300 миллионов долларов индийских нефтяных компаний застряли в России

Высокопоставленный чиновник заявил в четверг, что до 300 миллионов долларов (около 2500 крор рупий) в виде дивидендов, принадлежащих индийским нефтяным компаниям, застряли в России из-за ужесточения западных санкций после вторжения Москвы в Украину.
Индийские государственные нефтяные компании вложили 5,46 млрд долларов в покупку долей в четырех различных активах в России. В их числе 49,9% акций нефтегазового месторождения Ванкорнефть и еще 29,9% месторождений ТААС-Юрях Нефтегазодобыча. Они получают дивиденды от прибыли, полученной операционным консорциумом от продажи нефти и газа, добытых на месторождениях.
«Мы регулярно получаем дивиденды от проектов, и они лежат на банковских счетах в России», — сказал журналистам Ранджит Рат, председатель и управляющий директор Oil India Ltd.
Вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года нескольким крупным российским банкам запретили участвовать в системе обработки финансовых транзакций Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), что ограничило доступ Москвы к глобальной платежной системе.
Кроме того, правительство России наложило ограничения на вывоз долларов из этой страны, чтобы проверить колебания валютных курсов.
Дивидендный доход в размере 300 миллионов долларов США должен быть получен консорциумом OIL, Indian Oil Corporation (IOC) и Bharat PetroResources Ltd. ONGC Videsh Ltd, которая также имеет долю в тех же проектах, будет иметь аналогичный доход в виде дивидендов.
Эти распределения принадлежат компании Commercial Indo Bank LLC (CIBL), которая была совместным предприятием State Bank of India и Canara Bank. Canara Bank в марте продал свои 40% акций CIBL компании SBI.
Дивиденды ТААС выплачивались ежеквартально, а дивиденды Ванкорнефти — раз в полгода.
Он сказал, что индийские компании рассматривают варианты возврата денег из России.
Все дивиденды по акциям до войны на Украине были репатриированы, но доходы, собираемые после этого, прекратились.
ONGC Videsh Ltd (OVL), морское подразделение государственной нефтегазовой корпорации (ONGC), владеет 26% акций Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, известных под общим названием Ванкорская группа в северо-восточной части Западной Сибирь.
Indian Oil Corp (IOC), Oil India Ltd (OIL) и Bharat PetroResources Ltd (подразделение Bharat Petroleum Corp Ltd или BPCL) владеют еще 23,9%. Оператором выступает российская «Роснефть» с долей 50,1%.
Консорциум OIL, IOC и Bharat PetroResources владеет 29,9% акций ТААС-Юрях Нефтегазодобыча.
Полевые операции не пострадали и продолжают работать в обычном режиме.
OVL также владеет 20% акций нефтегазового месторождения Сахалин-1 на Дальнем Востоке России, а в 2009 году приобрела Imperial Energy, владеющую месторождениями в Сибири, за 2,1 миллиарда долларов.
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