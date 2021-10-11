16 человек погибли в авиакатастрофе в Татарстане | Новости

Самолет нес парашютист, когда он упал после сообщения о неисправности двигателя.

По меньшей мере 16 человек погибли и шесть получили ранения в результате авиакатастрофы в российском регионе Татарстан в воскресенье.

Самолет, разбившийся недалеко от Минселинска, перевозил 20 десантников и двух членов экипажа. В Минздраве заявили, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла около 9:23 утра (06:23 по Гринвичу).

В МЧС заявили: «Шесть человек спасены, 16 скрылись, не указав на свою жизнь».

Губернатор Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, сказал, что пилоты сообщили о неисправности двигателя и запросили экстренную посадку вскоре после взлета. Он сказал, что самолет пытался уклониться от близлежащего жилого района, когда приближался к приземлению, но «высота не позволяла».

Самолет столкнулся крылом с припаркованным грузовиком, самолет перевернулся.

По факту нарушения правил безопасности российские следователи возбудили уголовное дело.

подготовка космонавтов

Самолетом был Let L-410 Turbolet, двухмоторный транспортный самолет ближнего действия. Как сообщает ТАСС, здание принадлежит Минсилинскому аэроклубу.

Как сообщает Интерфакс, самолет принадлежит Добровольной ассоциации содействия армии, авиации и флоту России, которая позиционирует себя как спортивно-оборонная организация.

Созданный в 1920-х годах советский космонавт Юрий Гагарин, первый человек, побывавший в космосе в 1961 году, тренировался в его аэропортах.

Глава Мензелинского парашютно-спортивного клуба заявил, что не несет ответственности за аварию.

«Мы лучшие, мы входим в пятерку лучших клубов», – сказал ТАСС Равель Нурмахамитов, добавив, что клуб принимал чемпионаты Европы и мира.

«Здесь тренируются космонавты», – сказал он.

Государственный центр подготовки космонавтов приостановил связь с Flying Club в ожидании расследования.

В последние годы стандарты безопасности полетов в России улучшились, но аварии, особенно с участием старых самолетов в отдаленных районах, не редкость.

В прошлом месяце на Дальнем Востоке России разбился старый транспортный самолет Ан-26, в результате чего погибли шесть человек.

Все 28 человек, находившихся на борту двухдвигательного турбовинтового самолета Ан-26, погибли в авиакатастрофе на Камчатке в июле.

В стране также часто происходят авиационные происшествия без смертельного исхода, которые приводят к аварийному изменению маршрута и посадке рейсов, как правило, по техническим причинам.

Полеты в России могут быть особенно опасны в изолированных регионах огромной страны, таких как Арктика и Дальний Восток, где погодные условия часто бывают суровыми.