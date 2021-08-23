3 многообещающих хоккеиста-подростка погибли в автокатастрофе в Канаде

В сообщении говорится, что три многообещающих хоккеиста-подростка погибли, когда машина, в которой они ехали, врезалась в дерево в Канаде рано утром в субботу.
Мальчики были объявлены мертвыми на месте происшествия после жестокого кораблекрушения в 2:45 утра в Суррее, Британская Колумбия. Я упомянул Vancouver SunСсылаясь на полицию.
Согласно отчету, жертвами были 16-летние Калеб Реймер и Ронен Шарма, а также 17-летний Паркер Магнусон – все они выступали за Delta Hockey Academy.
По словам властей, не сразу стало ясно, что стало причиной смертоносных обломков, которые видел хотя бы один человек.
Риммер играл в прошлом сезоне в Канадской Западной хоккейной лиге за Эдмонтон Ойл Кингз.
В сообщении говорится, что Шарма был многообещающим новичком в команде Langley Rivermain, которая участвует в хоккейной лиге Британской Колумбии.
В НХЛ оплакивали гибель трех игроков В заявлении воскресенье Размещено в Твиттере.
«НХЛ выражает свою любовь и глубочайшие соболезнования семьям молодых хоккеистов Калеба Реймера, Ронена Шармы и Паркера Магнусона, трагически погибших в автокатастрофе в субботу. Покойтесь с миром, ребята», – заявили в НХЛ.