.

Их капсула упала в Мексиканский залив у берегов Флориды недалеко от Тампы.

Американо-российско-японский экипаж провел пять месяцев на Международной космической станции, прибыв туда в октябре прошлого года. Помимо уклонения от космического мусора, астронавтам пришлось иметь дело с парой прохудившихся российских капсул, пристыкованных к орбитальной заставе, и срочной доставкой другого члена экипажа станции на замену.

Во главе с Николь Манн из НАСА, первой женщиной-индейцем, совершившей полет в космос, астронавты покинули станцию ​​рано утром в субботу. Менее чем через 19 часов их капсула «Дракон» покачивалась в море, ожидая поимки.

Ранее на этой неделе из-за сильного ветра и волн они оставались в зоне заплеска на станции еще несколько дней. Их замена прибыла более недели назад.

«Это была одна поездка», — сообщил Манн по рации через несколько мгновений после того, как выплеснулся. «Мы рады быть дома».





По часовой стрелке слева инженеры рейса 68 Анна Кикина, Джош Касада, Николь Манн и Коити Ваката внутри Международной космической станции 1 марта. НАСА через AP

Манн, представитель индейских племен долины Ревеня из Северной Калифорнии, сказала, что ей не терпится почувствовать ветер на лице, почувствовать запах свежей травы и насладиться вкусной земной пищей.

Японский астронавт Коити Ваката жаждал суши, а российский космонавт Анна Кикина жаждала горячего чая «из настоящей кружки, а не из целлофанового пакета».

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В список дел астронавта НАСА Джоша Кассады входила собака-спасатель для его семьи. «Пожалуйста, не говорите нашим кошкам», — пошутил он перед тем, как покинуть космическую станцию.

На космической станции остаются трое американцев, трое россиян и один из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ваката, герой японских космических полетов, провел в космосе более 500 дней в ходе пяти миссий, относящихся к эпохе шаттлов НАСА.