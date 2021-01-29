9 русских авантюристов загадочным образом замерзли насмерть. Новая теория объясняет, почему

Исследователи смоделировали, как такой ветер создает снег над палаткой, и сколько времени потребуется, чтобы достичь критической нагрузки, которая заставит верхнюю плиту соскользнуть с более слабого нижнего слоя после того, как ее структурная целостность будет нарушена из-за расколов. «Вот так увеличивалась загрузка», – говорит Гом. «Потому что другого пути не было – в ту ночь не было снега». Где-то после полуночи на слабом слое набралось достаточно веса, и он внезапно рухнул, толкая плиту в палатку. Это была бы относительно небольшая лавина – примерно 16 на 16 футов, – которую исследователи смоделировали, вдохновившись моделью снега Диснея. Этого было достаточно, чтобы заполнить воронку, которую лагерь вырыл в снегу, но не хватило, чтобы спасательная команда обнаружила явные признаки схода лавины через 26 дней.

Здесь мы видим турбулентность, вызванную не воображаемым снеговиком, а смесью частей над палаткой и снегом, нанесенным ветром. Видео: Гуаме и др.

Однако лавина не должна быть большой, чтобы нанести серьезный вред человеческому телу. Обычно путешественники, упавшие в одно место, чаще задыхаются. Но при этом ни одна из девяти пострадавших не умерла от удушья, а у некоторых также были серьезные ушибы в области груди и головы.

Это также можно объяснить динамикой схода лавины и ветра. Хотя во время аварии снега не было, ветер с граффити вызвал бы более опасные осадки над палаткой. «Ветер размывал и переносил снег, состоящий из очень маленьких кристаллов», – говорит Гом. А потом, когда вы прощаетесь, [the crystals] Слишком компактно. «Это могло создать плотную снежную плиту, которая могла бы весить 25 фунтов на кубический фут. Что еще хуже для наших авантюристов, они ставят свои сани в качестве настила своей палатки, создавая твердую основу для снега, чтобы раздавить его.

Гом и Пузрин пошли еще дальше, смоделировав, как может выглядеть эта травма. Для калибровки своих симуляций они использовали данные краш-тестов старых автомобилей, проведенных с использованием человеческих трупов, а не кукол. (Честно говоря, 1970-е были … другим временем.) Затем они смоделировали высвобождение смоделированных ледяных блоков разных размеров на цифровой модели человеческого тела и сравнили это с результатами краш-тестов. «Мы видели, что это не будет смертельным, но приведет к травмам средней и тяжелой степени», – говорит Гом. (Ниже вы можете увидеть урон, который может нанести кусок снега шириной в метр.)

Из-за того, что снег, нанесенный ветром, стал бы настолько плотным, даже небольшая лавина могла нанести серьезные травмы отдыхающим в палатке. Видео: Гуаме и др.

Из этого они пришли к выводу, что альпинисты пережили первоначальное столкновение снега, пробив себе путь из палатки, хотя некоторые из них были серьезно ранены. Но если они избежали относительно небольшой лавины, почему они убегают более чем на полмили, вместо того, чтобы обернуться вокруг них, чтобы достать свои припасы, особенно обувь? Следователи обнаружили, что группа уже спрятала в лесу очередную партию припасов, поэтому они могли отправиться за ними в панике. «Вы начинаете разрезать палатку наизнанку», – говорит Гом. «Вы видите, что сошла лавина, и тогда вы можете бояться Второй Лавина. Так что, возможно, они решат, что лучший вариант – пойти в лес, развести костер и попытаться найти припасы ».