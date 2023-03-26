3 авианосца НАТО ведут бурение в Средиземном море в послании России

Поскольку вторжение России в Украину идет уже второй год, НАТО не сбавляет оборотов, когда дело доходит до демонстрации сдерживания потенциальным противникам.

Только три авианосца НАТО из США, Италии и Испании капуста Операции с несколькими авианосцами в Средиземном море в рамках запланированного развертывания авианосной группы USS George HW Bush в Европейском районе операций ВМС США.

Картины опубликовано На прошлой неделе Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS) показала, как Буш идет в строю с авианосцем ITS Cavour ВМС Италии и десантным авианосцем ESPS Juan Carlos I ВМС Испании, а также с другими военными кораблями.

Авианосец ВМС Италии ITS Cavour (CVH 550), авианосец класса Nimitz USS George HW Bush (CVN 77) и десантный авианосец ВМС Испании ESPS Juan Carlos I (LHD 61) идут строем во время нескольких авианосных операций в Адриатике. Море, 24 февраля 2023 г. (фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 3-го класса Сэмюэлем Вагнером)

Авианосцы участвовали в операции НАТО по оповещению Neptune Strike 2023-1 (или гнездо), Первая такая итерация военно-морских учений в этом году, в котором участвовало более 31 корабля и 135 самолетов (включая новый F-35 Joint Strike Fighter), действовавших в «тесной координации» вместе с подразделениями поддержки из Греции, Турции, Хорватии, Венгрии, Нидерландов и Албании. согласно в НАТО.

Приблизительно 8 386 моряков и морских пехотинцев из 21 страны НАТО «осуществляли сдерживание и обеспечение безопасности, проводя широкий спектр военно-морских, воздушных и наземных операций». согласно к альянсу.

Хотя вторжение России в Украину прямо не упоминалось в заявлениях высокопоставленных флотоводцев, оно явно было в центре внимания командиров, поскольку страны НАТО наблюдают за восточными границами альянса.

«Обстановка в области безопасности неопределенна, а возможности и воля НАТО — нет». Он сказал Об этом говорится в заявлении вице-адмирала ВМС США Томаса Исии, командующего военно-морскими ударными силами и силами поддержки НАТО (Strikefornato) и Шестого флота США. «Благодаря уверенности, ловкости, изобретательности и упорству, проявленным моряками, морскими пехотинцами и летчиками в сдерживании агрессии и демонстрации нашей готовности защищать Коалицию».

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Этот текущий раунд операций с несколькими авианосцами происходит всего через несколько месяцев после USS Bush и USS следующего поколения Gerald R Ford. компактный С авианосцами ВМС Франции Charles de Gaulle, Cavour и британским HMS Queen Elizabeth для беспрецедентных военно-морских учений с пятью авианосцами. Еще в ноябре.

На прошлой неделе «Буш впервые работал непосредственно вместе с авианосными ударными группами союзников с конца ноября, когда в европейских водах было пять ударных групп союзников», — сказал командующий ВМС США. Тайлер Паркер, представитель ВМС США в Европе и Африке и Шестого флота, сообщил Task & Purpose.

Первое развертывание почти за пять лет после периода интенсивного обслуживания, Bosch комфортный Авианосец USS Harry Truman в составе Шестого флота ВМС США в сентябре прошлого года.

10-я авианосная группа Буша (CSG 10) в настоящее время состоит из 7-го авиакрыла авианосца, 26-й эскадрильи эсминцев, которая состоит из эсминцев с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert D., и ракетного крейсера. , USS Ticonderoga Leyte Gulf, согласно для флота.

«Уровень доверия, который был установлен между силами США и союзников на протяжении всего нашего пребывания на театре военных действий, включая прошлые версии NEST и других двусторонних и многосторонних операций, окупится в будущем». Он сказал Адмирал Деннис Велес, командующий береговой охраной Буша. «Наша национальная безопасность, а также евроатлантическая безопасность зависят от силы коллективных действий и нашей общей цели как союзников».

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