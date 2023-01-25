Экономика России сократится всего примерно на 3% в 2022 году, несмотря на негативные прогнозы — доклад ООН

Российская экономика сократилась лишь примерно на 3% в 2022 году, несмотря на прогнозы, которые предсказывали снижение на 15%, согласно опубликованному в среду отчету ООН «Мировое экономическое положение и перспективы» (WESP) на 2023 год.

ЖЕНЕВА (UrduPoint News/Sputnik – 25 января 2023 г.) Согласно докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы» (WESP) 2023 г., в 2022 г. российская экономика сократилась лишь примерно на 3%, несмотря на прогнозы, согласно которым спад может достичь 15%. Опубликовано в среду.

«После начала войны на Украине первоначальные прогнозы заключались в том, что российская экономика сократится примерно на 10–15 процентов в 2022 году. На практике сокращение составило всего около 3 процентов», — говорится в отчете.

В ООН считают, что эти результаты были достигнуты благодаря высоким уровням товарных запасов, позволившим сохранить уровень производства, а также благодаря мерам ЦБ РФ, поддерживавшим финансовую стабильность.

Согласно отчету, «сильное укрепление российской валюты из-за огромного положительного сальдо счета текущих операций и контроля за движением капитала способствовало стабилизации инфляции и поддержке отмены первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, а также восстановлению кредитных потоков в частный сектор».

В ООН ожидают, что российская экономика сократится еще на 2,9% в 2023 году, если текущая ситуация радикально не изменится.