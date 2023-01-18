Что у тебя на столе, Том Уоррен?

Том Уоррен Он старший редактор здесь, в край который охватывает «в основном все, что связано с играми Microsoft, ПК и консолями». Недавно он отремонтировал свой домашний офис и предложил рассказать нам о своей новой установке; Впечатленный его практичностью и дотошностью (что совсем не похоже на мою, но давайте обойдемся без этого), я немедленно воспользовался его предложением.

Вот кое-что из того, что Том говорит о своей новой работе из дома.

Сначала расскажите немного о себе.

У меня есть опыт работы в области ИТ, который я приобрел, работая в различных инвестиционных банках в качестве менеджера проектов по заказному программному обеспечению, оборудованию Windows и многому другому. Моей первой настоящей работой была работа в розничном магазине GAME в Великобритании, где я продавал наборы для Xbox и PlayStation в период Рождества.

Насколько я понимаю, вы недавно провели полную реконструкцию своего рабочего места. Что побудило к этому?

Я уже сделал — капитальный ремонт! Я недавно переехал домой, так что сейчас самое подходящее время, чтобы правильно уложить кабели, купить новый стол для стоя и действительно все организовать. Теперь я очень горжусь своим столом и стараюсь содержать его в чистоте и порядке, как вы можете видеть на фотографиях.

Тщательно спланированное пространство для работы и игр.

Это комфортно выглядящее пространство. Где твой дом?

Он находится в свободной комнате в нашем доме, а сзади есть небольшое место, где я могу хранить свои инструменты. У меня также есть небольшая область, где я могу просмотреть последние процессоры и графические процессоры.

Расскажите о своем офисе и почему вы его выбрали.

это Стол Jarvis из цельного дерева. я посмотрел на перебор письменные столы, но это был тот, который действительно достиг идеального сочетания размера (чтобы поместиться в маленьком углу комнаты), универсальности и качества сборки. Я делаю полную линейку стоящих столов и рассматривал вариант из бамбука, но, учитывая, что в последний раз я покупал стол более 10 лет назад, я подумал, что лучше использовать более дорогую столешницу из твердой древесины, которая выглядит великолепно. READ [Exclusive] ASUS ROG Phone 6 сломана крышка, аксессуары на буксире

Расскажите нам о своем кресле и, опять же, почему вы его выбрали.

я использую Герман Миллер Аэрон. Это дорогое кресло, но оно у меня уже много лет, и оно того стоит. Он очень хорошо поддерживает мою спину, а когда вы целый день сидите за столом, очень важно иметь хороший стул. Aeron очень популярен в офисах, и я использую его, когда работаю в городе, поэтому, когда я начал работать дома полный рабочий день, я знал, что это будет хороший выбор.

Это большая вещь. Расскажите нам о технике, которую вы используете: компьютеры, мониторы и т. д. Будьте как можно более конкретными, в том числе укажите, почему вы выбрали его и довольны ли вы им (или нет).

Мой компьютер представляет собой изготовленную на заказ игровую машину. В настоящее время я использую Nvidia RTX 4090 внутри, но обычно я довольно регулярно переключаю графические процессоры, поскольку всегда тестирую новые компоненты ПК. край. Я выбрал этот корпус для ПК, потому что очень хотел сочетание черного и белого внутри и снаружи. я Звездные войны Фанат, поэтому внешний вид Штурмовика был очень привлекательным.

Всего у меня три монитора. Основной экран — 32-дюймовый изогнутый экран Samsung Odyssey G7. Это 1440p и 240 Гц, поэтому сейчас он идеально подходит для компьютерных игр. Мне это очень нравится, но одна вещь, которую я ненавижу, это то, что для выхода из режима ожидания требуется некоторое время.

$ 600 Изогнутый игровой монитор с частотой обновления 240 Гц

На изображении изображены два монитора Asus ROG Swift PG279Q — те же мониторы, которые мы назвали «Выбор редакции» в 2018 году. Это 27-дюймовые панели с разрешением 1440p и частотой 165 Гц. Вероятно, это немного излишне для дополнительных экранов, но у меня изначально был один, и я обновил его до Samsung, а затем решил купить подержанный, чтобы соответствовать другой стороне. Я использую правую руку для Твиттера (да, я зависим) и левую руку для комбинации Slack и Discord. READ Samsung анонсирует процессор Exynos 2200 с графическим процессором AMD Xclipse

Мне нравится настройка экрана. Как вы точно знали, что вам нужно?

Моя первоначальная установка несколько лет назад состояла только из одного большого экрана, но я обнаружил, что добавление второго экрана в портретном режиме отлично подходит для чтения длинных статей или мониторинга моих различных каналов в Твиттере. После этой идеи и некоторых доработок я остановился на этом наборе. Я не большой поклонник экранов Ultra HD, и я думаю, что следующим обновлением экрана будет OLED с частотой 240 Гц и, возможно, разрешение 4K. Однако я подожду, пока графические процессоры не смогут надежно обеспечивать 240 кадров в секунду при разрешении 4K.

Игровая клавиатура Ducky One 2 TKL оснащена специальными колпачками.

Нет сомнений, на кого работает владелец этого офиса. Google Nest Hub контролирует камеры и управляет обогревом и освещением.

Множество людей спрашивали меня об экране в нижней части моих мониторов или о маленькой кнопке на моем столе. Экран — это Google Nest Hub. Я в основном использую его для наблюдения за камерами и включения обогрева и света. Маленький Смарт-кнопка Philips Hue На моем столе контролируется настройка освещения в моей комнате, поэтому я могу изменить световую панель в офисе, основное освещение и пару световых панелей, которые я установил позади себя.

Я также использую файл Шуре SM7B XLR микрофон с Elgato Wave XLR Интерфейс и Stream Deck. Я редко стримлю на Twitch, но эта настройка отлично подходит для рабочих звонков, общения с друзьями в Discord и управления смарт-устройствами в моем доме.

$ 239 Stream Deck XL — это 32-клавишная версия Elgato Stream Deck. У него нет сменного интерфейса, как у Mk. Вторая версия стандартной Stream Deck, но в ней в два раза больше кнопок для нажатия.

Вы, наверное, заметили, что у меня две камеры в верхней части экрана. Один предназначен для Windows Hello, чтобы автоматически определять мое лицо и входить в систему, а другой — Sony Alpha a7S II, который я использую для видеозвонков, видео на YouTube и всего остального. Выключатель света также хорошо освещает мое лицо во время звонков. READ Cyberpunk 2077: CD Projekt Red отвечает на сообщения о проблемах с демонстрацией и фальшивой эволюции E3

Классные цвета на клавиатуре!

Спасибо! я использую Утенок Один 2 ТКЛ С индивидуальными колпачками. Я использую резину для WASD, потому что я обнаружил, что она помогает захватывать все важные клавиши действий. Мне приходится регулярно менять их местами, потому что у меня всегда нажата клавиша W. Это возможность время от времени менять местами цвета на WASD.

$ 135 Игровая клавиатура с двухцветной рамкой и переключателями Cherry MX

Я вижу, ты поставил свой компьютер на стол, а не на пол. Какая-то конкретная причина?

В основном для пыли. Мой компьютер раньше стоял на полу, и я обнаружил, что мне приходится чистить его гораздо чаще, чем если бы он стоял на моем столе. Теперь, когда я использую стоячий стол, это также помогает прокладывать кабели в лотке под столом, вместо того, чтобы прокладывать кучу длинных кабелей только для того, чтобы добраться до пола.

Это великолепно выглядящие акустические плитки.

Я в основном просто добавил их, чтобы иметь что-то хорошее за моей установкой. Я не уверен, сильно ли они помогают акустике, но мой микрофон отлично звучит в этом маленьком уголке, так что, возможно, они что-то делают!

Вы закончили редизайн или есть еще что-то?

Я очень много сделал. У меня есть хранилище позади меня и верстак, который я все еще настраиваю и возился с ним. Я очень хочу соорудить уютную маленькую зону для сна моей собаки под моим столом, потому что она любит приходить и беспокоить меня, бросая его мячик весь день.

Тестирование оборудования также означает рабочее место и место для хранения.

Есть ли что-то еще в вашем рабочем пространстве, что мы не рассмотрели?

Я все еще создаю установку позади себя, которую я буду использовать для тестирования и съемки/фотографии продукта. В данный момент это работа в процессе, но я работаю в большей степени в атмосфере семинара.