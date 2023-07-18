Что известно о штурме Крымского моста

Взрывы повредили мост, соединяющий Россию и Крым, южную часть украинского полуострова, незаконно аннексированную Москвой в 2014 году, во второй раз менее чем за год. Мост длиной 12 миль включает в себя автомобильный и железнодорожный транспорт. Этот объект представляет собой строго охраняемый объект инфраструктуры, имеющий жизненно важное значение для России.
Первоначальные сообщения предполагают, что взрывы в понедельник были не такими сильными, как в октябре прошлого года, когда в результате взрыва часть автомобильного моста рухнула в воду.
Вот что мы знаем о последней атаке:
Что случилось?
Перед рассветом понедельника Сергей Аксенов, высокопоставленный российский чиновник в Крыму, объявил в приложении для обмена сообщениями Telegram, что движение по мосту через Керченский пролив было приостановлено из-за чрезвычайной ситуации.
Позже российская контртеррористическая группа заявила, что мост, по-видимому, был взорван двумя морскими беспилотниками.
Владимир Роков, назначенный Россией чиновник на юге Украины. написал в телеграмм Повреждены два пролета моста. По словам российского чиновника, в результате нападения погибла супружеская пара и была ранена их дочь.
По сообщениям российских государственных СМИ, движение поездов по мосту возобновилось поздно утром в понедельник. На видео и фотографиях, проверенных The New York Times, видно, что дорога повреждена, и российские официальные лица заявили, что водители должны использовать альтернативные маршруты.
Что говорят Россия и Украина?
Российские власти обвинили во взрывах Украину, а Национальный антитеррористический комитет России заявил, что расследует это как террористический акт.
Артем Дехтяренко, пресс-секретарь службы безопасности Украины, посетовал на нападение, не заявив прямо, что оно было совершено украинскими силами, в соответствии с политикой Киева намеренно не раскрывать информацию об атаках на территории, контролируемой Россией. Он описал нападение, используя слово «хлопок», которое украинские официальные лица использовали для описания взрывов на оккупированных Россией территориях.
«Мы с интересом наблюдаем за тем, как одной из отличительных черт путинского режима является его неспособность снова нести военное бремя», — сказал он. Об этом говорится в сообщении Дехтяренко. Комментарий опубликован На сайте Укринформ.
Почему мост важен?
Мост через Керченский пролив, открытый в 2018 году, является ключевым маршрутом доставки товаров, направляющихся на Крымский полуостров. Это привлекает российских туристов на пляжи региона, которые особенно популярны летом.
До того, как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, российские военные использовали мост для перевозки грузов своим войскам в регионе, включая военно-морской порт в Севастополе, где базируется Черноморский флот. С прошлого года мост является ключевым маршрутом для подкреплений и снабжения для российских войск, захвативших контроль над землями на юге Украины.
Для Кремля мост является символом связи между Крымом и Россией. Президент России Владимир Васильевич. Путин проехал на грузовике, когда он открыл свой 12-мильный участок, и снова проехал через него через два месяца после того, как он был поврежден в октябре прошлого года, когда он проверял ремонтные работы.
Каковы возможные последствия нападения?
На следующий день после того, как мост был поврежден в октябре прошлого года, Россия начала воздушную кампанию по прекращению энергоснабжения Украины, нанося удары по электростанциям и другой инфраструктуре беспилотниками и ракетами в ходе многомесячного наступления.
Любое нападение на мост украинцы отмечают. Но перебои на маршруте служат и военным целям, препятствуя усилиям России по снабжению своих сил, пытающихся остановить контрнаступление украинских войск, начавшееся в прошлом месяце. Мост считается главной артерией для российских оккупационных войск в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях на юге Украины.
По словам военных экспертов, в последние месяцы Украина в своей военной стратегии нацелилась на российские тыловые фронты и использовала ракеты, поставленные Соединенными Штатами и другими союзниками.
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