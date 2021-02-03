Являются ли приложения для обмена личными сообщениями следующей точкой распространения дезинформации?

Так что ты думаешь? вы беспокоитесь

Кевин Честно говоря, не так ли?

Совершенно очевидно, что для общественной безопасности нехорошо, чтобы неонацисты, ультраправые ополчения и другие опасные группы находили способы общения и организации, и что эти методы все чаще включают сквозное кодирование. Мы видели это годами Полностью назад Для ИГИЛ это, безусловно, затрудняет работу правоохранительных органов и сотрудников контртеррористических служб.

В то же время существует реальная выгода в удалении этих экстремистов от основных платформ, поскольку они могут находить новых сторонников и использовать механизмы трансляции этих платформ для распространения своих сообщений миллионам потенциальных экстремистов.

То, как я думал, является своего рода эпидемиологической моделью. Если кто-то болен и рискует заразить других, в идеале вы хотите, чтобы он был исключен из общей популяции и помещен в карантин, даже если для этого придется поместить его в какое-то место, например в больницу, где много других пациентов.

Это довольно плохая метафора, но вы понимаете, о чем я. Мы знаем, что когда они находятся на крупных и популярных платформах, таких как Facebook, Twitter и YouTube, экстремисты не просто разговаривают друг с другом. Набираем. Они присоединяются к совершенно не связанным группам и пытаются насаждать там теории заговора. В некотором смысле, я бы предпочел, чтобы 1000 опытных неонацистов вместе делали плохие вещи в зашифрованном приложении чата, чем их проникновение в 1000 различных местных групп по поиску собак или что-то еще.

Брайан Я вижу, к чему вы клоните!

Когда вы открываете Facebook или Twitter, первое, что вы видите, – это ваша временная шкала, которая представляет собой общий канал, включающий сообщения ваших друзей. Но вы также можете видеть посты от незнакомцев, если ваши друзья делятся ими повторно или лайкают их.

Когда вы открываете Signal или Telegram, вы увидите список разговоров, которые вы ведете с отдельными людьми или группами людей. Чтобы получить сообщение от человека, которого вы не знаете, этому человеку потребуется знать ваш номер телефона, чтобы с вами связаться.

Чтобы завершить нашу аналогию, Facebook и Twitter – это, по сути, миллиарды людей, собранные в огромном зале. Приложения для зашифрованных сообщений, такие как Signal и Telegram, похожи на большие здания с миллионами людей, но каждый живет в отдельной комнате. Людям приходится стучаться друг к другу, чтобы отправлять сообщения, поэтому распространение дезинформации требует больше усилий. Напротив, в Facebook и Twitter часть дезинформации может распространиться за секунды, потому что все люди в этой комнате могут слышать, что кричат ​​другие люди.