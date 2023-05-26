Эксперт разоблачает сомнительную связь XRP с Россией на фоне экономических санкций

Эксперт по криптовалюте выявил возможную сомнительную финансовую связь между XRP и Россией, мировой сверхдержавой, которая в настоящее время подвергается серьезным экономическим санкциям из-за агрессивной военной кампании в Украине. Это раскрытие противоречит предыдущему заявлению генерального директора Ripple Labs, в котором опровергается возможность использования криптовалют для обхода санкций, введенных западными державами, такими как США, Великобритания и Германия.

Какие обвинения?

В 1:48-минутном видео, опубликованном через Twitter пользователем Crypto Халком, приводится убедительный аргумент, доказывающий, что Россия сотрудничает с XRP с 2013 года, почти десять лет назад.

Хотя доказательства, представленные Crypto Hulk, устанавливают историческую связь между Россией и XRP, они дают мало информации о том, использовала ли Россия криптовалютную экосистему для уклонения от западных санкций или насколько активно ее участие было после введения этих санкций.

Генеральный директор Ripple Labs ответил

В публичном заявлении, опубликованном в 2022 году, генеральный директор Ripple Labs Брэд Гарлингхаус решительно ответил на аналогичные обвинения, обратив внимание на опасения, связанные с использованием криптовалют для уклонения от санкций. Гарлингхаус подчеркнул бесполезность крупномасштабной незаконной деятельности, подчеркнув зависимость от банковских партнеров для конвертации криптовалюты в фиат. Он указал на риски, с которыми сталкиваются эти партнеры, которые рискуют потерять свои лицензии, если лицам из списка OFAC удастся остаться незамеченными.

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Гарлингхаус также подчеркнул строгую политику «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), применяемую криптовалютными биржами.

Западные санкции и последствия России

Западные санкции против России были карательными мерами в ответ на репрессивные действия России и давление на российское правительство. Эти санкции включали различные меры, в том числе запрет крупным российским банкам использовать международную платежную систему SWIFT.

Таким образом, способность России беспрепятственно проводить международные транзакции, участвовать в мировой торговле, проводить коммерческие операции и получать доступ к международным финансовым рынкам серьезно затруднена.