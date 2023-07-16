13 июля 2023 г. — Новости России и Украины

Вид на Пентагон с воздуха в Вашингтоне, округ Колумбия, 3 марта 2022 года. Джошуа Робертс / Reuters

Президент США Джо Байден уполномоченный В четверг Пентагон направит в Европу до 3000 резервистов, поскольку война России на Украине продолжается.

У Соединенных Штатов в Европе находится более 100 000 военнослужащих, и эта цифра увеличилась с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В соответствии с новым мандатом резервисты будут частью операции «Атлантическая решимость» — продолжающегося ротационного развертывания, укрепляющего НАТО и его восточное крыло. Недавно подписанный указ определяет операцию «Атлантическая решимость» как операцию в чрезвычайных ситуациях, что дает резервистам те же преимущества, что и действующим военнослужащим.

Силы США не принимают непосредственного участия в войне на Украине, потому что Киев не является членом НАТО.

«Это новое обозначение приносит пользу военнослужащим и семьям с расширенными полномочиями, правами и доступом к резервным компонентам сил и личного состава», — заявил на пресс-конференции директор Объединенного комитета начальников штабов по операциям генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Этот шаг дает Министерству обороны еще одну возможность направить больше сил и средств для оказания помощи Европейскому командованию США. Но представитель министерства обороны сказал, что, вероятно, потребуется почти шесть месяцев, чтобы отправить этих резервистов на театр военных действий из-за необходимости предварительного уведомления.

Добавленные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и поддержки или в медицинских областях, таких как стоматология и здравоохранение, — роли, в которых резерв обычно имеет больше, чем действующая военная сила.

С 2014 годаСилы США были развернуты в Европе в рамках решимости Атлантики работать с союзниками и партнерами в регионе. Пресс-секретарь Пентагона бриг. Генерал Патрик Райдер добавил, что новое назначение позволит Министерству обороны «лучше поддерживать систему и поддерживать наши силы».

«[Это]включает в себя такие вещи, как более быстрое реагирование на контракты и льготы, связанные с персоналом, которые дают активным резервистам те же преимущества, что и персоналу активных компонентов», — сказал он. «Это также, как процесс на уровне секретаря, повышает нашу способность отслеживать расходы, непосредственно связанные с этой чрезвычайной ситуацией».

Исполнительный указ, утверждающий мобилизацию дополнительных войск, дает чиновникам возможность приглашать войска «для поддержки Atlantic Resolve и, как я только что объяснил, они имеют право на те же льготы, что и их коллеги, находящиеся на действительной службе».