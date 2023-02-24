Юрист: Есть два типа работников

Софи Хаслетт для Daily Mail Australia
01:54 24 фев. 2023 г. Обновлено в 01:54 24 фев. 2023 г.
- Есть «стратегические» и «тактические» работники, сказал 27-летний Алекс Николич из Сиднея.
- В то время как тактические работники являются «шлифовщиками», стратегические работники всегда получают продвижение по службе.
- Причина этого в том, что они делают все возможное, чтобы «упрощать, автоматизировать и делегировать».
Адвокат, которого трижды повышали в должности за три года, поделился двумя разными типами сотрудников и объяснил, почему один из них всегда будет продвигаться по службе, а не другой.
У Алекс Николич, 27 лет, из Сиднея, была задолженность по кредитной карте в размере 3000 долларов, когда она справилась с вредными привычками к тратам и встала на путь создания ошеломляющего состояния в 180 000 долларов к 26 годам.
Алекс недавно поделился клипом на Facebook. Инстаграм Выделите разницу между «стратегическими» и «тактическими» факторами.
Прокрутите вниз для видео
На рабочем месте есть два типа людей. Вы стратегический оператор или тактик? — спросил Алекс. Стратегические работники продвигаются по службе. Вот почему
Алекс охарактеризовал тактических рабочих как «мельницу»:
Они сделают больше работы быстрее, и это был я. Вы всегда задавались вопросом: почему меня не повышают?
Алекс сказал, что причина, по которой они не получили повышения, заключалась в том, что они не решали «фактических потребностей» компании.
С другой стороны, стратегические работники сосредотачиваются на проблемах, стоящих за бизнесом.
Например, в команде может быть стратегическая проблема, заключающаяся в том, что для ресурсов слишком много работы. Стратегическим решением этой проблемы может быть самообслуживание для некоторых из этих работ, поэтому клиентам даже не нужно обращаться к вашей команде.
Алекс сказал, что если вы чувствуете, что не получаете повышения, вам нужно сосредоточиться на «стратегических решениях» проблем и выяснить проблемы вашей команды, вашего бизнеса и вашего менеджера — и решить их в первую очередь.
«Посмотрите на причины, лежащие в основе бизнеса, и на то, что можно сделать для оптимизации, автоматизации, делегирования или расстановки приоритетов, чтобы сделать вашу команду более эффективной», — сказала она.
«Руководству трудно игнорировать кого-то, когда они двигают иглу и меняют способ выполнения работы».
Сотни людей, посмотревших клип Алекс, поспешили поблагодарить ее за то, что она поделилась своей мудростью, написав: «Боже мой, я мельница».
«Я хочу перенести это в другие отрасли, мне кажется, это было бы очень познавательно», — написала одна женщина.
Другой добавил: «Я полагаю, что это действительно зависит от отрасли, привилегированного положения и того, насколько заинтересован/осведомлен работодатель, как он наблюдает за тем, как работают все в этом бизнесе».
Ранее Алекс поделилась карьерным советом, который изменил ее жизнь, а также рассказал, как он может помочь вам повысить уровень заработной платы.
Алекс сказала, что ее менеджер призвал ее задуматься о «стратегических различиях», которые она делала на рабочем месте, и о том, какое наследие она создает для достижения успеха в карьере.
Алекс написал в Instagram: «Это карьерные советы, которые изменили мою жизнь, и я считаю, что они способствовали полной перестройке моей карьеры».
«Меня повышали три раза за три года, так что я думаю, что это работает».
27-летняя девушка сказала, что, хотя она думала, что выполнение своей работы «но быстрее» было основным стимулом для продвижения по службе, она «совершенно ошибалась».
«Я работаю в команде очень умных и высокоэффективных людей, поэтому выполнение большего количества работы на самом деле не так уж много значит», — сказал Алекс.
Потом мой босс спросил меня кое о чем. Он сказал: Каково ваше влияние?
«И под этим он имел в виду то, что вы делаете, что вы считаете наследием, или что вы делаете, что вносит значимые изменения в стратегические проблемы, а не в ваши тактические достижения, делая вашу работу быстрее?»
Когда она это поняла, по словам Алекс, «вся игра изменилась», и ее карьера становилась все более успешной.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».