24 лучших документальных фильма на Netflix

Netflix



Netflix изначально сделал себе имя с Удивительные оригинальные программы, такие как Orange is New Black и House of Cards., А также делать энергетические движения с Такие фильмы, как “Рома”, “Свадебная история” и “Ирландец” – Но его потрясающий каталог документальных фильмов может быть его самой сильной стороной.

От оскароносных документальных фильмов, таких как “Икар”, до блокбастеров, таких как Королевский тигр, Netflix содержит документальные фильмы практически на все возможные темы. Мы решили выделить некоторые из наших фаворитов.

Они расположены не в определенном порядке, и невозможно представить широкий спектр того, что доступно. Мы только что позвонили в документальные фильмы, которые, думаю, нельзя пропустить.

Последний танец Netflix В 2020 году, в разгар пандемии, Netflix отказался от этого документального спортивного совершенства. «Последний танец» посвящен «Чикаго Буллз» в сезоне 97–98, выигравшем титул чемпиона НБА, но на самом деле это отправная точка для документального фильма, рассказывающего историю жизни его центральной звезды Майкла Джордана. В результате многие критиковали его за то, что он был немного сосредоточен на Джордане, но «Последний танец» был документальным фильмом о событии, который соответствовал шумихе.

Королевский тигр Netflix Время может смягчить его влияние, но когда «Король тигров» был впервые выпущен на Netflix, весь мир не мог перестать говорить об этом. Это шоу, которое быстро переходит от странного к абсурдному. Tiger King исследует странную сторону выращивания больших кошек, уделяя особое внимание множеству незабываемых (и в конечном итоге опасных) персонажей. Она утаскивает публику в странные места. Совершенно незабываемо.

Икар Этот документальный фильм, получивший “Оскар”, – абсолютное воплощение. «Икар» начинается с объяснения влияния препаратов, улучшающих спортивные результаты, на спортивные результаты, но серия событий втягивает режиссера Брайана Фогеля в сеть интриг и геополитики. Сказать больше – все испортит, но в конце концов Фогель создал документальный фильм, который оказал очень реальное влияние на наше восприятие спорта в целом. В этом отношении Icarus буквально меняет правила игры.

Мой учитель осьминога Netflix Мой наставник по осьминогу отслеживает Крейга Фостера, режиссера, который провел год, занимаясь сноркелингом и общаясь с осьминогом у побережья Южной Африки. Это определенно фильм о природе, но в то же время это документальный фильм, призванный внушить зрителю трепет. Одним словом, осьминог невероятный. В основном маленькие пришельцы на Земле. Это история взаимоотношений между людьми и природой, но это также вдохновляющий призыв к действию: не игнорируйте чудеса вокруг вас.

Дом снесен Сандэнс Независимо от вашего мнения о представителе Александрии Окасио-Кортес, «Knock Down The House» – история неудачника, которую нельзя пропустить. Сосредоточение внимания на прогрессивных кандидатах-женщинах во время первичных кампаний в Конгрессе 2018 года дает представление о демократическом процессе. Это вдохновляющее напоминание о том, что нам нужно бороться за то, чтобы голоса простых людей имели значение.

лестница Netflix Жанр документальных фильмов о настоящих преступлениях здесь довольно насыщен, но «Лестница» выделяется. Сосредоточенный на Майкле Петерсоне и смерти его жены Кэтлин, «Лестница» – это больше, чем просто загадка убийства. Это многолетний эпический документальный фильм, который следует за Петерсоном и исследует каждое его движение, но почему-то все еще актуален.

Наша планета Netflix Документальные фильмы Дэвида Аттенборо о природе настолько распространены, что они склонны к самопародии, но наша планета, я думаю, находится на пике. Приближается только Планета Земля, еще один документ Аттенборо. Но я предпочитаю это.

Дикая Дикая Страна Netflix Тем не менее «Дикая дикая страна» – один из самых удивительных документальных фильмов, которые я видел на Netflix. В нем рассказывается история индийского гуру Бхагвана Шри Раджниса, который попытался построить в Соединенных Штатах гигантское разросшееся сообщество, по сути являвшееся сексуальным культом. Это странная история, которая с возрастом почему-то становится странной. Как и Tiger King, история достигает глубины, в которую вы не поверите. Иногда это пугает, но Wild Wild Country того стоит.

Сделал убийцу Netflix Из-за множества документальных фильмов и подкастов о реальных преступлениях, возникающих после этого, легко забыть, что мир потерял коллективное мнение о том, что убийца создает игру. Во многих отношениях он создал шаблон, которому сейчас следуют многие документальные фильмы Netflix. Настоящий оригинал.

Пятеро вернулись Netflix Я обожаю этот документальный фильм. Пять известных в настоящее время режиссеров (включая Стивена Спилберга и Фрэнсиса Форда Копполу) помогают рассказать историю пяти известных режиссеров 1930-х и 1940-х годов, которые работали на передовой во время Второй мировой войны. Они объединяют их наследие и влияние самой войны в поистине захватывающую историю о золотом веке Голливуда.

Охранники Netflix Я смотрел на Netflix много документальных фильмов о настоящих преступлениях, но ничто не может сравниться с «Хранителями». Удивительная история, рассказанная из поколения в поколение, уважительная к жертвам, но всегда убедительная. Это история о нераскрытом убийстве Кэтрин Сесник, монахини, посещавшей католическую школу в Балтиморе, но The Keepers идет дальше, чем вы ожидали, и раскрывает возможное освещение обвинений в сексуальном насилии.

13-е Netflix 13 Авы Дюверней – невероятный документальный фильм, рассказывающий об американском рабстве и его долгосрочных последствиях, многие из которых повторяются и сегодня. После Black Lives Matter это шоу должно стать обязательным.

Претендент: Последний полет Netflix Этот взгляд на взрыв космического челнока Челленджер НАСА не приносит ничего нового, но это хорошо продуманный и хорошо продуманный взгляд на трагические события 1986 года. Он отлично справляется с работой, с отличным доступом и несколькими личными интервью с оставшимися. заслуживают просмотра.

Кубики скорости Netflix Если вы ищете более роскошный документальный фильм, вы могли бы сделать намного хуже, чем «Speed ​​Cubers», взглянуть на мир соревновательных игр Rubix … Cubers?

Спортсмен а Netflix Спортсменка А – великий высокий шоумен Ларри Нассар, врач американской сборной по гимнастике, который десятилетиями подвергал женщин-спортсменок сексуальному насилию. Предупреждаем: это ужасно.

Кто убил маленького Грегори Netflix Кто убил маленького Грегори – документальный фильм, в котором рассказывается об ужасающих убийствах в двух фильмах о Грегори. Пожалуй, лучший документальный фильм о реальных преступлениях на Netflix. Речь идет об убийстве и попытках раскрыть это преступление, но это также урок СМИ и ужасный сексизм, с которым пришлось столкнуться матери Грегори после убийства ее сына.

Американская фабрика Netflix Этот документальный фильм, еще один обладатель Оскара для Netflix, является первым фильмом, созданным командой High Ground Productions Барака и Мишель Обамы. The American Factory рассказывает историю Fuyao, китайской компании, которая построила завод в Огайо, на котором размещался ныне закрытый завод General Motors. Вы должны посмотреть этот фильм.

Американское убийство: следующая семья Netflix Есть масса документальных фильмов о реальных преступлениях (и в этом списке), но «Американское убийство: семья по соседству» все еще остается. В нем рассказывается история Криса Уоттса, на вид обычного человека, убившего свою жену и детей. Доступ к видеозаписи потрясающий, уникально отредактированный и созданный с использованием текстовых сообщений и сообщений в социальных сетях, чтобы рассказать историю. Это шокирующее напоминание о обычном и вульгарном существовании домашнего насилия.

Джеффри Эпштейн: грязные богатые Netflix На данный момент у всех нас есть какое-то понимание истории Джеффри Эпштейна, но Джеффри Эпштейн: сам Filthy Rich оказывает большую услугу, сосредотачиваясь на рассказах переживших его жестокое обращение.

Файр: Величайшая вечеринка, которой не было Cinemart / Hulu У Hulu также есть отличный документальный фильм о Fyre, но я предпочитаю этот фильм Netflix. В отличие от многих документальных фильмов Netflix, которые расширены и раздуты на эпизоды, состоящие из нескольких частей, этот документальный фильм резкий, прямой и чистый во всем.

Что случилось, мисс Саймон? Netflix Я не буду здесь много говорить. Нина Симона – легенда, и это, наверное, один из лучших документальных фильмов, которые я когда-либо видел.

Аманда Нокс Netflix Многие люди забыли этот документальный фильм, но это тревожит. Аманда Нокс сосредотачивается на знаменитом убийстве, в котором был обвинен Нокс. Но помимо этого, этот документ является отличным исследованием того, как СМИ могут искажать ситуацию. Гендерная дискриминация здесь была довольно жестокой.

Злой гений Netflix Рассказывая странную историю о Pizza Bomber, Evil Genius определенно является одним из тех документальных сериалов, о которых должен был быть фильм, но тем не менее он убедителен. Он процветает, сосредотачиваясь на персонажах преступления. Стоит усилий.

Отличный хак Netflix После осады Капитолия полемика между Facebook и Cambridge Analytica выглядит как древняя история, но это не делает этот документальный фильм менее актуальным. Если вы этого не видели, посмотрите.