Что происходит в Белгороде, российской области недалеко от границы с Украиной?

Ранее на этой неделе неизвестное количество хорошо вооруженных солдат штурмовали северо-восточную границу Украины с Россией.

Примерно в то же время российские СМИ сообщили о взрывах в Белгороде. Российские официальные лица позже заявили, что украинская артиллерия обстреляла Белгород.

Официальная версия событий с украинской стороны заключается в том, что в нападении принимали участие только российские подданные, входящие в состав двух ультраправых военизированных формирований.

На сегодняшний день нет никаких доказательств, опровергающих это утверждение.

Две военизированные группировки — это Русский Добровольческий Легион и Легион Свободная Россия. Они состоят из российских подданных, которые воюют в Украине на стороне украинской армии с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение.

Неясно, полностью ли завершена поддерживаемая Украиной операция в этом регионе.

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил в четверг, что украинская армия бомбит районы внутри Белгорода и что российские ПВО активно действуют в Белгородской области, граничащей с Украиной.

Были и другие сообщения о взрывах и атаках беспилотников в российском регионе.

Свидетельства очевидцев местных жителей, видео, распространенные в Интернете, и фотографии, сделанные независимыми СМИ в Белгороде, подтверждают некоторые из этих сообщений.

Поддерживаемая Украиной ультраправая военизированная группировка, взявшая на себя ответственность за операцию в Белгороде, заявила, не вдаваясь в подробности, что ее миссия «все еще продолжается».

ФОТО: Деннис, основатель военизированной группировки, называющей себя Российским добровольческим корпусом, встречается с представителями прессы на севере Украины недалеко от границы с Россией, 24 мая 2023 г. (Том Суфи Берридж/ABC News)

Денис Капустин, командующий Российским добровольческим корпусом, сообщил журналистам, что «первая фаза» операции завершена. Он также заявил, что «второй этап» начнется «через два дня».

Российские власти серьезно отнеслись к угрозе и начали антитеррористическую операцию в приграничной зоне.

Также были эвакуированы некоторые местные жители из приграничных населенных пунктов, где шли бои.

Уровень военно-стратегического успеха, достигнутого поддерживаемой Украиной миссией в Белгороде, неясен.

История продолжается

ФОТО: Деннис, основатель военизированной группировки, называющей себя Российским добровольческим корпусом, встречается с представителями прессы на севере Украины недалеко от границы с Россией, 24 мая 2023 г. (Том Суфи Берридж/ABC News)

В среду Капустин заявил, что его люди контролируют почти 16 квадратных миль территории внутри России.

Он также утверждал, что двое его бойцов были убиты в ходе рейда. Российские официальные лица заявили, что десятки «террористов» были убиты.

Ни одно из этих чисел не может быть проверено независимо.

Подробнее: Командующий Особой армией России Вагнер заявил, что в Бахмутском сражении погибло более 20 тысяч его бойцов

Почта Украины

Публично Украина пыталась дистанцироваться от проведения операции в Белгороде, однако появляется все больше свидетельств участия Украины.

Командир корпуса «Свободная Россия» с военным позывным «Сезар» заявил журналистам в среду, что бронетехника и «легкое вооружение», использованные в операции, были поставлены Украиной.

Выступая на том же мероприятии на севере Украины, Капустин провел различие между действиями своих людей на Украине и операцией по ту сторону границы в Белгороде.

«Все, что мы делаем в пределах государственных границ Украины, мы, очевидно, согласовываем с украинскими военными. Все, что мы делаем, каждое решение, которое мы принимаем за пределами (Украины) — это наше решение», — заявил он в ответ на вопрос ABC News.

ФОТО: Бойцы военизированных формирований, называющих себя Российским добровольческим корпусом и Корпусом свободной России, встречаются с представителями прессы на севере Украины, недалеко от границы с Россией, 24 мая 2023 г. (Том Суфи Берридж/ABC News)

Капустин заявил журналистам, что украинские военные «ободрили» его людей.

«Пожелайте нам удачи», — сказал он.

Несмотря на попытки дистанцироваться от фактической военной операции в России, украинские официальные лица праздновали в социальных сетях и высмеивали российские власти за то, что они, казалось, потеряли контроль над приграничным районом в течение длительного периода времени.

В некотором смысле очевидная тактика Украины напоминает методы работы Кремля в Донбассе, на востоке Украины, во время войны, начавшейся весной 2014 года.

В то время Россия вооружала и поддерживала украинских сепаратистов, но ложно отрицала свою причастность.

Алексей Барановский, российский диссидент, входящий в состав Политического центра российской вооруженной оппозиции, сообщил ABC News, что Кремль сейчас получает дозу собственного лекарства.

«Эта игра работает в обе стороны», — сказал Барановский, чья организация принадлежала военизированным формированиям, проводившим операцию в Белгороде.

«Путин думал, что он единственный, кто играет в эту игру, — сказал он. «На агрессию нужно отвечать хитростью. И Украина сделала это хитро, как и российские добровольцы».

ФОТО: боец ​​военизированной группировки, называющей себя Российским добровольческим корпусом, на севере Украины, недалеко от границы с Россией, 24 мая 2023 г. (Tom Soufi Burridge/ABC News)

ультраправые ссылки

В среду репортеры также допросили боевиков из двух военизированных группировок об их связях с неонацистами и сторонниками превосходства белых.

Капустин сказал, что его группа никогда не скрывала, что является крайне правой организацией.

Мы традиционные консервативные правые. мне все равно что [the Russian authorities] позвоните нам. Должны ли мы заботиться о том, как наш враг оскорбляет нас? «

Представитель Русского добровольческого легиона заявил, что его группа была «более центристской», чем Русский добровольческий легион.

Обе группы подчеркнули, что их борьба с режимом Владимира Путина в России дает им общее дело с Украиной.

По словам Капустина, украинские военные и их группировка являются «братьями по оружию».

Стоит отметить время проведения операции, так как украинские официальные лица пообещали крупное контрнаступление «в ближайшее время».

Что происходит в Белгороде, российской области недалеко от границы с Украиной? появилось в оригинале abcnews.go.com