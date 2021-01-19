Эдди Хирн: я люблю Дилана Уайта и Деонтей Уайлдера

Эдди Хирн предположил, что его соперник в супертяжелом весе Диллиан Уайт может участвовать в борьбе с американским конкурентом Деонтэем Уайлдером.

Уайт проиграл свой временный титул WBC Александру Поветкину прошлым летом по завершении серии Fight Camp Series, которая проходила в штаб-квартире Matchroom в Брентвуде. Матч-реванш был запланирован на январь, но 41-летний россиянин заразился коронавирусом и был госпитализирован, а второй бой теперь назначен на 6 марта.

Нынешний чемпион WBC Тайсон Фьюри Энтони Джошуа настроен на бой за то, что станет бесспорным чемпионом в супертяжелом весе, первым в боксе с тех пор, как Леннокс Льюис совершил такой же подвиг в 1999 году. Хирн считает, что Уайт мог бы использовать любое время, ожидая бега. В титульном поединке Уайлдеру предстоит победить Поветкина.

Разговариваю с Sky Sports«В центре внимания, конечно же, AJ vs Fury, но Диллиан Уайт будет позиционировать себя на позиции для чемпионата мира», – сказал Хирн Sky Sports News.

«Я люблю драться с Деонтэем Уайлдером.

«Уайлдер против Уайта – это бой, о котором мы говорили в течение долгого времени. Он вызвал Диллиана Уайта на этот бой на три года, а затем Деонтей Уайлдер внезапно проиграл, и теперь он призывает к бою Диллиана Уайта».

«В центре внимания Диллиана – обыграть Поветкина и снова стать обязательным, но я не могу не думать, что, если он сможет победить Поветкина 6 марта, Вятт против Уайлдера будет огромным».

Александр Усик может утверждать, что первый титульный бой после боя Джошуа против Фьюри является обязательным WBO, хотя он может сначала встретиться с Джо Джойсом.

Однако Уайт считает, что он должен быть следующим в боевой серии.

Уайт сказал Sky Sports: «Я ждал миллион лет. Почему бы мне не получить титул в следующем сражении?»

“Я должен был уже бороться за титул. Я ждал достаточно долго. Почему я должен ждать дольше?”

«Посмотрим, это бокс, много чего происходит.

«Я буду драться с кем угодно. Деонтей Уайлдер – это тот, с кем я хочу драться и сокрушать. Я думаю, он тот, кого я бью и бью, но пока я сосредоточен на Александре Поветкине».

«Меня не волнует, что делает Уайлдер. Что делает этот парень, что делает этот парень. Я просто хочу сосредоточиться на Поветкине. Мне нужно иметь дело с ним, и мне нужно обращаться с ним хорошо».