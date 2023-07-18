Что известно о штурме Крымского моста

Взрывы повредили мост, соединяющий Россию и Крым, южную часть украинского полуострова, незаконно аннексированную Москвой в 2014 году, во второй раз менее чем за год. Мост длиной 12 миль включает в себя автомобильный и железнодорожный транспорт. Этот объект представляет собой строго охраняемый объект инфраструктуры, имеющий жизненно важное значение для России.

Первоначальные сообщения предполагают, что взрывы в понедельник были не такими сильными, как в октябре прошлого года, когда в результате взрыва часть автомобильного моста рухнула в воду.

Вот что мы знаем о последней атаке:

Что случилось?

Перед рассветом понедельника Сергей Аксенов, высокопоставленный российский чиновник в Крыму, объявил в приложении для обмена сообщениями Telegram, что движение по мосту через Керченский пролив было приостановлено из-за чрезвычайной ситуации.

Позже российская контртеррористическая группа заявила, что мост, по-видимому, был взорван двумя морскими беспилотниками.