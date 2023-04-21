Яндекс купил долю Uber в Taxi Guy за 703 млн долларов

МОСКВА (Рейтер) — Российский технологический гигант Яндекс заявил в пятницу, что купил долю Uber (UBER.N) в совместном предприятии такси за 702,5 млн долларов, став единственным владельцем Яндекс.Такси и компании, занимающейся заказом такси. Заканчивается участие Uber в России.

«В результате этой сделки «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входит сервис заказа такси, каршеринга и проката скутеров», — говорится в сообщении «Яндекса».

В 2021 году Uber продал свою долю в совместном с Яндексом предприятии по производству продуктов питания и технологий доставки. Компании объединили усилия в России в 2017 году, чтобы объединить бизнес по совместному использованию поездок в России и соседних странах.

В рамках этой сделки на 1 миллиард долларов Uber сократила свою долю в отдельном совместном предприятии по вызову такси до 29%, а Яндекс предложил колл-опцион на 2 миллиарда долларов на покупку оставшейся части.

Выход компаний из России теперь требует одобрения правительственного комитета в свете оттока капитала и беспрецедентных санкций против Москвы в связи с конфликтом на Украине.

Яндекс заявил, что сделка получила одобрение регулирующих органов. Процедуры, введенные в конце декабря, предполагают, что активы будут допущены к продаже при условии предоставления покупателю 50-процентной скидки после независимой оценки.

Яндекс не упомянул ни о какой скидке. Получить комментарий в Uber не удалось.

Об этом сообщает Рейтер. Автор Александр Мару. Монтаж Марк Тревельян

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