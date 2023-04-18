21 человек погиб в аду в китайском отеле

Бригада эвакуировала 71 пациента после того, как пожар начался во вторник около 13:00.

На видео видно, как люди вылезают из окон и стягивают простыни.

Китайские государственные СМИ сообщили, что 21 человек погиб в результате пожара в больнице в Пекине, что привело к эвакуации десятков пациентов.

Государственные СМИ, в том числе CGTN, сообщили, что сотрудники эвакуировали 71 пациента после того, как во вторник вспыхнул пожар в стационарном отделении больницы Чанфэн в Пекине.

Видеозаписи пожара, распространяемые в социальных сетях, показывают, что из здания поднимается клубы черного дыма, а некоторые люди лихорадочно вылезают из окон, используя самодельные веревки, сделанные из простыней.

Другие прибегли к кондиционерам за окнами. Видно, как женщина забирается на край простыни и спускается с высоты на отдельную крышу другого этажа здания, где уже собрались другие.

Группы экстренного реагирования первоначально получили информацию незадолго до 13:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу) о том, что в больнице столичного района Фэнтай вспыхнул пожар.

Китайские государственные СМИ сообщили, что 21 человек погиб в результате пожара в пекинской больнице, что привело к эвакуации десятков пациентов.

Видеозаписи пожара, распространяемые в социальных сетях, показывают, что из здания поднимается клубы черного дыма, а некоторые люди вылезают из окон, используя самодельные веревки, сделанные из простыней.

На снимке: группа людей на крыше рядом с горящим зданием больницы в Пекине после того, как они пережили пожар, в результате которого погиб 21 человек.

Пожар был потушен примерно через полчаса, спасательные работы продолжались еще два часа. По сообщениям новостей, число погибших составило 21 к 18:00.

Государственные СМИ сообщают, что пожар потушен, спасательные работы завершены, причина возгорания устанавливается.

Не сразу стало ясно, все ли обитатели больницы были найдены и эвакуированы из-под огня, который был в восточном корпусе стационарного отделения частной больницы.

В сообщении говорится, что смерть была подтверждена после того, как жертвы были переведены в другую неизвестную больницу для оказания неотложной помощи.

Других подробностей о количестве пострадавших в результате пожара и их состоянии не поступало.

Пользователь китайской социальной сети Weibo назвал пожар «трагическим».

Я вижу аварию из окна своего дома. В полдень на кондиционере стояло много людей, а некоторые даже спрыгнули с него.

Это согласуется с тем, что было замечено по крайней мере в двух видеороликах в Интернете, оба из которых сохранились из другого здания, обращенного к серому зданию больницы.

Пекинская больница Чанфэн расположена в западной городской зоне столицы, примерно в 25 минутах езды от центра площади Тяньаньмэнь.

На снимке: люди приседают на кондиционерах за окнами здания больницы, спасаясь от пожара внутри.

На снимке: люди приседают на кондиционерах за окнами здания больницы, спасаясь от пожара внутри.

Следы ожогов на здании после пожара в больнице в Пекине, 18 апреля.

Следователи в больнице после пожара в Пекине

Полицейские стоят возле укрепленного здания после пожара в больнице в Пекине, вторник, 18 апреля.

Пожар произошел после того, как 38 человек погибли в результате пожара на фабрике в центральном Китае в прошлом году, ответственность за который возложили на рабочих, использующих нелегальный наполнитель.

Тогда агентство Синьхуа сообщило, что 21 ноября на фабрике в городе Аньян провинции Хэнань вспыхнул пожар.

Всего четыре дня спустя в результате пожара в квартире в Синьцзяне погибли 10 человек, а двумя месяцами ранее еще один пожар охватил небоскреб в городе Чанша.

Сообщений о погибших в аварии в Чанше не поступало.