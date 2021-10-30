Что нравится тем, кто работал над машиной

Члены команды Chevrolet Corvette Z06 слева направо: Аарон Линк, ведущий инженер-разработчик; Дастин Гарднер, помощник главного инженера, Small Block; Харлан Чарльз, директор по маркетингу продукции; Джош Холдер, главный инженер; Тадж Джохтер, генеральный директор; Кирк Бинион, директор по внешнему дизайну. Майкл Вэйланд / CNBC

Детройт – General Motors 2023 Новый Chevrolet Corvette Z06 Он представляет собой последнюю главу в почти 70-летней истории знаменитого американского спортивного автомобиля. Те, кто принимал непосредственное участие в создании автомобиля, описали его как «другой мир» и «фантастическую версию спортивного автомобиля». Это настоящий гоночный автомобиль, созданный для трасс, которые позволяют это GM Чтобы поиграть своими инженерными мускулами и привлечь внимание к Corvette, который, по словам аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса, может стать для автопроизводителя франшизой от 7 до 12 миллиардов долларов. CNBC поговорил с несколькими членами команды о Corvette Z06 2023, который оснащен новым 5,5-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 670 лошадиных сил и 460 фунт-футов крутящего момента – самым мощным двигателем такого типа в любом серийном автомобиле. По их собственным словам, вот что члены команды Corvette сказали об автомобиле и о своей роли в самой известной франшизе GM, включая Обычный Corvette Stingray.

Тэдж Джохтер, генеральный директор Corvette «Когда я думаю о том, почему мы это делаем, это звучит забавно, но я думаю о смехе взрослых. Когда вы сажаете кого-то за руль Corvette, вы отправляете его на хорошую дорогу и отпускаете, вот что вы получаете. , взрослые смеются. Трудно контролировать, и вы не прогрессируете в Age. Вы слышите двигатель, это супер страстная машина в эпоху исламизации транспорта, не так много уникальных впечатлений от водителя. не только слышал создание одного уникального, но и выход находится в левом поле. READ HTC сокращает объем своего VR Tracker и запускает новый аксессуар для отслеживания лица «Stingray – супер милая, милая, хорошо продуманная машина. Это что-то вроде плохой машины. У нее есть преимущество перед ней. Это не особенность грубого обращения, но у нее больше манеры, я Я бы сказал. Персонаж звучит громко и ясно с того момента, как вы его запускаете. «Каждый раз, когда вы его въезжаете. Скорость реакции автомобиля – это своего рода другой мир».

Chevrolet Corvette Z06 2023 года GM

Аарон Линк, главный инженер-разработчик Corvette «Этот автомобиль – идеальная версия спортивного автомобиля для меня. Архитектура со средним расположением двигателя и все присущие ему преимущества, связанные с облегченной передней частью, действительно усиливают скорость вращения автомобиля, а затем всю тягу назад, где вы Хотите, чтобы вы могли получить огромную мощность. И, кроме того, безнаддувный двигатель – это то, о чем все всегда думают, когда думают о нем как об этом суперкаре со средним расположением двигателя. И мы сделали это, правильно ? “Для меня красота в том, чтобы быть частью этого и иметь большую руку в том, как он формируется, формируется и проявляется … Это просто заставляет вас улыбнуться и сказать, что это много о машинах, но это действительно так, как будто вы никогда не захотите это остановить ». Дастин Гарднер, помощник главного инженера по двигателю малого блока GM «Привилегия работать над этим как карьера огромна. Этот движок, способность делать чистый лист. Z06 посвящен работе, и затем очень гордится командой инженеров, которая его окружает. Эта вещь – шедевр инженерной мысли. Valve который генерирует 670 лошадиных сил, это одно из изюминок профессии … «Просто слушаю, как все это работает, чувствуешь силу, все свои чувства возбуждаем. Это просто волнует, и это должно приносить пользу. Это было мое дитя какое-то время. Это захватывающе». READ Unreal Engine Evolution (1996-2021)

Chevrolet Corvette Z06 2023 года GM

Харлан Чарльз, директор по маркетингу продукции Corvette «Для меня Corvette всегда был автомобилем мечты, поэтому мы воплощаем мечты наших клиентов в реальность. Я думаю, что мы начали это со Stingray, давая людям среднюю управляемость и суперспособность. больше о том, чтобы передать гоночный опыт водителю … звуки, то, как Автомобиль чувствует и управляет им, кажется, что вы едете на законной гоночной машине по улице, и вы в основном в ней. Это много значит, а затем также в историческом масштабе … будущее или электричество, или что-то еще, и будущее, очевидно, когда-нибудь наступит, но давайте сейчас просто подумаем о моменте. Вот вершина технологий и безнаддувный двигатель внутреннего сгорания. «Это своего рода золотой век, когда мы можем водить и запускать двигатель, который является настоящим двигателем, и заставлять вас чувствовать себя живыми … так что давайте всем наслаждаться этим, пока мы можем и действительно ценим то, что можем создать такой суперкар. относительно достижимо, чтобы трудолюбивые люди могли себе это позволить. И его лидер, который является американцем, и люди могут гордиться тем, что у нас в Америке спроектировано, построено и спроектировано что-то, что может выиграть лучшее в мире ». Джош Холдер, главный инженер Corvette «Я думаю, мы все говорим, что это работа мечты, это работа мечты. Особенно для тех, кто работает в автомобиле и является водителем коробки передач, работать с любым мощным автомобилем, но особенно с Corvette, мы, конечно, предвзяты. Corvette делает его еще более особенным. Итак, мы все счастливы. На самом деле, потому что мы выполнили свою работу, мы очень ее ценим, и нам повезло … READ Nintendo делится новой информацией о режиме Bowser Fury в Super Mario 3D World «Этот автомобиль создан для азарта от вождения. Он для людей, которым нравится получать удовольствие от вождения, верно? Путешествие так же важно, как и пункт назначения. Я не чувствую свободы, чтобы иметь возможность ехать куда угодно, Но, как если бы вы были супергероем, у вас есть эта свобода, потому что вы можете идти куда угодно и что угодно; берите что угодно в дороге или на трассе и соревнуйтесь и побеждать. Такая свобода в такой машине – нечто особенное ».