6 умных способов использовать командную строку Windows

Выберите диск 3

… поскольку вы, очевидно, заменяете число 3 тем, что соответствует соответствующему диску. Наконец, запустите:

Уборка

Ваша система очистит диск без каких-либо скрытых разделов или таблиц, которые сбивают с толку ваш компьютер. После этого вы можете щелкнуть меню «Пуск», найти «Управление дисками» и щелкнуть правой кнопкой мыши диск, чтобы отформатировать и отформатировать его. Обратите внимание, что при этом стираются только таблицы разделов и не удаляются все ваши данные – некоторые из них могут быть доступны с помощью инструментов восстановления файлов. Чтобы безопасно стереть все следы (например, отправить ли диск на переработку или продать компьютер), вам нужно щелкнуть диск правой кнопкой мыши в проводнике Windows, выбрать «Форматировать» и снять флажок «Быстрое форматирование». или же Используйте внешний инструмент, например DBAN, Который содержит ряд других безопасных параметров очистки.

Получите список всех программ, установленных на вашем компьютере

Когда вы приобретете новый ноутбук или выполните чистую переустановку Windows, вы, скорее всего, забудете некоторые инструменты, которые используете каждый день, и будете воспринимать их как должное. Перед очисткой диска вы можете получить список всех программ, установленных на вашем компьютере, с помощью одной команды.

В отличие от других в этом списке, эту команду следует запускать из PowerShell, который является более новым и более мощным инструментом, включенным в Windows. Откройте меню «Пуск», найдите PowerShell и откройте новое окно. Затем выполните следующую команду – она ​​длинная, но это всего лишь одна команда копирования и вставки, которая берет содержимое трех разных ключей реестра и выводит их в текстовый файл на вашем рабочем столе:

Get-ItemProperty HKLM: Software Microsoft Windows CurrentVersion Uninstall *, HKLM: Software Wow6432Node Microsoft Windows CurrentVersion Uninstall *, HKCU: Software Microsoft Windows CurrentVersion Uninstall * | Укажите отображаемое имя объекта, DisplayVersion, Publisher, Size, Install Date | Format-Table-AutoSize> C: Users Whitson Desktop ProgramsList.txt

Замените Whitson именем вашей пользовательской папки в конце этой команды, чтобы получить файл на рабочем столе. Обратите внимание, что это не будет включать приложения Магазина Windows, которые вы можете просмотреть, запустив:

Get-AppxPackage> C: Users Whitson Desktop StoreProgramsList.txt

Опять же, замените Whitson именем вашей пользовательской папки. В этом списке будет много спама, но вы можете вручную захватить несколько программ, которые хотите запомнить, и вставить их в исходный список, если это проще.

Смотреть Звездные войны (Не серьезно)

Что ж, это не совсем «полезный» трюк, но, безусловно, круто. Если вы включили Telnet в Windows (найдите «Включить или выключить функции Windows» в меню «Пуск», затем установите флажок Telnet), вы можете включить:

Telnet.blinkenlights.nl полотенце

См. Версию ASCII Звездные войны В окне командной строки. Это существует уже много лет, и до сих пор меня впечатляет.

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