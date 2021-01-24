3000 человек арестованы в ходе акций протеста, требующих освобождения Навального

Авторы: Дарья Литвинова и Джим Хайнц | Агентство новостей

В субботу российская полиция арестовала более 3000 человек в ходе общенациональных акций протеста, призывающих к освобождению лидера оппозиции Алексея Навального, главного врага Кремля, по данным группы, которая подсчитывает количество политических арестов.

Протесты в десятках городов при температуре до -50 ° C (-58 ° F) продемонстрировали, как Навальный добился своего влияния далеко за пределами политических и культурных центров Москвы и Санкт-Петербурга.

В Москве около 15 000 протестующих собрались на Пушкинской площади в центре города и вокруг нее, когда вспыхнули столкновения с полицией и сотрудниками ОМОНа в шлемах, которые въезжали в полицейские автобусы и грузовики для задержания протестующих. Некоторых избивали дубинками.

Среди арестованных была жена Навального Юлия.

В конце концов, полиция выгнала протестующих с площади. Тысячи людей перегруппировались вдоль широкого проспекта примерно в одном километре (полумиле) от них, и многие из них бросали снежки в полицию, прежде чем разогнать их.

Позже некоторые вышли на акцию протеста возле тюрьмы, где содержится Навальный. Полиция произвела здесь неустановленное количество арестов.

Протесты распространились по огромной территории России, от Южно-Сахалинска, островного города на севере Японии, до Якутска в Восточной Сибири, когда температура упала до -50 градусов по Цельсию, до самых густонаселенных европейских городов России. Навальный и его антикоррупционная кампания создали обширную сеть поддержки, несмотря на официальные правительственные репрессии, а государственные СМИ обычно игнорировались.

«Ситуация ухудшается, это полный хаос», – сказал Андрей Горьков, демонстрант в Москве. «И если мы будем молчать, это будет длиться вечно».

Группа «ОВД-Инфо», которая следит за политическими арестами, сообщила, что по меньшей мере 1167 человек были арестованы в Москве и более 460 человек были арестованы на другой большой демонстрации в Санкт-Петербурге.

В целом, согласно отчету о 3 445, 3068 человек были арестованы примерно в 90 городах. Группа не предоставила объяснений для своего обзора. Российская полиция не предоставила номера задержанных.

Не сдерживаясь, сторонники Навального снова призвали к протестам в следующие выходные.

Навальный был арестован 17 января, когда вернулся в Москву из Германии, где провел пять месяцев, восстанавливаясь после тяжелого отравления нервно-паралитическим газом, в котором виноват Кремль, что российские власти отрицают. Власти заявляют, что его пребывание в Германии нарушило положения условного приговора по уголовному делу 2014 года, в то время как Навальный утверждает, что приговор был вынесен по сфабрикованным обвинениям.

44-летний мужчина известен в стране своими сообщениями о коррупции, распространившейся при правительстве президента Владимира Путина.

Его широкая поддержка ставит Кремль в затруднительное положение: официальные лица, похоже, не желают отступать, освобождая его, но содержание его под стражей чревато новыми протестами и критикой со стороны Запада.

В своем заявлении Госдепартамент США осудил «использование зверской тактики против протестующих и журналистов в эти выходные в городах по всей России» и призвал российские власти немедленно освободить Навального и всех задержанных во время акций протеста.

В начале февраля Навальному предстоят судебные слушания, чтобы определить, был ли приговор по его уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег, который, по словам Навального, был политически мотивированным, на три с половиной года за решеткой.

В четверг московская полиция арестовала трех ближайших помощников Навального, а позже двое были заключены в тюрьму на девять и десять суток.

20 августа Навальный впал в кому на внутреннем рейсе из Сибири в Москву. Два дня спустя его перевели из больницы в Сибири в больницу в Берлине. Лаборатории в Германии, Франции и Швеции, а также испытания, проведенные Организацией по запрещению химического оружия, продемонстрировали воздействие нервно-паралитического агента Новичок еще с советских времен.

Российские власти настаивали на том, чтобы врачи, лечившие Навального в Сибири перед его вылетом в Германию, не обнаружили следов яда, и потребовали от немецких чиновников предоставить доказательства его отравления. Россия отказалась возбуждать полное уголовное дело, указав на отсутствие доказательств отравления Навального.

В прошлом месяце Навальный опубликовал запись телефонного разговора, который, по его словам, у него был с человеком, которого он описал как предполагаемого члена группы сотрудников ФСБ, которые якобы отравили его в августе, а затем попытались скрыть это. выше. ФСБ отклонило регистрацию как поддельную.

Навальный был занозой в Кремле в течение десяти лет и необычайно устойчивым в оппозиционном движении, которому часто мешали репрессии.

Он неоднократно попадал в тюрьму из-за протестов и дважды осуждался за финансовые преступления по делам, которые, по его словам, были политически мотивированными. Он получил серьезное повреждение глаз, когда нападавший бросил очищающее средство в лицо. В 2019 году его перевели из тюрьмы в больницу из-за болезни, которая, по утверждениям властей, была аллергической реакцией, но многие подозревали, что он был отравлен.