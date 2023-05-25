Что происходит в Белгороде, российской области недалеко от границы с Украиной?

Ранее на этой неделе неизвестное количество хорошо вооруженных солдат штурмовали северо-восточную границу Украины с Россией.
Примерно в то же время российские СМИ сообщили о взрывах в Белгороде. Российские официальные лица позже заявили, что украинская артиллерия обстреляла Белгород.
Официальная версия событий с украинской стороны заключается в том, что в нападении принимали участие только российские подданные, входящие в состав двух ультраправых военизированных формирований.
На сегодняшний день нет никаких доказательств, опровергающих это утверждение.
Две военизированные группировки — это Русский Добровольческий Легион и Легион Свободная Россия. Они состоят из российских подданных, которые воюют в Украине на стороне украинской армии с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение.
Неясно, полностью ли завершена поддерживаемая Украиной операция в этом регионе.
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил в четверг, что украинская армия бомбит районы внутри Белгорода и что российские ПВО активно действуют в Белгородской области, граничащей с Украиной.
Были и другие сообщения о взрывах и атаках беспилотников в российском регионе.
Свидетельства очевидцев местных жителей, видео, распространенные в Интернете, и фотографии, сделанные независимыми СМИ в Белгороде, подтверждают некоторые из этих сообщений.
Поддерживаемая Украиной ультраправая военизированная группировка, взявшая на себя ответственность за операцию в Белгороде, заявила, не вдаваясь в подробности, что ее миссия «все еще продолжается».
Денис Капустин, командующий Российским добровольческим корпусом, сообщил журналистам, что «первая фаза» операции завершена. Он также заявил, что «второй этап» начнется «через два дня».
Российские власти серьезно отнеслись к угрозе и начали антитеррористическую операцию в приграничной зоне.
Также были эвакуированы некоторые местные жители из приграничных населенных пунктов, где шли бои.
Уровень военно-стратегического успеха, достигнутого поддерживаемой Украиной миссией в Белгороде, неясен.
В среду Капустин заявил, что его люди контролируют почти 16 квадратных миль территории внутри России.
Он также утверждал, что двое его бойцов были убиты в ходе рейда. Российские официальные лица заявили, что десятки «террористов» были убиты.
Ни одно из этих чисел не может быть проверено независимо.
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Почта Украины
Публично Украина пыталась дистанцироваться от проведения операции в Белгороде, однако появляется все больше свидетельств участия Украины.
Командир корпуса «Свободная Россия» с военным позывным «Сезар» заявил журналистам в среду, что бронетехника и «легкое вооружение», использованные в операции, были поставлены Украиной.
Выступая на том же мероприятии на севере Украины, Капустин провел различие между действиями своих людей на Украине и операцией по ту сторону границы в Белгороде.
«Все, что мы делаем в пределах государственных границ Украины, мы, очевидно, согласовываем с украинскими военными. Все, что мы делаем, каждое решение, которое мы принимаем за пределами (Украины) — это наше решение», — заявил он в ответ на вопрос ABC News.
Капустин заявил журналистам, что украинские военные «ободрили» его людей.
«Пожелайте нам удачи», — сказал он.
Несмотря на попытки дистанцироваться от фактической военной операции в России, украинские официальные лица праздновали в социальных сетях и высмеивали российские власти за то, что они, казалось, потеряли контроль над приграничным районом в течение длительного периода времени.
В некотором смысле очевидная тактика Украины напоминает методы работы Кремля в Донбассе, на востоке Украины, во время войны, начавшейся весной 2014 года.
В то время Россия вооружала и поддерживала украинских сепаратистов, но ложно отрицала свою причастность.
Алексей Барановский, российский диссидент, входящий в состав Политического центра российской вооруженной оппозиции, сообщил ABC News, что Кремль сейчас получает дозу собственного лекарства.
«Эта игра работает в обе стороны», — сказал Барановский, чья организация принадлежала военизированным формированиям, проводившим операцию в Белгороде.
«Путин думал, что он единственный, кто играет в эту игру, — сказал он. «На агрессию нужно отвечать хитростью. И Украина сделала это хитро, как и российские добровольцы».
ультраправые ссылки
В среду репортеры также допросили боевиков из двух военизированных группировок об их связях с неонацистами и сторонниками превосходства белых.
Капустин сказал, что его группа никогда не скрывала, что является крайне правой организацией.
Мы традиционные консервативные правые. мне все равно что [the Russian authorities] позвоните нам. Должны ли мы заботиться о том, как наш враг оскорбляет нас? «
Представитель Русского добровольческого легиона заявил, что его группа была «более центристской», чем Русский добровольческий легион.
Обе группы подчеркнули, что их борьба с режимом Владимира Путина в России дает им общее дело с Украиной.
По словам Капустина, украинские военные и их группировка являются «братьями по оружию».
Стоит отметить время проведения операции, так как украинские официальные лица пообещали крупное контрнаступление «в ближайшее время».
Что происходит в Белгороде, российской области недалеко от границы с Украиной? появилось в оригинале abcnews.go.com
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