Что они едят в космосе?

Он был запущен с космодрома Байконур в Казахстане 5 октября на борту космического корабля “Союз МС-19”. Ветеран-космонавт Роскосмоса, а также руководитель миссии, Антон Шкаплеров, режиссер фильма Шипенко. ВосхождениеИ актриса Юлия ПересильдИ русский тоже. Исторический запуск впервые приносит в космос мини-фильм с «миссией» по съемке некоторых сцен из предстоящего фильма «Вызов» на орбитальной платформе. Совершенно уникальное пребывание, которое продлится 12 дней.

Эти двое, получившие минимальную базовую подготовку и поэтому не подготовленные к космическому полету, как обычно делают космонавты, как они отреагируют на «диету», наложенную на Международную космическую станцию? Действительно, в коллективном воображении (также благодаря старой кинематографии) мы видим, что они склонны глотать таблетки, а не искусственные продукты, созданные в лаборатории. Вместо этого мы обнаруживаем, что это не так. Они хорошо кушают. На самом деле более чем хорошо.

Современное меню Международной космической станции очень разнообразно, не хуже меню дома или ресторана на Земле. Фактически, высокий контроль качества и строгая безопасность пищевых продуктов являются важными требованиями к продуктам питания, периодически отправляемым на борт с планет земной группы. Шкаплеров Он сам объясняет это российской прессе, благодаря своему опыту в 4 космических полетах. Таким образом, помимо того, что они являются органическими, это продукты, произведенные некоторыми из самых известных брендов на рынке, национальных или международных, в зависимости от национальности членов экипажа, сменяющих друг друга на МКС. соусы, приправы, рыба, мясо или консервированные овощи, соленья и десерты. «Каждый выбирает, что он будет есть, руководствуясь собственными вкусами, – сообщает капитан. – У нас есть около 100 различных видов продуктов, доступных только для того, что касается национального рынка, для каждого из нас. Кроме того, члены экипажа из других стран получают еду ” Не говоря уже о деликатесах, таких как неповторимая черная икра, которую каждый Новый год украшает ветерана.

Короче говоря, вы, конечно, не умрете на космической станции от голода … и остается только один вопрос: кто знает, каково было бы съесть эту доброту Бога, которая плавает в невесомости? Только те, кто туда пойдут, узнают …