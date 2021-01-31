«Я убивал слаймов 300 лет и достиг своего максимального уровня», – говорится во втором видео. Песня артистов, дебют 10 апреля – Новости

В прямом эфире «GA Fes 2021» демонстрируется второй рекламный ролик и новые визуальные эффекты для авторского аниме-сериала. Кисецу Морита И художник он сел с Я убивал слаймов 300 лет и достиг своего уровня ( Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita ) Серия легких новелл в воскресенье. Видео раскрыло дополнительную информацию о премьере аниме, а также на мероприятии были объявлены исполнители главной песни аниме.

Главная озвучка актрисы в аниме Ой Юки Ведет вступительную песню, озвучивает Фратторте. Азуми и Лаки Проведите финальную песню.

Премьера аниме состоится AT-X Канал будет 10 апреля в 21:00, после чего его включат. Токио MX И BS11 Каналы в 22:00

Аллен Пресс Серия романов издается на английском языке и описывает первый том романа:

Прожив мучительную жизнь офисного работника, Азуса закончила свою короткую жизнь, скончавшись от переутомления. Поэтому, когда она обнаруживает себя перевоплощенной в новом мире ни умирающей, ни умирающей ведьмой, она клянется проводить свои дни без стресса и радостно, насколько это возможно. Она зарабатывает на жизнь, преследуя самую легкую цель – слизь! Но после столетий выполнения этого простого поступка она обрела сумасшедшие способности … как она теперь будет поддерживать свою низкую сердцевину жизни ?!

Как было объявлено ранее, актеры на текущем компакт-диске драмы снова сыграют свои роли в аниме:

Нобукаге Кимура (Режиссер эпизода для Цуритама И Gachaman Crowds Insight ) Он руководит аниме в REVOROOT . Тацуя Такахаши ( В [email protected] Золушка И И вы думаете, что в сети никогда не бывает девушки? ) Отвечает за настройку цепочки, и Кейсуке Гото ( Судьба / великая команда: Первый класс , Вавилон) – это дизайн персонажей. Кейджи Энаи ( Это неправильно пытаться забрать девушек в темницу? И Королевский учитель ) Сочинять музыку.

Среди других сотрудников:

Аллен Пресс Восьмой том манги вышел 27 октября. И компания также экспортирует Йосуке Чиба В тот же день вышел третий том манги на английском языке.

Новелла заняла девятое место в рейтинге 2019 года. Легкий роман Сугои Джа о Коно! Руководство.

В июне 2016 года Морита запустил вымышленный сериал о Сёсэцука-ни-Наро. SB Creative Тринадцатый том художественной литературы напечатан 14 июля. Шева Адаптация манги впервые в Square Enix с Gangan Online Веб-сайт в июне 2017 года, и Square Enix Седьмой сводный том был опубликован 12 сентября.

Морита также написал дополнительный роман под названием Хира Якунин Ятте 1500-нен, Ма но Чикара де Дайдзин ни Саречаймашита . Square Enix Роман был опубликован в сентябре 2019 года. Роман также адаптирован из манги Мичи Мураками. Square Enix Третий том манги вышел 12 сентября.

Источники: GA Fes 2021 Прямая трансляция