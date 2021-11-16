Я хотел сделать все возможное

По словам Данст, когда она готовилась к этой роли, она вернулась к тем временам, когда она чувствовала себя «освещенной газовым светом или контролирующей ситуацию».

«Я начал с какой-то работы со сновидениями. Я использовал свои сны и то, что происходит в моем подсознании в связи с этой ролью. Это не очень интеллектуально, но стало больше похоже на терапию между мной и этим человеком или персонажем».

«Речь идет о том, чтобы найти моменты, когда я был расстроен, контролирую или неуверен в себе, и действительно усилить эти вещи и превратить их в монстра… для Роуз и выяснить это для себя и вложить это в нее».

Хотя работа с Кэмпион была ее мечтой, играть Роуз было «болезненным» процессом, потому что Данст, который ранее изображал сложные роли в таких фильмах, как «Меланхолия» и «Полуночный выпуск», считает, что персонаж загнал ее в небезопасное поле.

«Это была очень болезненная роль, и она не была веселой, я жил в довольно небезопасном месте, и я не задавал себе таких вопросов, как это делал, например, возвращаясь домой или думая о том, что я делал в течение дня на съемочной площадке «.

Она сказала, что ее реальный партнер, Племонс, с которым у нее двое детей, был рядом с ней все время, что делало ее комфортной.

«Присутствие здесь Джесси, который является моим настоящим партнером в жизни, было очень утешительно, потому что он точно знал, через что я проходил. И он знал сцену, он знал режиссера, он знал других статистов. Так что эта поддержка была действительно полезной. и утешительно «.

Премьера сериала «Сила собаки» на Netflix состоится 1 декабря.