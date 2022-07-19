18 депутатов-республиканцев, проголосовавших против резолюции в поддержку вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В понедельник более десятка республиканских членов Палаты представителей проголосовали против резолюции, в которой выражается поддержка вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

пройти мимо дома масштабкоторый имел двухпартийное спонсорство, 394 голосами против 18При всей оппозиции Республиканской партии. Два демократа и 17 республиканцев не голосовали.

Восемнадцать республиканских членов Палаты представителей возражали против этой меры: представители: Энди Биггс (Аризона), Дэн Бишоп (Северная Каролина), Лорен Пуберт (Колорадо), Мэдисон Коуторн (Северная Каролина), Бен Кляйн (Вирджиния), Майкл Клауд ( Техас), Уоррен Дэвидсон (Огайо), Мэтт Гаетц (Флорида), Боб Джадд (Вирджиния), Марджори Тейлор Грин (Джорджия), Морган Гриффит (Вирджиния), Томас Мэсси (Кентукки), Том МакКлинток (Калифорния), Мэри Миллер (Иллинойс) ), Ральф Норман (Южная Каролина), Мэтт Розендейл (Монт.), Чип Рой (Техас) и Джефферсон Ван Дрю (Нью-Джерси).

Эта мера особо подчеркивает поддержку Финляндией и Швецией членства в НАТО, о чем они подали заявку в мае, и призывает государства-члены официально поддержать их заявку на вступление в альянс.

Кроме того, резолюция выступает против любых попыток Российской Федерации негативно отреагировать на решение двух скандинавских стран присоединиться к военному союзу и призывает страны НАТО выполнить свое согласованное обязательство по расходам на оборону в размере 2 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). На саммите в Уэльсе в 2014 г.

Принятие меры произошло ровно через два месяца после того, как Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО, и менее чем через три недели после военного союза. Пара стран под названием присоединиться к группе.

Давление на Швецию и Финляндию с целью вступления в НАТО усилилось после того, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину. С тех пор Москва продолжала наступление.

Мэсси сказал Твиттер в понедельник После голосования «Америка не может и не должна поддерживать защиту социалистической Европы. Сегодня вечером я проголосовал против резолюции Палаты представителей, призывающей к расширению НАТО за счет Швеции и Финляндии».

В его твите была ссылка на файл Статья в Newsweek По состоянию на март он сказал, что только восемь из 30 стран НАТО взяли на себя обязательство расходовать 2 процента своего ВВП на оборону в 2021 году — факт, который был отражен в докладе генерального секретаря НАТО. Годовой отчет.

Мэсси и другие депутаты Республиканской партии, оспаривавшие решение понедельника, проголосовали против мер, связанных с Россией, Украиной и вторжением в прошлом.

В мае Мэсси и Грин Проголосовать «против» трем законопроектам связаны с вторжением. Одна вынуждала иностранные юридические и физические лица, находящиеся под юрисдикцией США, соблюдать санкции, введенные в отношении России и Белоруссии. Другой призвал провести политику США, чтобы не допустить участия российских официальных лиц во встречах и мероприятиях Группы двадцати и других финансовых институтов. Третий запрещает министру финансов участвовать в сделках, связанных с СПЗ, принадлежащих России или Беларуси.

Беларусь поддерживала Россию на протяжении всего ее вторжения в Украину.

Законодатели также присоединились к 54 республиканцам в тот день, проголосовавшим против законопроекта о приостановке многосторонних выплат по долгу Украины.

В апреле Мэсси, Грин, Которн и Рой присоединились к четырем прогрессивным законодателям в оппозиция мере Президент Байден призвал конфисковать активы олигархии, находящейся под санкциями России, и использовать деньги, чтобы помочь Киеву в его битве с Москвой.

Также в апреле 10 членов Палаты представителей Республиканской партии, включая Мэсси, Грина, Бигса, Бишопа, Дэвидсона, Гейтса и Нормана, Проголосовали против украинского законопроекта о кредитовании и лизингекоторая стремилась облегчить Соединенным Штатам отправку военной помощи Украине во время российского вторжения.