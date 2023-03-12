Четыре астронавта выплеснулись у берегов Флориды, завершив 5-месячную миссию

Мыс Канаверал, штат Флорида. Четыре астронавта с космических станций вернулись на Землю поздно вечером в субботу после быстрого полета SpaceX домой.
Их капсула упала в Мексиканский залив у берегов Флориды недалеко от Тампы.
Американо-российско-японский экипаж провел пять месяцев на Международной космической станции, прибыв туда в октябре прошлого года. Помимо уклонения от космического мусора, астронавтам пришлось иметь дело с парой прохудившихся российских капсул, пристыкованных к орбитальной заставе, и срочной доставкой другого члена экипажа станции на замену.
Во главе с Николь Манн из НАСА, первой женщиной-индейцем, совершившей полет в космос, астронавты покинули станцию рано утром в субботу. Менее чем через 19 часов их капсула «Дракон» покачивалась в море, ожидая поимки.
Ранее на этой неделе из-за сильного ветра и волн они оставались в зоне заплеска на станции еще несколько дней. Их замена прибыла более недели назад.
«Это была одна поездка», — сообщил Манн по рации через несколько мгновений после того, как выплеснулся. «Мы рады быть дома».
Манн, представитель индейских племен долины Ревеня из Северной Калифорнии, сказала, что ей не терпится почувствовать ветер на лице, почувствовать запах свежей травы и насладиться вкусной земной пищей.
Японский астронавт Коити Ваката жаждал суши, а российский космонавт Анна Кикина жаждала горячего чая «из настоящей кружки, а не из целлофанового пакета».
В список дел астронавта НАСА Джоша Кассады входила собака-спасатель для его семьи. «Пожалуйста, не говорите нашим кошкам», — пошутил он перед тем, как покинуть космическую станцию.
На космической станции остаются трое американцев, трое россиян и один из Объединенных Арабских Эмиратов.
Ваката, герой японских космических полетов, провел в космосе более 500 дней в ходе пяти миссий, относящихся к эпохе шаттлов НАСА.
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