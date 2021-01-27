Юлия Навальная – инструмент сопротивления России Европа | Континентальные новости и текущие события | Д.В.

После приземления в воскресенье в московском международном аэропорту Шереметьево Юлия Навальная знала, что какое-то время ей не следует видеться со своим мужем Алексеем Навальным. Они вернулись из Германии, где Нальный лечился от отравления и был арестован, когда приехала полиция. Он быстро обнял роман.

Несколько камер зафиксировали момент, когда она поцеловала его в щеку, вытерла слезы и тихо попрощалась с ним. Она приподняла лицо и ушла. Они казались тихими и собранными – как всегда.

Наваланья имеет опыт прощания с мужем. Лидер оппозиции был арестован несколько раз, но до сих пор освобожден от длительного тюремного заключения.

Навальная и Навальный не питают иллюзий относительно того, что их ждет, когда они приземлятся

‘В конце концов будь хорошим’

Однако на этот раз Навальный нарушил сроки своего трех с половиной лет условного заключения после того, как стало известно, что ему грозит больше срока тюремного заключения и что российская прокуратура может попытаться отменить вынесенный ранее приговор об испытательном сроке.

Кроме того, утверждения о том, что Навальный присвоил пожертвования в свой антикоррупционный фонд, могут привести к новым обвинениям. Пока что власти не проявили интереса к расследованию его попытки убийства путем распития яда с нейробиологом Новичком, а лидеры оппозиции обвинили президента Владимира Путина и федеральную службу безопасности России, FSP. Кремлевские чиновники категорически отрицают свою причастность к этому делу.

«Нет ничего, с чем мы не можем столкнуться», – написала Навальная в понедельник в Instagram. «В конце концов, все будет хорошо». То же сообщение она написала своим 460 тысячам последователей 20 августа, после того как ее муж умер во время распития яда в Сибири.

Письмо Путину

В декабре московская газета Новая газета Назвала Навальную своей «Героиней года». Прежде всего, ее настойчивое поведение в омской больнице и ее открытое письмо Путину, когда ее муж был в коме, требовали разрешения отправить ее больного мужа из России в Германию для лечения.

Против переноса выступили врачи Навального, но Новая газета Он высоко оценил достоинство, с которым пытался достичь своей цели. После опубликования письма Путин позже приказал перевести Навального в Берлин. Она прилетела в столицу Германии со своим мужем Коматосом, и он лечился в знаменитой клинике Charid.

Пока он выздоравливал, Навальный опубликовал признание в любви своей жене в Instagram и страстно рассказал о том, как хорошо он заботится о ней и помогает ей снова оставаться здоровой. Он поздравил ее с 20-летием свадьбы, которую она пропустила, находясь в коме, и в заключение сказал: «Джулия, ты меня спасла».

Общий бой

В двухчасовом интервью российскому журналисту YouTube Юрию Датту Навальная села с мужем. Они сказали хозяину, что возвращаются в Россию. «Я не боюсь», – сказала Навальная. Ранее Навальная играла ключевую роль в борьбе своего мужа с Путиным: в сообщениях в социальных сетях она показывала, как она дома, гуляет по Москве и лечится в Германии. Это полностью отличается от Путина, который полностью скрывает свою семью от общественности. Навальная Датт сказала им, что она также боролась своего мужа с коррупцией.

Навальная выросла в Москве и изучала внешнюю торговлю. С мужем познакомилась во время отпуска. У них двое детей. Их дочь в настоящее время учится в США, а сын учится в школе в России.

В России Навальную сравнивали со Светланой Сиканаус Скайей, которая стала крупным оппозиционным политиком в соседней Беларуси после того, как ее муж попал в тюрьму. Если ее муж сидит в СИЗО, Навальная может решиться на это. Парламентские выборы в России назначены на осень.

Эта статья адаптирована с немецкого языка.