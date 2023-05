300 миллионов долларов индийских нефтяных компаний застряли в России

«Мы регулярно получаем дивиденды от проектов, и они лежат на банковских счетах в России», — сказал журналистам Ранджит Рат, председатель и управляющий директор Oil India Ltd.

Дивидендный доход в размере 300 миллионов долларов США должен быть получен консорциумом OIL, Indian Oil Corporation (IOC) и Bharat PetroResources Ltd. ONGC Videsh Ltd, которая также имеет долю в тех же проектах, будет иметь аналогичный доход в виде дивидендов.

Эти распределения принадлежат компании Commercial Indo Bank LLC (CIBL), которая была совместным предприятием State Bank of India и Canara Bank. Canara Bank в марте продал свои 40% акций CIBL компании SBI.

ONGC Videsh Ltd (OVL), морское подразделение государственной нефтегазовой корпорации (ONGC), владеет 26% акций Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, известных под общим названием Ванкорская группа в северо-восточной части Западной Сибирь.

Indian Oil Corp (IOC), Oil India Ltd (OIL) и Bharat PetroResources Ltd (подразделение Bharat Petroleum Corp Ltd или BPCL) владеют еще 23,9%. Оператором выступает российская «Роснефть» с долей 50,1%.