«Я убивал слаймов 300 лет и достиг своего максимального уровня», – говорится во втором видео. Песня артистов, дебют 10 апреля – Новости

В прямом эфире «GA Fes 2021» демонстрируется второй рекламный ролик и новые визуальные эффекты для авторского аниме-сериала. Кисецу Морита И художник он селс Я убивал слаймов 300 лет и достиг своего уровня (Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita) Серия легких новелл в воскресенье. Видео раскрыло дополнительную информацию о премьере аниме, а также на мероприятии были объявлены исполнители главной песни аниме.
Главная озвучка актрисы в аниме Ой Юки Ведет вступительную песню, озвучивает Фратторте. Азуми и Лаки Проведите финальную песню.
Премьера аниме состоится AT-X Канал будет 10 апреля в 21:00, после чего его включат. Токио MX И BS11 Каналы в 22:00
Аллен Пресс Серия романов издается на английском языке и описывает первый том романа:
Прожив мучительную жизнь офисного работника, Азуса закончила свою короткую жизнь, скончавшись от переутомления. Поэтому, когда она обнаруживает себя перевоплощенной в новом мире ни умирающей, ни умирающей ведьмой, она клянется проводить свои дни без стресса и радостно, насколько это возможно. Она зарабатывает на жизнь, преследуя самую легкую цель – слизь! Но после столетий выполнения этого простого поступка она обрела сумасшедшие способности … как она теперь будет поддерживать свою низкую сердцевину жизни ?!
Как было объявлено ранее, актеры на текущем компакт-диске драмы снова сыграют свои роли в аниме:
Нобукаге Кимура (Режиссер эпизода для ЦуритамаИ Gachaman Crowds Insight) Он руководит аниме в REVOROOT. Тацуя Такахаши (В [email protected] ЗолушкаИ И вы думаете, что в сети никогда не бывает девушки?) Отвечает за настройку цепочки, и Кейсуке Гото (Судьба / великая команда: Первый класс, Вавилон) – это дизайн персонажей. Кейджи Энаи (Это неправильно пытаться забрать девушек в темницу?И Королевский учитель) Сочинять музыку.
Среди других сотрудников:
Аллен Пресс Восьмой том манги вышел 27 октября. И компания также экспортирует Йосуке ЧибаВ тот же день вышел третий том манги на английском языке.
Новелла заняла девятое место в рейтинге 2019 года. Легкий роман Сугои Джа о Коно! Руководство.
В июне 2016 года Морита запустил вымышленный сериал о Сёсэцука-ни-Наро. SB Creative Тринадцатый том художественной литературы напечатан 14 июля. ШеваАдаптация манги впервые в Square Enixс Gangan Online Веб-сайт в июне 2017 года, и Square Enix Седьмой сводный том был опубликован 12 сентября.
Морита также написал дополнительный роман под названием Хира Якунин Ятте 1500-нен, Ма но Чикара де Дайдзин ни Саречаймашита. Square Enix Роман был опубликован в сентябре 2019 года. Роман также адаптирован из манги Мичи Мураками. Square Enix Третий том манги вышел 12 сентября.
Источники: GA Fes 2021 Прямая трансляция