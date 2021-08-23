3 многообещающих хоккеиста-подростка погибли в автокатастрофе в Канаде

В сообщении говорится, что три многообещающих хоккеиста-подростка погибли, когда машина, в которой они ехали, врезалась в дерево в Канаде рано утром в субботу.

Мальчики были объявлены мертвыми на месте происшествия после жестокого кораблекрушения в 2:45 утра в Суррее, Британская Колумбия. Я упомянул Vancouver SunСсылаясь на полицию.

Согласно отчету, жертвами были 16-летние Калеб Реймер и Ронен Шарма, а также 17-летний Паркер Магнусон – все они выступали за Delta Hockey Academy.

Ронен Шарма (слева), Паркер Магнусон (в центре) и Калеб Реймер (справа) погибли в автокатастрофе в Британской Колумбии 21 августа 2021 года. Лэнгли Ривермин, Эдмонтон Ойл Кингз, Академия хоккея Delta

По словам властей, не сразу стало ясно, что стало причиной смертоносных обломков, которые видел хотя бы один человек.

Риммер играл в прошлом сезоне в Канадской Западной хоккейной лиге за Эдмонтон Ойл Кингз.

В сообщении говорится, что Шарма был многообещающим новичком в команде Langley Rivermain, которая участвует в хоккейной лиге Британской Колумбии.

Место автокатастрофы, в которой погибли три канадских юных хоккеиста. YouTube

В НХЛ оплакивали гибель трех игроков В заявлении воскресенье Размещено в Твиттере.

«НХЛ выражает свою любовь и глубочайшие соболезнования семьям молодых хоккеистов Калеба Реймера, Ронена Шармы и Паркера Магнусона, трагически погибших в автокатастрофе в субботу. Покойтесь с миром, ребята», – заявили в НХЛ.