Шахта «Купание в бассейне под дождем» мастерам русского рассказа за ценную информацию.

«В наши дни легко почувствовать, что наши отношения друг с другом, с землей, с разумом и любовью были разорваны. Я имею в виду: мы разорвали. Но чтение и письмо означает, что мы все еще верим, по крайней мере, в возможность общения».

Эти строки взяты из последней книги Джорджа Сондерса, Купание в бассейне под дождем. Сондерс, уроженец Амарилло, известный своими отмеченными наградами сборниками рассказов, отчетов и статей, более 20 лет преподавал творческое письмо в Сиракузском университете. Получил Букеровскую премию 2017 года за свой экспериментальный бестселлер Линкольн в Бардо.

Среди его любимых курсов – русские мастера рассказов XIX века: Толстой, Чехов, Тургенев, Гоголь. Эта книга является расширенной доступной версией этого курса.

Однако это не типичное руководство по написанию. Самым близким сравнением может быть Франсин Бросс. Читай как писатель С 2006 года. Но в то время как проза фокусируется на внимательном чтении ремесленных приемов, Сондерс стремится к чему-то большему: что истории делают с нами, как и почему.

«Плавание в пруду под дождем» Джорджа Сондерса исследует то, как истории влияют на нас. (Случайный дом)

Во введении Сондерс описывает сборник из семи историй как тщательно продуманные модели мира, увиденного в ее книге. Хотя их взгляды не могут быть полностью поддержаны в наше время, они все же позволяют нам задавать большие вопросы о жизни, например: «Чего мы здесь поставили для достижения? Что мы должны ценить? В любом случае, что является истиной и как мы можем Узнаешь их? “

По мере того, как Сондерс углубляется в то, как работает каждая история, он исследует, что художественная литература может сделать для читателей: как она может предоставить структуры, расширяющие и изменяющие наши представления о нашей жизни и наших мирах.

В каждой истории он мягко побуждает нас подвергнуть сомнению наши собственные предубеждения и предрассудки, представить себе, что автор мог задумать, и рассмотреть другие возможные сценарии. Он углубляется в экзистенциальные и эпистемологические вопросы о том, как мы понимаем и принимаем различные версии истины и радости и почему мы вообще их ищем.

Все это делается путем изучения каждой сцены, сцены за сценой (часто, предложения за предложением), размышлений о мышлении писателя во время написания и выяснения лучших способов взаимодействия читателя.

Обсуждая, например, чеховскую «В тележке», Сондерс пишет об энергии и искренности рассказа о человеческом состоянии одиночества и о том, как Чехов решил описать момент перемены главного героя.

Абсурдный рассказ Гоголя «Нос» вращается вокруг всевозможных невозможных и невероятных событий, которые привлекают читателей своей психологической правдивостью и правдоподобностью. Наконец, книга Толстого «Алиша судьбы» наиболее эффективна из-за того, что писатель предпочитает убирать со страницы.

Во время написания книги Сондерсу исполнился 61 год. Он описывает, как лучше осознавал мимолетную природу времени и то, как это заставило его снова спросить себя, важно ли написание рассказов, достаточно ли оно важно, чтобы оправдать время, и хотел ли он по-прежнему посвятить ему свою жизнь.

Повторное рассмотрение историй помогло ему ответить на эти вопросы с громким благословением. В свою очередь, его размышления помогают нам усвоить эти истории, тонко воссоединяя наши внутренние круги. Его вера в то, что «истинная красота истории заключается не в ее очевидном завершении, а в изменении в сознании читателя, которое произошло на этом пути», применимо к его интеллектуальной, мудрой и волшебной прозе.

Необязательно быть поклонниками русской литературы или писателей, чтобы оценить эту типичную книгу.

Думайте об этом, как о прогулке по любимому району, парку или подъездной дорожке с дорогим другом. Вы двое идете вместе, и этот друг указывает – с настоящей радостью и пониманием – на аспекты, которые их двигают и заряжают энергией. Честность, энергия и серьезность перевешивают заразу; Они изменяют ваши отношения с этими местами, так что вы видите их с новым, ясным видением, как жизненно важные для вашего существования. Вы открыты, чтобы позволить им формировать ваше существо и ваш образ мышления с новым любопытством и радостью.

Чтение этих историй с Джорджем Сондерсом как нашим верным другом – это все о том, чтобы испытать столь необходимую связь.

Купание в бассейне под дождем

По сценарию Джорджа Сондерса

(Random House, 432 страницы, $ 24,99)