300 миллионов долларов индийских нефтяных компаний застряли в России

Высокопоставленный чиновник заявил в четверг, что до 300 миллионов долларов (около 2500 крор рупий) в виде дивидендов, принадлежащих индийским нефтяным компаниям, застряли в России из-за ужесточения западных санкций после вторжения Москвы в Украину.

Индийские государственные нефтяные компании вложили 5,46 млрд долларов в покупку долей в четырех различных активах в России. В их числе 49,9% акций нефтегазового месторождения Ванкорнефть и еще 29,9% месторождений ТААС-Юрях Нефтегазодобыча. Они получают дивиденды от прибыли, полученной операционным консорциумом от продажи нефти и газа, добытых на месторождениях.

«Мы регулярно получаем дивиденды от проектов, и они лежат на банковских счетах в России», — сказал журналистам Ранджит Рат, председатель и управляющий директор Oil India Ltd.

Вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года нескольким крупным российским банкам запретили участвовать в системе обработки финансовых транзакций Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), что ограничило доступ Москвы к глобальной платежной системе.

Кроме того, правительство России наложило ограничения на вывоз долларов из этой страны, чтобы проверить колебания валютных курсов.

Дивидендный доход в размере 300 миллионов долларов США должен быть получен консорциумом OIL, Indian Oil Corporation (IOC) и Bharat PetroResources Ltd. ONGC Videsh Ltd, которая также имеет долю в тех же проектах, будет иметь аналогичный доход в виде дивидендов.

Эти распределения принадлежат компании Commercial Indo Bank LLC (CIBL), которая была совместным предприятием State Bank of India и Canara Bank. Canara Bank в марте продал свои 40% акций CIBL компании SBI.

Дивиденды ТААС выплачивались ежеквартально, а дивиденды Ванкорнефти — раз в полгода.

Он сказал, что индийские компании рассматривают варианты возврата денег из России. READ Байден уверен, что Китай попытается договориться с талибами.

Все дивиденды по акциям до войны на Украине были репатриированы, но доходы, собираемые после этого, прекратились.

ONGC Videsh Ltd (OVL), морское подразделение государственной нефтегазовой корпорации (ONGC), владеет 26% акций Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, известных под общим названием Ванкорская группа в северо-восточной части Западной Сибирь.

Indian Oil Corp (IOC), Oil India Ltd (OIL) и Bharat PetroResources Ltd (подразделение Bharat Petroleum Corp Ltd или BPCL) владеют еще 23,9%. Оператором выступает российская «Роснефть» с долей 50,1%.

Консорциум OIL, IOC и Bharat PetroResources владеет 29,9% акций ТААС-Юрях Нефтегазодобыча.

Полевые операции не пострадали и продолжают работать в обычном режиме.