Что случилось сегодня? – воскресенье, 20 декабря 2020 г.

От эпидемиологических данных в Италии до опасений по поводу мутации вируса короны, обнаруженной в Великобритании и других частях мира, сюжет дня попал в заголовки в радиогазете в воскресенье, 20, 20 декабря, в 19.30. Правительство Конте захватывает ренцианскую ветвь; Министр Аззолина считает, что 7 января – это дата открытия школ. В связи с убийством доктора Стефано Ансальди в Милане появляются новые элементы: это не ограбление. Наконец, заразительные карты в расчетах Луки Каттузо.

Сегодня опубликованы эпидемиологические данные

Сегодня в Италии зарегистрировано 15 104 новых случая Covid. 352 смерти. Было проведено 137 400 тестов, поэтому показатель положительных результатов возрастает: это 11%. Количество госпитализаций сокращается, на 206 меньше, а в реанимацию – на 41 меньше, чем вчера.

По данным Министерства здравоохранения, регионы с наибольшим количеством положительных отзывов об одежде за последние 24 часа были: Венето 3 869, Ломбардия 1795, Эмилия-Романья 1751, затем Лацио, Кампания и Пьемонт.

Мутация вируса короны из Великобритании

Вариант Ковита, выявленный в Великобритании, вынудил британское правительство закрыть тюрьму, и теперь другие страны обеспокоены. Они принимают меры.

Италия решила заблокировать полеты из Великобритании. Кто бы ни пришел, нужно тампонировать. Голландия и Бельгия тоже решили. О мерах объявили Франция и Германия, в то время как правительство Испании призвало к согласованным действиям весь ЕС.

«Это мера предосторожности», – сказал министр здравоохранения Роберто Сперанса. Вариант правительства «беспокоит – Министр сказал, – должны исследовать наши ученые. А пока давайте выберем путь максимальной мудрости ».

Это вариант вируса, который быстро трансформируется », – согласно первой информации, он не причинил большого ущерба, – продолжает sporensa. – Но это также вызывает больше инфекций, что является гораздо более серьезной проблемой. Из первой информации кажется, что вакцины могут работать таким же образом, но требуется более надежная информация ».

Мы взяли интервью у Серджио Африньяни, профессора общей патологии Миланского государственного университета.

Сначала мы спросили его, что такое «вирусный вариант».



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Мы спросили профессора Абриньяни, будет ли сегодня эффективным закрыть полеты из Великобритании, чтобы предотвратить распространение этого варианта.

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Наконец, вопрос о вакцине: возможно ли, что этот вариант вируса будет сопротивляться вакцинам, производимым на сегодняшний день?

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Правительство Конте на американских горках

(Автор Майкл Микон)

Джузеппе Конте больше не пользуется доверием своего большинства. В телеинтервью Этторе Росадо возвращается, чтобы напасть на премьер-министра. «Конте растратил доверие, которое у него было, – сказал канцлер Италии Вива, – премьер-министр расскажет нам, каким будет его путь в следующие несколько месяцев, или это правительство станет для нас законченным опытом. Ренци не готов к отставке министров, но министры готовы», – заключил Росадо.

Тогда идеальные тона. В государственном покере Маттео Ренци, похоже, хочет идти до конца. Будь то жульничество, тактика, предпочтение видимости или заинтересованность в том, чтобы сесть за стол плана восстановления или что-то еще, насколько мы подошли, ожидается, что ткани в большинстве будут очень сильны в ближайшие недели. .

Это не заканчивается, как будто ничего не произошло. Конте пытается стерилизовать конфликт, уменьшить напряженность, изолировать итальянскую Viva, но Ренци, похоже, полон решимости подчинить премьер-министра своим требованиям под контролем оперативной группы, которая управляет европейскими миллиардами и секретными службами.

На помощь Конте пришли заявления министров Роберто Гуальтери и Винченцо Амандола, которые оба пришли в диспетчерскую, которую хотел Конте. Слова могут быть должными, дать их роли, но на самом деле ДП со своими разными душами подчеркивает, как премьер-министр также хочет использовать напряжение, вызванное Ренци, для достижения цели. Отказ оттеснить главного героя Ренци.

Из-за этой дымной и скользкой ситуации многие аналитики полагают, что правительственный поезд в январе покинет американские горки. Может или не может повториться без каких-либо повреждений или изменений.

Идите в школу с 7 января

(Клаудиа Джанелла)

Мы вернемся в школу 7 января. Без сомнения от правительства. Министр образования Люсия Аззолина, гостья Лючии Ангиотты, говорит через полчаса:

«7 Правительство сейчас очень едино в том, что оно должно быть открыто. У нас была встреча с регионами, и у нас были все заинтересованные министры – я, министр де Микеле, министр Сперанса, министр Посиа и министр Ламорджи, которые приложили большую руку к работе над предисловиями – все вместе 7-го числа нам пришлось вернуться в школу.».

Хотя Азолина уверена, что вы будете готовы, существует скептицизм между уходом профессоров на каникулы, красными зонами и наблюдением. Затем есть более сложный узел: трафик. Но это работает. После встречи с регионами завтра или во вторник будет доработка документа о возобновлении работы. Столичные города – самые важные районы. Ассолина не сомневается в этом, мэр Милана Пепе Сала сказал, что экономическая деятельность должна перераспределять расписание, согласовываться с камнем преткновения, связанным с входом в школы, и сокращать движение на транспортных маршрутах.

Каждый должен внести свой вклад и перестать думать, что школа доступна по цене. В Италии, по словам министра, у нас есть культурная проблема: школа не считается производственной деятельностью. Вместо этого, по словам Аззолина, это следует снова считать приоритетом, «потому что школа – это экономическая машина и социальный подъем страны».

Ограбили гинеколога из Кампании в убийстве в Милане, но это не было ограбление.

(Автор Клаудио Замбалья)

Жестокое убийство Стефано Ансальди не имело места в контексте попытки ограбления, ни следователи, ни подозреваемые. После дня допроса те, кто ударил известного гинеколога из Кампании недалеко от центрального вокзала, знали его и назначили встречу с потерпевшим, который прибыл в Милан несколькими минутами ранее и вскоре уехал с билетом на поезд в кармане. Гипотеза преступления, совершенного двумя грабителями североафриканского происхождения, состоит в том, что несколько минут назад на некоторых улицах был ограблен сторож, а бумажник уже был сдан. Но в течение всего воскресенья многие центрально-правые политики, братья Италии и Лека, сначала, а также Forza Italia, не знали правды о том, что они могут использовать смесь иммигрантов и убийств. Иностранный. Глава региона Ломбардия тоже пытался, «говорил о недопустимом факте и просил побольше формы во всех уголках города. Тем временем мэр Пепе Салах уже встретился с канцлером, чтобы оценить необходимость. Бесполезно вспоминать, что преступность в Милане снижается уже много лет, особенно в связи с убийствами и грабежами, наркотиками и насилием на сексуальной почве. Потому что нынешнее правоцентристское системное число всегда вызывает страх. Не только грабежи, но и опасность выйти из напряженного и мучительного времени, которое мы переживаем. В противном случае Маттео Сальвини еще не был бы лидером.

Тенденция эпидемии COVID-19 в Италии

Данные опубликованы Минздравом

20.12.2020

622 760 положительных (+2 594)

1,261,626 исцелены (+12,156)

25 158 госпитализированы (-206)

2743 (-41) в отделении интенсивной терапии

594.859 изолированно. Недвижимость (+2,841)

68 799 смертей (+352)

Новые положительные +15,104

Свопы 137.420# Коронавирус # COVID-19 – Лука Катусо (uc Luca Katuso) 20 декабря 2020 г.