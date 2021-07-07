Япония стремится к усилению кибербезопасности на фоне угроз со стороны Китая и России

Правительство Японии в среду представило новую стратегию кибербезопасности, заявив, что первые три раза правительства Китая и России подозревались в причастности к кибератакам, и призвало к более эффективному предотвращению.

Члены Специальной целевой группы по стратегиям кибербезопасности проводят встречу 7 июля 2021 года в канцелярии премьер-министра в Токио. (Киото)

Председатель Специальной рабочей группы по стратегиям кибербезопасности, главный секретарь кабинета министров Катцунопу Гато, отвечая на вопросы безопасности своих членов, предотвращая и оценивая возможности своих членов, улучшают и защищают интересы безопасности соответствующих органов для укрепления сотрудничества », – приказал он.

Он также призвал к скорейшему реагированию на любую необычную активность, обнаруженную в киберпространстве с 23 июля на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

Япония, Китай раскритиковали этот шаг, новая стратегия игнорировала основные факты, а соседние страны с точки зрения вредоносных угроз преувеличены.

Представитель министерства иностранных дел заявил журналистам в Пекине Ван Венп, что кибербезопасность Японии от Китая и “беспочвенная клевета” России полностью неверны.

Ван сказал, что у Японии «плохие отношения со всеми своими соседями» и «необходимо сделать много вещей, чтобы завоевать политическое взаимное доверие и поддержать региональный мир и стабильность от таких соседей».

Стратегия, которая изменит нынешнюю, принятую в июле 2018 года, заключается в усилении сопротивления через японо-американский альянс путем проведения совместных учений с силами обороны Японии и США.

Он направлен на поддержку наращивания потенциала в области кибербезопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Что касается экономической безопасности, в нем особое внимание уделяется защите ключевой инфраструктуры для внешней связи, включая подводные кабели, и разработке стандартов безопасности и надежности для оборудования информационных технологий.

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