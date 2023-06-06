Шойгу: контратака Украины сорвана

Шойгу утверждает, что за 3 дня заразились 3715 украинцев

Киев не ответил на запрос о комментарии

Министр заявил, что Украина взорвала дамбу, чтобы прикрыть передислокацию войск

МОСКВА (Рейтер) — Министр обороны России заявил во вторник, что его силы сорвали первые три дня украинского контрнаступления, заявив, что они убили или ранили более 3700 украинских военнослужащих.

Необычно то, что Сергей Шойгу сам зачитал заявление, а не предоставил его пресс-секретарю министерства.

Украина намеренно сохраняет двусмысленность в отношении того, идет ли ее долгожданное контрнаступление, и Reuters не смогло независимо проверить заявления о поле боя.

«За последние три дня украинский режим начал давно обещанное наступление на разных участках фронта», — сказал Шойгу.

«Попытки атаки были пресечены, а противник остановлен», — добавил он. «Противник не добился своих целей, но понес несравненно большие потери».

Он сообщил, что Украина потеряла 3715 человек за три дня, а также потеряла 52 танка и 207 единиц бронетехники.

Но непонятно, как Россия могла получить столь точную информацию о количестве жертв на Украине, и никаких доказательств своих утверждений он не предоставил.

На своих ежедневных брифингах Министерство обороны России часто перечисляет потери среди людей и техники, которые, по его словам, понесла Украина, не предоставляя доказательств.

Шойгу сказал, что 71 российский солдат был убит и 210 ранены при отражении атаки, и что Россия потеряла 15 танков и девять бронетранспортеров.

Министерство обороны Украины не сразу ответило на запрос о комментариях и, как правило, не публикует собственные данные о потерях, хотя в прошлом оно также давало высокие оценки потерь России.

В понедельник Минобороны России заявило, что Украина начала контрнаступление, нанося удары по российским позициям в различных точках на юге Донецкой области, и что все атаки были отражены.

Однако Евгений Пригожин, лидер российской вагнеровской милиции, воюющей на Украине и часто враждующей с Москвой, назвал заявления министерства о больших потерях для Украины «дикой и абсурдной научной фантастикой».

Шойгу во вторник также обвинил Украину в разрушении Каховской плотины на реке Днепр рано утром во вторник, заявив, что это была тактика, позволяющая Киеву передислоцировать оборонительные подразделения из района ниже плотины в ходе наступательных операций.

Кремль ранее обвинил Киев в проведении атаки, чтобы отвлечь внимание от предполагаемой неудачи и перекрыть основной маршрут подачи воды в Крым.

Украина и ее западные союзники заявляют, что дамбу взорвала Россия.

(Отчетность Джея Фолконбриджа). Автор Кевин Леви. Под редакцией Уильяма Маклина

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