11 вечера в Киеве. это то что тебе нужно знать

20 мая колонна российской бронетехники проезжает по дороге недалеко от Мариуполя, Украина. (Александр Ермошенко/Reuters)

Российские силы, контролирующие Мариуполь, начали добиваться разрешения на въезд и выезд автомобилей из оккупированного украинского города, сообщил в воскресенье советник украинского мэра города.

Советник Педро Андрущенко также предупредил, что число депортаций украинцев из региона растет.

По словам Андрущенко, в соответствии с ограничениями, которые были введены в субботу, для въезда автомобилей и пассажиров в город необходимы одноразовые пропуска, выдаваемые российской комендатурой в городах к западу от оккупированного Мангуша или Виноградного.

Билеты на выезд из города необходимо получать в МВД пророссийской сепаратистской Донецкой Народной Республики.

По его словам, пропуска уже нужно ждать несколько недель, а также пропуск необходим для передвижения по району без въезда в город.

«Для тех, кто собирается посмотреть Мариуполь, пока помните, что это поездка в один конец», — предупредил он.

21 мая в Мариуполе мужчина обогнал неисправный трамвай. (Алексей Александров / AB)

Стратегически важный портовый город Мариуполь на Азовском море на прошлой неделе перешел под полный контроль России после сдачи металлургического завода «Азовстель», последнего оплота украинцев, защищавших город.

Андрущенко сказал, что русские устанавливают дополнительные блокпосты для контроля за передвижением в районе.

«Сегодня почти невозможно покинуть город, даже для бертианцев», — сказал Мариуполин, еще один город на юго-западе России. «Все официальные и неофициальные дороги перекрываются по мере появления новых блокпостов. Сегодня не возможно избежать процедуры фильтрации или получить разрешение оккупационных властей.

Он сказал, что около 50 000 человек были депортированы из Мариуполя русскими, и украинские власти пытались выяснить, куда их направляют.

«Ситуация очень сложная, — сказал он. «Большинство уезжают без документов… но бывают и счастливые случаи. Не так давно из Пензы депортировали 56 мариупольцев. Они уже в странах Балтии.

20 мая житель Мариуполя идет возле разрушенного дома. (Александр Ермошенко/Reuters)

«Мы надеемся, что часть наших людей сможет вернуться в Украину или в другие независимые страны», — сказал Андрущенко.

По его словам, 313 человек, в том числе 55 детей, были депортированы из Мариуполя в фильтрационный лагерь Пессиманна в субботу.

В субботу из Песимена в Россию депортировано 175 человек, в том числе 17 детей, а из фильтропункта в поселке Никольский — 70 человек, в том числе 12 детей.

Он сказал, что Украина впервые столкнулась с прямой депортацией из Никольска в Россию.