Экономический спад в России подрывает консенсус, защищавший Путина

Калининград, Россия – Александр Добральский вышел на улицу в знак протеста против ареста самого известного лидера российской оппозиции в прошлом месяце. Но у него были и другие жалобы.

«Это как если бы кто-то наступил вам на ногу и сказал:« Просто подождите некоторое время », – сказал г-н Добральский, адвокат, по поводу экономических проблем страны.« Как вы можете дождаться, когда это закончится? »

В течение нескольких лет опросы общественного мнения следовали кардинальному курсу национальных настроений, уходя от так называемого «крымского консенсуса» в отношении широкой поддержки президентом Владимиром Путиным аннексии украинского полуострова. Теперь люди сосредоточены на своем разочаровании снижением заработной платы и пенсий.

В России конкуренцию между эффектом напористой внешней политики Путина и гневом на ухудшающуюся экономику часто называют битвой между телевизором и холодильником: обращают ли россияне внимание на национальные новости? По телевизору или заметили их пустые холодильники?