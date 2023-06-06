Шеф Вагнер говорит, что российская тактика приведет к большим жертвам под Бахмутом

[1/2] Вид на военную технику, когда украинские силы уничтожают российские позиции в направлении Пахмута, возле Клышевки Донецкой области, Украина, на этом снимке экрана из видео, опубликованного 4 июня 2023 года. 3-я штурмовая бригада/Пресс-служба ВСУ/ Пресс-релиз через Reuters

(Рейтер) — Лидер российских наемников Евгений Пригожин выразил сожаление по поводу потери деревни недалеко от Бахмута украинскими войсками и сказал, что тактика, используемая российскими регулярными силами, приведет к новым неудачам в течение двух недель.

Пригожин сделал свое заявление в понедельник, когда высокопоставленный пророссийский чиновник в оккупированной Донецкой области назвал военную ситуацию вокруг Бахмута сложной.

Частное ополчение Вагнера Пригожина захватило почти весь Бахмут на востоке Украины в прошлом месяце после самого продолжительного сражения войны, передав свои позиции регулярным российским силам.

С тех пор Украина продолжает атаковать районы к северу и югу от города.

«Сейчас часть поселка Берховка уже потеряна, войска тихо бегут. Позор!» Об этом Пригожин сообщил в аудиообращении, распространенном его пресс-службой.

Бирховка находилась примерно в 3 километрах (2 милях) к северо-западу от Бахмута и была захвачена Вагнером 24 февраля.

В интервью, опубликованном в Telegram позже в понедельник, Пригожин заявил, что Минобороны России своими методами обманывает общественность и кремлевское руководство.

Он сказал, что действия Украины в регионе «могут происходить намного быстрее, чем наше продвижение».

«Тактика Министерства обороны коварна и обманчива», — сказал он в онлайн-интервью.

«Главная цель Минобороны — сделать вид, что все хорошо и что мы наступаем. На самом деле то, что происходит сейчас… приведет к крупным тактическим поражениям через пару недель».

Пригожин также осудил недавний отчет Минобороны России о боевых действиях в Донецкой области, в котором большие потери украинских войск описываются как «просто дикая и абсурдная научная фантастика».

Денис Пушлин, высокопоставленный поддерживаемый Москвой чиновник в оккупированной Россией части Донецкой области, в которую входит Бахмут, заявил российскому государственному телевидению, что ситуация на окраинах города «под контролем», но «очень сложная».

Пригожин призвал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова выехать на фронт для сбора сил.

— Давай, ты сможешь! — сказал он в своем сообщении. «А если не сможешь, герои умрут».

Пригожин месяцами вел публичную вражду с Шойгу и Герасимовым, обвиняя их в том, что они не предоставили Вагнеру адекватных боеприпасов и поддержки в полевых условиях, в результате чего он понес излишне большие потери.

В последние дни Пригожин еще больше обострил спор, обвинив регулярные силы Министерства обороны в минировании дорог за пределами Бахмута, используемых подразделениями Вагнера.

(Репортаж Марка Тревельяна, Феликса Лайта, Александра Козухара) Монтаж Рона Попески и Химани Саркара

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