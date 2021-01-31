Экономический спад в России подрывает консенсус, защищавший Путина

Калининград, Россия – Александр Добральский вышел на улицу в знак протеста против ареста самого известного лидера российской оппозиции в прошлом месяце. Но у него были и другие жалобы.
«Это как если бы кто-то наступил вам на ногу и сказал:« Просто подождите некоторое время », – сказал г-н Добральский, адвокат, по поводу экономических проблем страны.« Как вы можете дождаться, когда это закончится? »
В течение нескольких лет опросы общественного мнения следовали кардинальному курсу национальных настроений, уходя от так называемого «крымского консенсуса» в отношении широкой поддержки президентом Владимиром Путиным аннексии украинского полуострова. Теперь люди сосредоточены на своем разочаровании снижением заработной платы и пенсий.
В России конкуренцию между эффектом напористой внешней политики Путина и гневом на ухудшающуюся экономику часто называют битвой между телевизором и холодильником: обращают ли россияне внимание на национальные новости? По телевизору или заметили их пустые холодильники?
«Использование науки больше не является средством против протеста», – сказала Екатерина Шульман, соучредитель программы «Россия и Евразия» Британского исследовательского института Chatham House, в телефонном интервью.
Г-жа Шульман процитировала исследования фокус-групп, показывающие, что россияне показали, что экономическая статистика по более низкой заработной плате или обменному курсу рубля к доллару с большей вероятностью выражает свою поддержку осторожной внешней политике, чем россияне, которые не представили сначала экономические данные.
Крымский консенсус подорвал ряд факторов. В 2014 году, когда г-н Путин аннексировал Крым, его рейтинги одобрения резко выросли, несмотря на то, что европейские страны, США и другие страны ответили санкциями, которые угрожали российской экономике.
Поначалу конфронтационная внешняя политика была очень популярна, в то время как экономическая боль заняла годы, чтобы проникнуть в политику.
Но вызванная санкциями финансовая рецессия и сокращение иностранных инвестиций на фоне напряженности в отношениях с Западом и низких цен на нефть вынудили Кремль проводить непопулярные меры, включая повышение пенсионного возраста для поддержки государственных пенсионных фондов.
С поправкой на инфляцию средняя заработная плата россиян снизилась после украинского кризиса. И они сейчас На 10 процентов меньше Семь лет назад.
Это негативно сказывается на поддержке правительства Путина. На улицы вышло множество оппозиционных групп, от коммунистов до правых националистов. «Если у вас действительно нет места в системе, у вас нет шансов» найти работу, – сказал г-н Добральский.
И Политологи говорятНеслучайно протесты перекинулись из богатых городов Москвы и Санкт-Петербурга в самые отдаленные регионы России, которые испытывают более острую экономическую боль.
Протесты зарегистрированы более чем в 100 городах, от Владивостока на Тихом океане до Калининграда, дальнего западного города России. Эти отдаленные города когда-то считались рассадниками поддержки Путина.
Но после протестного движения под руководством Алексея Навального в 2011 и 2012 годах в Москве правительство вложило деньги в популярные проекты обновления городов, которые ослабили политическую оппозицию, такие как строительство парков и ремонт тротуаров.
Тем временем Кремль размыл свое изображение страны как крепости, осажденной враждебным Западом, проведя и продвигая чемпионат мира по футболу 2018 года, выставив россиян перед десятками тысяч дружественных иностранных футбольных фанатов.
В Калининграде, на родине г-на Добральского, в российском гетто между Польшей и Литвой, правительственная пропаганда, предупреждающая об опасности извне, всегда была сложной задачей.
«Говорят, что американцы строят военную базу в Польше», – сказал в теленовостях Дмитрий Фельдман, графический дизайнер, работающий в Калининграде. «Но мы знаем поляков», – спрашивает она простого человека в Польше: «Ты хочешь покорить Сибирь?» И они не понимают, о чем ты говоришь.
Безусловно, исключительные обстоятельства, не связанные с затяжным экономическим коллапсом России, привели к всплеску протестов. Протестующие заявили, что они были возмущены арестом Навального после его возвращения в Россию после лечения в Германии от отравления нервно-паралитическим газом, а также последующим выпуском Навальным видеоролика, в котором г-н Путин обвиняется в коррупции и строит себе роскошный особняк. Г-н Навальный обвинил в нападении Кремль, поскольку, по его словам, агенты поместили почти смертельную дозу нейротоксина в его нижнее белье.
«Я смотрела на это с другой стороны, – сказала г-жа Шульман, профессор политологии. Когда меняются политические факторы, важна и экономика. Люди говорят: «Да, это случилось, и продукты тоже дорожают».