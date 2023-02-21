Экологическая стратегия Terra Nil получила дату выхода в Steam и Netflix

Тера Нил, градостроительная игра, в которой вам предстоит восстанавливать природу и строить экосистемы с использованием энергии ветра, ирригации и тому подобного, имеет дату выхода. Издатель Devolver Digital объявил, что игра будет запущена в Steam для Windows 28 марта, пополнив впечатляющий каталог мобильных игр, включенных в вашу подписку Netflix.

Разработчик Free Lives — южноафриканская экипировка за совершенно другим цветом proforceдань уважения героям боевиков 80-х, — также объявил, что пожертвует часть всей прибыли от продаж Steam в Тера Нил к Фонд дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения.

а новый трейлер Изометрическое искусство демонстрирует зеленый цвет, крутой звуковой ландшафт и умиротворяющую атмосферу игры. Согласно пресс-релизу, чтобы увидеть его, потребуется от шести до восьми часов. Тера НилЧетыре региональных биома, в том числе разрушенные города, тропические острова и вулканические ледники. Но все они процедурно сгенерированы и воспроизводимы, и есть альтернативные разблокируемые уровни для загрузки.

Попробовав демонстрацию Polygon в 2021 году, Чарли Холл написал: «Было прекрасное напряжение, связанное с использованием как можно меньшего количества ресурсов, чтобы оказать наибольшее влияние на Землю. Но это было вдумчивое и отдаленное напряжение, заметьте, такое же напряжение». напряжение, которое я чувствовал». Планируя планировку огорода или выбирая, на какой стене сделать акцентный цвет в гостиной. Это напряжение всегда снимается восхитительными пейзажами и анимацией в игре, вдохновленными Ghibli. жизни, стаи гусей толпятся в небе, а лягушки и травоядные звери ласкаются в лесу».

Это выглядит очень круто. Как человек, чья любимая игра в прошлом году была единомышленником ДорфромантикЗайми меня.

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