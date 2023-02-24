Юрист: Есть два типа работников

Софи Хаслетт для Daily Mail Australia





Есть «стратегические» и «тактические» работники, сказал 27-летний Алекс Николич из Сиднея.

В то время как тактические работники являются «шлифовщиками», стратегические работники всегда получают продвижение по службе.

Причина этого в том, что они делают все возможное, чтобы «упрощать, автоматизировать и делегировать».

Адвокат, которого трижды повышали в должности за три года, поделился двумя разными типами сотрудников и объяснил, почему один из них всегда будет продвигаться по службе, а не другой.

У Алекс Николич, 27 лет, из Сиднея, была задолженность по кредитной карте в размере 3000 долларов, когда она справилась с вредными привычками к тратам и встала на путь создания ошеломляющего состояния в 180 000 долларов к 26 годам.

Алекс недавно поделился клипом на Facebook. Инстаграм Выделите разницу между «стратегическими» и «тактическими» факторами.

Прокрутите вниз для видео

Юрист, которого повысили три раза за три года, поделился двумя разными типами сотрудников, и почему один всегда будет продвигаться выше другого (Фото Алекса Николича)

27-летняя Алекс Николич (на фото) из Сиднея имела задолженность по кредитной карте в размере 3000 долларов, когда она избавилась от вредных привычек и встала на путь создания внушительного состояния в размере 180 000 долларов к 26 годам.

На рабочем месте есть два типа людей. Вы стратегический оператор или тактик? — спросил Алекс. Стратегические работники продвигаются по службе. Вот почему

Алекс охарактеризовал тактических рабочих как «мельницу»:

Они сделают больше работы быстрее, и это был я. Вы всегда задавались вопросом: почему меня не повышают?

Алекс сказал, что причина, по которой они не получили повышения, заключалась в том, что они не решали «фактических потребностей» компании.

С другой стороны, стратегические работники сосредотачиваются на проблемах, стоящих за бизнесом.

Например, в команде может быть стратегическая проблема, заключающаяся в том, что для ресурсов слишком много работы. Стратегическим решением этой проблемы может быть самообслуживание для некоторых из этих работ, поэтому клиентам даже не нужно обращаться к вашей команде.

Алекс сказал, что если вы чувствуете, что не получаете повышения, вам нужно сосредоточиться на «стратегических решениях» проблем и выяснить проблемы вашей команды, вашего бизнеса и вашего менеджера — и решить их в первую очередь.

«Посмотрите на причины, лежащие в основе бизнеса, и на то, что можно сделать для оптимизации, автоматизации, делегирования или расстановки приоритетов, чтобы сделать вашу команду более эффективной», — сказала она.

«Руководству трудно игнорировать кого-то, когда они двигают иглу и меняют способ выполнения работы».

Алекс (на фото) сказал, что «тактические» работники — это мельники, которые делают все быстро, в то время как «стратегические» работники стремятся решать проблемы и, таким образом, получают больше продвижения по службе.

Сотни людей, посмотревших клип Алекс, поспешили поблагодарить ее за то, что она поделилась своей мудростью, написав: «Боже мой, я мельница».

«Я хочу перенести это в другие отрасли, мне кажется, это было бы очень познавательно», — написала одна женщина.

Другой добавил: «Я полагаю, что это действительно зависит от отрасли, привилегированного положения и того, насколько заинтересован/осведомлен работодатель, как он наблюдает за тем, как работают все в этом бизнесе».

Ранее Алекс (на фото) поделилась карьерным советом, который изменил ее жизнь, и как он может помочь вам повысить свою зарплату.

Ранее Алекс поделилась карьерным советом, который изменил ее жизнь, а также рассказал, как он может помочь вам повысить уровень заработной платы.

Алекс сказала, что ее менеджер призвал ее задуматься о «стратегических различиях», которые она делала на рабочем месте, и о том, какое наследие она создает для достижения успеха в карьере.

Алекс сказала, что ее менеджер посоветовал ей подумать о «стратегических различиях», которые она делала на рабочем месте, и о том, какое наследие она создает для достижения успеха в карьере.

Алекс написал в Instagram: «Это карьерные советы, которые изменили мою жизнь, и я считаю, что они способствовали полной перестройке моей карьеры».

«Меня повышали три раза за три года, так что я думаю, что это работает».

27-летняя девушка сказала, что, хотя она думала, что выполнение своей работы «но быстрее» было основным стимулом для продвижения по службе, она «совершенно ошибалась».

«Я работаю в команде очень умных и высокоэффективных людей, поэтому выполнение большего количества работы на самом деле не так уж много значит», — сказал Алекс.

Потом мой босс спросил меня кое о чем. Он сказал: Каково ваше влияние?

«И под этим он имел в виду то, что вы делаете, что вы считаете наследием, или что вы делаете, что вносит значимые изменения в стратегические проблемы, а не в ваши тактические достижения, делая вашу работу быстрее?»

Когда она это поняла, по словам Алекс, «вся игра изменилась», и ее карьера становилась все более успешной.