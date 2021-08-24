Что означает «покупай американские» в мировой экономике

Ясно, что Байден и его экономическая команда ценят преимущества взаимосвязанной глобальной экономики. В июне Байден Залог Соединенные Штаты будут поддерживать «равные условия игры» в рамках своего обязательства по обеспечению того, чтобы мы оставались «самым привлекательным местом в мире для инвестиций и роста компаний, тем самым создавая рабочие места у себя дома, укрепляя цепочки поставок по всей стране, и углубление наших отношений с союзниками и партнерами ».

Выбор Байденом производственного предприятия, принадлежащего иностранному владельцу, для его последнего выступления «Покупайте американское» еще раз подчеркивает его признательность за вклад, который глобальные компании вносят в рост рабочих мест в США. Однако этот инстинкт открытости и сотрудничества иногда вступает в противоречие с политической привлекательностью месседжей Buy American, которая в своей самой крайней форме фактически подрывает рост рабочих мест в Соединенных Штатах и ​​национальную безопасность.

В прошлом месяце, например, Национальное разведывательное управление США (NRO) – разведывательное агентство, отвечающее за американские спутники-шпионы – Раскрытие строгих правил закупок Агентство запрещает приобретение технологий у любого международного подрядчика, даже если его штаб-квартира находится в близкородственных странах и производит свою технологию здесь, в Соединенных Штатах.

Все понимают необходимость защиты цепочек поставок, чувствительных к национальной безопасности, но политика закупок, которая не делает различий между Китаем и Россией, с одной стороны, и нашими ближайшими геополитическими союзниками, с другой, не сделает нас более безопасными.

Как показывает пример NRO, политика, направленная на увеличение внутреннего производства, легко может превратиться в протекционистскую политику, которая уже подрывает рост рабочих мест в Соединенных Штатах. Вот почему предложенные администрацией новые правила закупок в США вызывают серьезные вопросы о том, как продукты, произведенные здесь, в США, иностранными компаниями, рассматриваются в решениях о закупках на федеральном уровне. Крайне важно, чтобы Байден следил за тем, чтобы эти правила не были неправильно истолкованы, чтобы исключить производственные операции в США международных компаний, которые зависят от глобальных цепочек поставок.